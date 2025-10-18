Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volkswagen Touran
Volkswagen Touran
© commons.wikimedia.org by WiesbAdler (Diskussion) 11:27, 10. Jan. 2016 (CET) is licensed under Copyrighted free use
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:58

Новый старый герой: Volkswagen Touran удивляет оснащением и ценой

Volkswagen Touran вернулся в Россию с ценой от 2,85 млн рублей через параллельный импорт

Volkswagen Touran снова доступен в России, предлагая интересную альтернативу для семей, которые ищут семиместный минивэн по разумной цене. В условиях, когда многие аналоги на российском рынке стоят от 3,5 миллиона рублей и выше, возвращение этого знакомого автомобиля через параллельный импорт выглядит особенно привлекательным. На одном из классифайдов цена нового Touran начинается от 2 850 000 рублей.

Сравнение с конкурентами

Для ориентировки можно посмотреть на некоторые китайские аналоги. Так, трехрядный Geely Okavango в официальной продаже стоит от 3 692 990 рублей, а обновленный Changan CS95 с учётом скидки обойдется минимум в 4 229 900 рублей. Разница в цене заметна и может стать решающим фактором при выборе семейного авто.

Комплектация и оснащение

Хотя точная версия нового Touran не уточняется, по фотографиям можно судить о наличии следующих элементов:

  1. галогенные фары и кожаный салон.

  2. многофункциональный руль с кожаной отделкой.

  3. крупный сенсорный экран мультимедийной системы.

  4. цифровая приборная панель.

  5. двухзонный климат-контроль.

  6. электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold.

  7. панорамная крыша.

Такое оснащение делает автомобиль удобным и современным вариантом для семьи, предоставляя комфорт и функциональность в компактном формате.

Варианты под заказ

Фирмы из разных регионов предлагают несколько модификаций Touran:

  1. Comfort Edition — 3 309 214 рублей.

  2. Explore Edition — 3 537 703 рубля.

  3. Explore Premium Edition — 3 861 402 рубля.

Различия между комплектациями в объявлениях не уточнены, но все модели оснащены одинаковым мотором и трансмиссией.

Технические характеристики

Все предложенные автомобили комплектуются бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра с мощностью 150 л. с. Двигатель работает в паре с семиступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями, а привод — только передний. Такой набор обеспечивает уверенную динамику и экономичность, подходящую для городской эксплуатации и загородных поездок.

Советы по выбору

  1. Определите, важнее ли для вас цена или расширенное оснащение. Touran выгодно отличается стоимостью по сравнению с китайскими аналогами.

  2. Проверяйте наличие всех опций на выбранном автомобиле, так как комплектации могут отличаться.

  3. Обратите внимание на условия параллельного импорта, включая утилизационный сбор и возможные изменения цены в зависимости от курса.

Плюсы и минусы Volkswagen Touran

Плюсы Минусы
Доступная цена по сравнению с аналогами Ограниченные комплектации под заказ
Современное оснащение Только передний привод
Компактный, но вместительный Мотор средний по мощности для полной загрузки
Панорамная крыша и мультимедиа Возможна зависимость цены от курса валют
Простота эксплуатации Доступность сервисного обслуживания через параллельный импорт

А что если…

Если рассматривать покупку Touran вместо китайских трехрядных минивэнов, вы экономите значительную сумму при сохранении функциональности для семьи. Впрочем, при выборе важно учитывать доступность запчастей и сервисного обслуживания.

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?
Ориентируйтесь на базовые опции и личные потребности: комфорт, мультимедиа и климат-контроль.

Сколько стоит Volkswagen Touran в России?
Цены начинаются от 2 850 000 рублей, более оснащенные версии могут достигать 3,86 млн.

Что лучше для семьи: Touran или Geely Okavango?
Touran выигрывает по цене и проверенной надежности, Okavango — по количеству мест и новизне модели.

Мифы и правда

Миф: минивэны устарели и неинтересны.
Правда: современные модели, такие как Touran, предлагают высокотехнологичное оснащение и комфорт на уровне SUV.

Интересные факты

  1. Touran впервые появился на рынке в 2003 году и быстро стал популярным семейным автомобилем в Европе.

  2. Турбированный мотор TSI обеспечивает баланс между экономичностью и динамикой.

