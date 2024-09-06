Нарастает конфликт между руководством Volkswagen и рабочим советом

Согласно Reuters, на встречу с руководителями компании прибыли около 25 000 рабочих.
Они выразили возмущение по поводу закрытия заводов в Германии. Дело в том, что в 90-е годы было заключено соглашение, которое гарантировало занятость сотрудникам VW Group до 2029 года. Но руководство VW утверждает, что меняющиеся рынки в Европе требуют значительного сокращения расходов по мере падения спроса.
В ответ рабочий совет Volkswagen обвинил руководителей компании в невыполнении своих обязанностей. По информации Euronews, председатель Даниэла Кавалло не стеснялась в выражениях во время встречи, обвиняя правление в том, что оно не сосредоточено на основном бизнесе и заставляет сотрудников расплачиваться за свои ошибки.
Арно Антлитц, финансовый и операционный директор Volkswagen Group, сказал, что у компании есть "один, может быть, два года", чтобы изменить ситуацию.
Результаты второго квартала показывают, что европейский рынок немного вырос - на 1,9 процента, продажи также выросли в Южной Америке и США.
Однако в Азии все по-другому - там из-за конкуренции со стороны Китая продажи VW Group упали на 8,2 процента.
Фото: Freepik/usertrmk
The Daily Telegraph согласно опросу впервые прогнозирует победу Камалы Харрис
Социологический опрос, проведённый газетой The Daily Telegraph, показал, что у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис высокие шансы на победу в предстоящих президентских выборах в США.
Ереван и Тбилиси подписали декларацию СЕ за ордер МУС на "арест" Путина
Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы, поддержав ордер МУС на "арест" президента Владимира Путина. Документ опубликован на сайте Совета Европы. Согласно заявлению пресс-службы, в декларации содержатся принципы "решения важнейших вопросов правосудия", связанных с СВО.
Игорь Стрелков (Гиркин) собирается покинуть колонию и отправиться в зону СВО
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков, также известный как Игорь Гиркин, вскоре покинет колонию и отправится в зону специальной военной операции. Это стало возможным благодаря усилиям его адвокатов, которые добились замены лишения свободы на службу в армии.
Тарасов и Костенко купили новый особняк: "Делай с ним что хочешь"
Футболист Дмитрий Тарасов купил новый дом и привёл к нему жену Анастасию Костенко с завязанными глазами.