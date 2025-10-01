Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:50

Бунт в заводах Volkswagen: тысячи сотрудников под угрозой увольнения

Volkswagen уволил 548 сотрудников за прогулы и нарушения дисциплины в первой половине 2025 года — CarScoops

Volkswagen оказался в центре внимания после серии увольнений сотрудников, связанных с нарушением трудовой дисциплины. Компания, сталкивающаяся с падением спроса, приостановкой производства и запланированными сокращениями, уделяет особое внимание внутренним процессам и соблюдению правил.

Масштаб дисциплинарных мер

Согласно внутреннему отчету, опубликованному порталом CarScoops, в первой половине 2025 года Volkswagen расторг трудовые отношения с 548 сотрудниками за прогулы и нарушение корпоративных правил. В том же периоде 2079 работников получили официальные предупреждения. Руководство компании прогнозирует, что к концу года число увольнений за неправомерные действия может увеличиться.

"Прогулы обходятся бренду примерно в 1 миллиард евро в год", — отметил глава бренда Volkswagen Томас Шафер.

Сотрудники получили уведомления через внутреннюю систему компании: многократное нарушение дисциплины без уважительной причины теперь может привести к немедленному увольнению.

Положение на рынке труда

Несмотря на масштаб увольнений, их влияние на общую численность персонала ограничено. Сейчас в Volkswagen работает более 560 000 человек по всему миру. Однако планы компании на 2030 год включают сокращение еще 35 000 сотрудников, что свидетельствует о долгосрочной стратегии оптимизации штата.

Проблемы производства

На фоне дисциплинарных мер и общей оптимизации, производственные процессы также испытывают трудности. Manager Magazin сообщает, что в текущем месяце завод в Оснабрюке остановит производство на неделю. Эта фабрика собирает кабриолет T-Roc, выпуск которого планируется завершить в 2026 году.

Заводы в Цвиккау и Дрездене выпускают несколько моделей электромобилей, включая ID.4 и ID.7. Пауза в производстве на отдельных площадках объясняется как сокращением спроса, так и организационными перестановками внутри концерна. Ожидается, что такие временные остановки станут частью стратегии управления ресурсами и поддержания качества продукции.

Электромобили и будущее бренда

В сегменте электромобилей Volkswagen делает ставку на ID-серию. Модели ID.4 и ID.7 представляют ключевое направление развития, которое должно компенсировать снижение продаж традиционных моделей. Стратегия компании включает модернизацию заводских мощностей и переориентацию на производство экологичных транспортных средств, что требует гибкости как от руководства, так и от сотрудников.

Влияние на сотрудников

Для работников компании текущие изменения создают дополнительные вызовы. Наряду с угрозой дисциплинарных мер, они сталкиваются с временными приостановками производства и пересмотром графиков работы. Это подчеркивает необходимость соблюдения корпоративных стандартов и готовности к адаптации в условиях изменения рынка.

Советы шаг за шагом для сотрудников

  1. Внимательно следить за внутренними уведомлениями и регламентами компании.

  2. Планировать рабочее время с учётом возможных пауз в производстве.

  3. Использовать программы обучения и повышения квалификации, предлагаемые Volkswagen.

  4. Своевременно сообщать о непредвиденных обстоятельствах, чтобы избежать дисциплинарных взысканий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Прогул без уважительной причины → Увольнение → Использовать внутренние системы уведомления и договариваться с руководством о корректировке графика.

  2. Игнорирование корпоративных правил → Предупреждение → Ознакомиться с правилами через корпоративный портал и следовать им.

  3. Невнимание к изменению производственных процессов → Потеря возможности повышения → Участвовать в тренингах и курсах адаптации.

А что если…

Если работник не адаптируется к изменениям, риск дисциплинарных мер растет. Однако компания предлагает инструменты поддержки: внутренние тренинги, наставничество и гибкие графики работы, которые помогают минимизировать последствия.

Плюсы и минусы текущих изменений

Плюсы Минусы
Повышение дисциплины сотрудников Стресс и напряжение в коллективе
Оптимизация производства Временные остановки заводов
Сокращение затрат Необходимость адаптации к новым условиям
Фокус на электромобилях Ограниченные возможности для традиционных моделей
Поддержка обучения и повышения квалификации Рост числа предупреждений и увольнений

FAQ

Как избежать увольнения за прогулы?
Своевременно информировать руководство и следовать корпоративным правилам.

Сколько сотрудников планируется сократить до 2030 года?
Около 35 000 человек.

Что делать при временной остановке производства?
Использовать время для обучения, повышения квалификации и планирования рабочих задач.

Мифы и правда

  • Миф: "Все сотрудники под угрозой увольнения".
    Правда: увольнения затрагивают лишь малую часть персонала, а компания предоставляет возможности для адаптации.

  • Миф: "Электромобили полностью заменят традиционные модели".
    Правда: электромобили развиваются параллельно с постепенной оптимизацией других моделей.

Исторический контекст

Volkswagen традиционно известен как производитель массовых автомобилей с высокой репутацией качества. На протяжении десятилетий компания адаптировала производство под новые технологии и изменяющиеся рыночные условия, что делает текущие изменения частью долгосрочной стратегии.

Интересные факты

  1. Volkswagen выпускает более 10 моделей электромобилей по всему миру.

  2. Производственные паузы часто планируются заранее, чтобы оптимизировать ресурсы.

  3. Корпоративные нарушения дисциплины обходятся бренду примерно в 1,17 миллиарда долларов в год.

