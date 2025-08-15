Volkswagen сворачивает свою легенду — причина удивит даже поклонников бренда

Volkswagen готовится завершить 24-летнюю историю своего флагманского внедорожника Touareg. По данным британского журнала Autocar, выпуск модели прекратится в 2026 году, хотя сам автопроизводитель пока официально это не подтвердил. Вместо этого компания сосредоточит усилия на более доступных кроссоверах и внедорожниках, таких как T-Cross, Tiguan и новый Tayron, делая ставку на рынки, где покупатели особенно чувствительны к цене.

Поворот в стратегии бренда

Решение отказаться от Touareg — это шаг, который меняет роль Volkswagen в верхнем ценовом сегменте. Модель, запущенная в 2002 году в рамках совместного проекта с Audi и Porsche, стала частью истории компании, продемонстрировав, что бренд способен конкурировать с премиум-внедорожниками. За годы производства было выпущено более миллиона экземпляров, включая уникальные версии с двигателями V10 TDI, V8 и W12.

Однако теперь ставка делается на массовые модели с высокой оборачиваемостью и унифицированными платформами, что упрощает производство и снижает затраты. Кроме того, Volkswagen активно развивает линейку электромобилей и гибридов, требующую значительных инвестиций и внимания.

Кто займет место Touareg

Прямого преемника модели не будет. На некоторых рынках, включая Великобританию, самой крупной моделью Volkswagen станет Tayron. Его европейская премьера состоялась в октябре 2024 года, а поставки начнутся в 2025-м. Внедорожник доступен в 5- и 7-местных версиях, в том числе с подключаемым гибридом, способным проехать более 100 км на электротяге, и тягой прицепа до 2500 кг в модификациях с 2.0 TSI и полным приводом.

Как меняется география продаж

В Бразилии Touareg официально продавался только до 2019 года — спрос оказался слишком низким из-за высокой цены, близкой к Audi Q7 и Porsche Cayenne, а также сильного курса доллара. В 2018 году было продано всего шесть машин.

В США же модель сняли с производства еще после 2017 модельного года. На смену пришел Atlas, рассчитанный на покупателей, которым важны три ряда сидений и доступная цена. Поэтому грядущее прекращение выпуска Touareg не окажет значимого влияния на североамериканский рынок.

Символ и урок

Touareg был смелым проектом, объединившим комфорт седана, внедорожные качества и технологическую сложность. Но время диктует новые правила — массовые продажи, экономичность и электрификация. Volkswagen готовится к следующей главе своей истории, оставляя премиум-сегмент своим родственным брендам.