Старый герой в новой игре: Volkswagen приготовил для Touareg неожиданное перерождение

Volkswagen готовится к возвращению культового кроссовера Touareg, но в обновленном виде: теперь он станет электрическим. После 25 лет выпуска традиционных автомобилей модель временно ушла с рынка, чтобы вернуться к концу десятилетия в роли электромобиля ID. Touareg. Этот шаг отражает стратегию немецкого автопроизводителя по расширению линейки электромобилей и переходу на новые архитектуры.

История и трансформация платформы

Ранее Touareg делил платформу с Porsche Cayenne, что позволяло создавать мощные бензиновые и дизельные версии. Сейчас ситуация меняется: Porsche также готовит электрический Cayenne, но он будет построен на платформе PPE. Volkswagen, напротив, делает ставку на новую архитектуру SSP, которая разрабатывается специально для электромобилей следующего поколения. Она обещает увеличить эффективность, дальность хода и возможности подключения.

Сотрудничество с Rivian

В разработке платформы SSP активное участие принимает американская компания Rivian. Она предоставляет немецкому концерну технологические решения, включая современное программное обеспечение, которое обеспечит комфортное управление, интеллектуальные функции и поддержку обновлений "по воздуху". Такое партнёрство позволяет Volkswagen ускорить внедрение передовых технологий в будущие модели, включая ID. Touareg.

Планы по запуску и расширению линейки

Изначально планировалось, что платформа SSP дебютирует с батарейной версией кроссовера T-Roc, а затем электрический Golf станет второй моделью на этой архитектуре. Однако сроки запуска пришлось перенести на начало следующего десятилетия. В ближайшее время концерн сосредоточится на расширении линейки бюджетных электромобилей: в следующем году ожидаются ID. Polo и ID. Cross, а позже появится компактный и доступный электрокар, концепт которого показан как ID. Every1.

Сравнение платформ

Модель Платформа Особенности Porsche Cayenne PPE Электрическая и гибридная версии, ориентирована на премиум-сегмент Volkswagen Touareg SSP Современная архитектура для электромобилей, улучшенная эффективность и ПО от Rivian Volkswagen T-Roc SSP Планировался как первый электромобиль на платформе SSP Golf (электро) SSP Второй запланированный электромобиль на SSP

Советы шаг за шагом

Следите за анонсами Volkswagen и Rivian: обновления о новых моделях публикуются на официальных сайтах и в пресс-релизах. Если планируете покупку электрокара, учитывайте платформу: SSP обеспечивает больше возможностей для подключения и модернизации. Сравнивайте модели по дальности хода, функционалу и цене, чтобы подобрать оптимальный вариант для личных нужд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор автомобиля без учёта новой платформы SSP.

Последствие: ограничения в функционале и обновлениях.

Альтернатива: дождаться ID. Touareg или T-Roc на SSP.

А что если…

Если Volkswagen решит использовать платформу SSP для большинства будущих моделей, линейка электрокаров бренда станет более унифицированной и технологически продвинутой. Это снизит стоимость производства и ускорит выпуск новых электромобилей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Современная архитектура SSP Первые модели могут быть дорогими Поддержка обновлений ПО от Rivian Ранние версии могут иметь недоработки Возможность расширения линейки Сроки запуска отложены Повышенная энергоэффективность Меньший выбор пока на рынке

Мифы и правда

Миф: электрические Touareg будут хуже бензиновых.

Правда: новая платформа SSP обеспечивает больше возможностей и современный функционал. Миф: Rivian создаёт автомобиль самостоятельно.

Правда: Rivian лишь предоставляет технологии и ПО, производство остаётся за Volkswagen.

Исторический контекст

Touareg дебютировал более 25 лет назад, сразу завоевав популярность как премиальный кроссовер. Совместное использование платформ с Porsche позволяло экономить на разработках и внедрять мощные двигатели. Теперь с переходом на SSP начинается новая эра для электромобилей бренда.