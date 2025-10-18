Новый старый герой: Volkswagen Touran удивляет оснащением и ценой

Volkswagen Touran снова доступен в России, предлагая интересную альтернативу для семей, которые ищут семиместный минивэн по разумной цене. В условиях, когда многие аналоги на российском рынке стоят от 3,5 миллиона рублей и выше, возвращение этого знакомого автомобиля через параллельный импорт выглядит особенно привлекательным. На одном из классифайдов цена нового Touran начинается от 2 850 000 рублей.

Сравнение с конкурентами

Для ориентировки можно посмотреть на некоторые китайские аналоги. Так, трехрядный Geely Okavango в официальной продаже стоит от 3 692 990 рублей, а обновленный Changan CS95 с учётом скидки обойдется минимум в 4 229 900 рублей. Разница в цене заметна и может стать решающим фактором при выборе семейного авто.

Комплектация и оснащение

Хотя точная версия нового Touran не уточняется, по фотографиям можно судить о наличии следующих элементов:

галогенные фары и кожаный салон. многофункциональный руль с кожаной отделкой. крупный сенсорный экран мультимедийной системы. цифровая приборная панель. двухзонный климат-контроль. электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold. панорамная крыша.

Такое оснащение делает автомобиль удобным и современным вариантом для семьи, предоставляя комфорт и функциональность в компактном формате.

Варианты под заказ

Фирмы из разных регионов предлагают несколько модификаций Touran:

Comfort Edition — 3 309 214 рублей. Explore Edition — 3 537 703 рубля. Explore Premium Edition — 3 861 402 рубля.

Различия между комплектациями в объявлениях не уточнены, но все модели оснащены одинаковым мотором и трансмиссией.

Технические характеристики

Все предложенные автомобили комплектуются бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра с мощностью 150 л. с. Двигатель работает в паре с семиступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями, а привод — только передний. Такой набор обеспечивает уверенную динамику и экономичность, подходящую для городской эксплуатации и загородных поездок.

Советы по выбору

Определите, важнее ли для вас цена или расширенное оснащение. Touran выгодно отличается стоимостью по сравнению с китайскими аналогами. Проверяйте наличие всех опций на выбранном автомобиле, так как комплектации могут отличаться. Обратите внимание на условия параллельного импорта, включая утилизационный сбор и возможные изменения цены в зависимости от курса.

Плюсы и минусы Volkswagen Touran

Плюсы Минусы Доступная цена по сравнению с аналогами Ограниченные комплектации под заказ Современное оснащение Только передний привод Компактный, но вместительный Мотор средний по мощности для полной загрузки Панорамная крыша и мультимедиа Возможна зависимость цены от курса валют Простота эксплуатации Доступность сервисного обслуживания через параллельный импорт

А что если…

Если рассматривать покупку Touran вместо китайских трехрядных минивэнов, вы экономите значительную сумму при сохранении функциональности для семьи. Впрочем, при выборе важно учитывать доступность запчастей и сервисного обслуживания.

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?

Ориентируйтесь на базовые опции и личные потребности: комфорт, мультимедиа и климат-контроль.

Сколько стоит Volkswagen Touran в России?

Цены начинаются от 2 850 000 рублей, более оснащенные версии могут достигать 3,86 млн.

Что лучше для семьи: Touran или Geely Okavango?

Touran выигрывает по цене и проверенной надежности, Okavango — по количеству мест и новизне модели.

Мифы и правда

Миф: минивэны устарели и неинтересны.

Правда: современные модели, такие как Touran, предлагают высокотехнологичное оснащение и комфорт на уровне SUV.

Интересные факты

Touran впервые появился на рынке в 2003 году и быстро стал популярным семейным автомобилем в Европе. Турбированный мотор TSI обеспечивает баланс между экономичностью и динамикой. Мультифункциональный руль и цифровая приборная панель помогают легко управлять автомобилем в любых условиях.

Исторический контекст

Volkswagen Touran неоднократно модернизировался с момента выхода на рынок, сохраняя актуальность благодаря сочетанию практичности, безопасности и современных технологий. На российском рынке его популярность поддерживали как официальные продажи, так и параллельный импорт.