  3. Мультифункциональный руль и цифровая приборная панель помогают легко управлять автомобилем в любых условиях.

Исторический контекст

Volkswagen Touran неоднократно модернизировался с момента выхода на рынок, сохраняя актуальность благодаря сочетанию практичности, безопасности и современных технологий. На российском рынке его популярность поддерживали как официальные продажи, так и параллельный импорт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД: каждый десятый водитель засыпает за рулём и теряет контроль над машиной сегодня в 9:12
Микросон длиной в секунду: как водители засыпают на ходу и больше не просыпаются

Каждый десятый водитель попадает в аварию из-за усталости. Как распознать первые признаки сонливости и какими способами действительно можно избежать беды?

Читать полностью » ЕС требует пересмотра стандартов безопасности из-за электронных дверных ручек в автомобилях сегодня в 8:55
Электронные ручки убивают: почему ЕС требует спасать людей от “умных” автомобилей

ЕС требует от автопроизводителей изменить электронные дверные ручки после смертельных ДТП — выяснилось, что новые технологии могут стоить жизни.

Читать полностью » Юрист: за прокол шины на плохой дороге можно взыскать компенсацию сегодня в 8:25
Водители теряют колёса, а потом — и машины: ошибки, которые совершают все

Что делать, если колесо внезапно спустило на трассе? Рассказываем, как действовать в дороге, зафиксировать ущерб и даже получить компенсацию от дорожных служб.

Читать полностью » Huawei и Chery создали совместную компанию для развития электромобилей Luxeed сегодня в 7:51
Когда сталь встречает ИИ: из чего Huawei и Chery куют нового монстра премиум-класса

Huawei и Chery делают ставку на Luxeed, превращая его в технологический бренд будущего. Чем уникален их союз и почему он способен изменить мировой рынок — читайте в материале.

Читать полностью » Автоэксперт: запах бензина в машине указывает на утечку топлива сегодня в 7:22
Аромат кофе, мокрые коврики и тосол — три повода срочно заглянуть под капот

Неприятный запах в машине может испортить любую поездку. Рассказываем, как устранить источник вони, а не просто замаскировать его.

Читать полностью » Ford отзывает более тысячи Mustang с комплектом Whipple из-за ошибки в блоке управления двигателем сегодня в 6:47
810 лошадей против разума: как апгрейд Mustang обернулся угрозой жизни

Ford отзывает суперкомплекты, превращавшие Mustang в монстра на 810 л.с. — но мощность оказалась с побочным эффектом: система безопасности могла просто отключиться.

Читать полностью » Автоэксперт Алексей Козлов рассказал, как защитить машину от ледяного дождя сегодня в 6:27
Ледяная броня на машине: как одно утро превращает авто в капкан

Ледяной дождь — одно из самых коварных зимних явлений. Узнайте, как защитить автомобиль, не повредить лак и справиться с наледью без паники и ошибок.

Читать полностью » Mazda CX-30 стала самой продаваемой моделью бренда в Испании сегодня в 5:42
Конкуренты кусают локти: как Mazda CX-30 обошла Skoda и Hyundai на их же поле

Mazda CX-30 обошла Skoda Karoq и стала самым продаваемым кроссовером бренда в Испании. Как ей удалось завоевать покупателей и чем она лучше конкурентов — читайте в материале.

Читать полностью »

Новости
Наука
Нейробиолог Квон: в мозге найдены дендритные нанотрубки, передающие сигналы без синапсов
Красота и здоровье
Эндокринологи: у больных диабетом риск кожных инфекций выше в 5 раз
Дом
Регулярная уборка небольшими шагами снижает утомляемость и повышает продуктивность — данные специалистов
Питомцы
Блохи — самая частая причина кожных заболеваний у собак круглый год
Садоводство
В Адыгее осенние контейнерные композиции сохраняют декоративность до конца ноября
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик снимает зажимы грудного отдела — физиотерапевты советуют использовать его для профилактики сутулости
Садоводство
Анемоны, рудбекии и астильбы создают яркий осенний сад — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес
Высокоинтенсивные интервальные тренировки замедляют старение клеток — исследование Cell Metabolism
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet