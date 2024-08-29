Новые законы в действии: Вячеслав Володин объясняет изменения, вступающие в силу в сентябре

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, поделился информацией о новых законах, которые начнут действовать с сентября.

Одним из ключевых изменений станет введение в школьную программу нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины", который заменит уроки ОБЖ. Володин подчеркнул важность трудового воспитания, которое теперь будет неотъемлемой частью обучения в школах.

Также он затронул тему защиты прав инвалидов: с новым законом первой группы инвалиды, путешествующие без сопровождения, не будут высаживаться из общественного транспорта за отсутствие билета. В дополнение к этому, ужесточены требования к учредителям управляющих компаний: лица с неснятой или непогашенной судимостью за определенные преступления теперь не смогут учредить организацию, обслуживающую многоквартирные дома.

С первого сентября все образовательные учреждения в России должны будут вывесить или установить на территории государственный флаг, а также использовать хостинг-провайдеры должны соответствовать определенным требованиям по размещению серверов в России и защите от кибератак.

Володин также обозначил новые обязанности для перевозчиков легковым такси, которые теперь должны страховать гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров. Компенсация за сверхурочную работу также должна теперь высчитываться с учетом всех выплат работника.

Изменения коснулись и сферы туризма: с сентября экскурсоводы и гиды-переводчики должны работать очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством. Нарушения в этой сфере приведут к исключению туроператоров из единого федерального реестра.

Наконец, с сентября начнет действовать закон о первой помощи, уточняющий комплекс мероприятий и условия оказания, а также позволяющий включать в аптечки лекарственные препараты в дополнение к традиционным перевязочным материалам и другим средствам первой помощи.

Фото: duma.gov.ru/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)