Запад готовит информационную волну против Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, информационная провокация Запада против Китая уже на горизонте. Пока пропагандисты готовятся, потому что у Китая неплохо защищено внутреннее информационное поле.
Как отметила Захарова, Запад постоянно формирует в информационном поле мнимые "угрозы" для достижения своих целей. Россия в западной пропаганде играет такую роль уже 10 лет.
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