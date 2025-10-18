Новый старый герой: Volkswagen Touran удивляет оснащением и ценой
Volkswagen Touran снова доступен в России, предлагая интересную альтернативу для семей, которые ищут семиместный минивэн по разумной цене. В условиях, когда многие аналоги на российском рынке стоят от 3,5 миллиона рублей и выше, возвращение этого знакомого автомобиля через параллельный импорт выглядит особенно привлекательным. На одном из классифайдов цена нового Touran начинается от 2 850 000 рублей.
Сравнение с конкурентами
Для ориентировки можно посмотреть на некоторые китайские аналоги. Так, трехрядный Geely Okavango в официальной продаже стоит от 3 692 990 рублей, а обновленный Changan CS95 с учётом скидки обойдется минимум в 4 229 900 рублей. Разница в цене заметна и может стать решающим фактором при выборе семейного авто.
Комплектация и оснащение
Хотя точная версия нового Touran не уточняется, по фотографиям можно судить о наличии следующих элементов:
-
галогенные фары и кожаный салон.
-
многофункциональный руль с кожаной отделкой.
-
крупный сенсорный экран мультимедийной системы.
-
цифровая приборная панель.
-
двухзонный климат-контроль.
-
электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold.
-
панорамная крыша.
Такое оснащение делает автомобиль удобным и современным вариантом для семьи, предоставляя комфорт и функциональность в компактном формате.
Варианты под заказ
Фирмы из разных регионов предлагают несколько модификаций Touran:
-
Comfort Edition — 3 309 214 рублей.
-
Explore Edition — 3 537 703 рубля.
-
Explore Premium Edition — 3 861 402 рубля.
Различия между комплектациями в объявлениях не уточнены, но все модели оснащены одинаковым мотором и трансмиссией.
Технические характеристики
Все предложенные автомобили комплектуются бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра с мощностью 150 л. с. Двигатель работает в паре с семиступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями, а привод — только передний. Такой набор обеспечивает уверенную динамику и экономичность, подходящую для городской эксплуатации и загородных поездок.
Советы по выбору
-
Определите, важнее ли для вас цена или расширенное оснащение. Touran выгодно отличается стоимостью по сравнению с китайскими аналогами.
-
Проверяйте наличие всех опций на выбранном автомобиле, так как комплектации могут отличаться.
-
Обратите внимание на условия параллельного импорта, включая утилизационный сбор и возможные изменения цены в зависимости от курса.
Плюсы и минусы Volkswagen Touran
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена по сравнению с аналогами
|Ограниченные комплектации под заказ
|Современное оснащение
|Только передний привод
|Компактный, но вместительный
|Мотор средний по мощности для полной загрузки
|Панорамная крыша и мультимедиа
|Возможна зависимость цены от курса валют
|Простота эксплуатации
|Доступность сервисного обслуживания через параллельный импорт
А что если…
Если рассматривать покупку Touran вместо китайских трехрядных минивэнов, вы экономите значительную сумму при сохранении функциональности для семьи. Впрочем, при выборе важно учитывать доступность запчастей и сервисного обслуживания.
FAQ
Как выбрать подходящую комплектацию?
Ориентируйтесь на базовые опции и личные потребности: комфорт, мультимедиа и климат-контроль.
Сколько стоит Volkswagen Touran в России?
Цены начинаются от 2 850 000 рублей, более оснащенные версии могут достигать 3,86 млн.
Что лучше для семьи: Touran или Geely Okavango?
Touran выигрывает по цене и проверенной надежности, Okavango — по количеству мест и новизне модели.
Мифы и правда
Миф: минивэны устарели и неинтересны.
Правда: современные модели, такие как Touran, предлагают высокотехнологичное оснащение и комфорт на уровне SUV.
Интересные факты
-
Touran впервые появился на рынке в 2003 году и быстро стал популярным семейным автомобилем в Европе.
-
Турбированный мотор TSI обеспечивает баланс между экономичностью и динамикой.
-
Мультифункциональный руль и цифровая приборная панель помогают легко управлять автомобилем в любых условиях.
Исторический контекст
Volkswagen Touran неоднократно модернизировался с момента выхода на рынок, сохраняя актуальность благодаря сочетанию практичности, безопасности и современных технологий. На российском рынке его популярность поддерживали как официальные продажи, так и параллельный импорт.
