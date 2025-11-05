Тело знает, что вы боитесь: как эмоции управляют нашими нервами и кишечником

Во время стресса организм включает естественные механизмы снятия напряжения, пояснила врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, почему эмоции напрямую связаны с зевотой и ЖКТ.

По словам Жестковой, при волнении в организме накапливается стресс, который воздействует на блуждающий нерв.

"При волнении накапливается стресс, накапливается возбуждение, которое в свою очередь затрагивает блуждающий нерв. Задача блуждающего нерва — снять напряжение. И перевести возбуждение симпатической системы в парасимпатическую", — пояснила психотерапевт.

Она отметила, что подобные реакции часто затрагивают и желудочно-кишечный тракт, где находятся дофаминовые, норадреналиновые и серотониновые рецепторы.

"Очень часто нервные тревожные расстройства проявляются тошнотой, зеванием и частыми походами в туалет, послаблением стула. Это простые нейрофизиологические механизмы. Они давно описаны, изучены и вполне понятны", — добавила Жесткова.

По словам специалиста, такие симптомы — показатель того, что стресс присутствует, и одновременно попытка организма снизить напряжение естественным путем.