Volkswagen Group рассматривает ряд решительных шагов по сокращению расходов

По данным Autocar, в настоящее время кандидатами на закрытие являются заводы в Дрездене и Оснабрюке.
На обширном заводе в Оснабрюке производятся Porsche 718 Boxster и Cayman. Эти автомобили будут сняты с производства.
Завод в Дрездене, широко известный как завод Transparent Factory, значительно меньше. Компания открылась в 2002 году для производства Phaeton, а в настоящее время производит ID.3.
VW Group, которая делает большие ставки на электрическое будущее, испытывает сегодня трудности. Компания сообщила о падении продаж электромобилей на 15,2 процента в Европе и на 15,4 процента в США за первую половину 2024 года.
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