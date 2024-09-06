Нарастает конфликт между руководством Volkswagen и рабочим советом

Согласно Reuters, на встречу с руководителями компании прибыли около 25 000 рабочих.

Они выразили возмущение по поводу закрытия заводов в Германии. Дело в том, что в 90-е годы было заключено соглашение, которое гарантировало занятость сотрудникам VW Group до 2029 года. Но руководство VW утверждает, что меняющиеся рынки в Европе требуют значительного сокращения расходов по мере падения спроса.

В ответ рабочий совет Volkswagen обвинил руководителей компании в невыполнении своих обязанностей. По информации Euronews, председатель Даниэла Кавалло не стеснялась в выражениях во время встречи, обвиняя правление в том, что оно не сосредоточено на основном бизнесе и заставляет сотрудников расплачиваться за свои ошибки.

Арно Антлитц, финансовый и операционный директор Volkswagen Group, сказал, что у компании есть "один, может быть, два года", чтобы изменить ситуацию.

Результаты второго квартала показывают, что европейский рынок немного вырос - на 1,9 процента, продажи также выросли в Южной Америке и США.

Однако в Азии все по-другому - там из-за конкуренции со стороны Китая продажи VW Group упали на 8,2 процента.

Фото: Freepik/usertrmk