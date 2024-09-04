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VW может закрыть два завода в Германии
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Volkswagen Group рассматривает ряд решительных шагов по сокращению расходов

VW может закрыть два завода в Германии

По данным Autocar, в настоящее время кандидатами на закрытие являются заводы в Дрездене и Оснабрюке.

На обширном заводе в Оснабрюке производятся Porsche 718 Boxster и Cayman. Эти автомобили будут сняты с производства.

Завод в Дрездене, широко известный как завод Transparent Factory, значительно меньше. Компания открылась в 2002 году для производства Phaeton, а в настоящее время производит ID.3.

VW Group, которая делает большие ставки на электрическое будущее, испытывает сегодня трудности. Компания сообщила о падении продаж электромобилей на 15,2 процента в Европе и на 15,4 процента в США за первую половину 2024 года.

Фото: Freepik

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