Volkswagen Tiguan L
Volkswagen Tiguan L
© Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:52

Длиннее, но дешевле: что скрывает новый Volkswagen Tiguan L за 2 миллиона рублей

В Китае стартовали продажи удлинённого Volkswagen Tiguan L 2025 за 181,8 тыс. юаней

Казалось бы, Volkswagen Tiguan давно не удивляет публику, но в Китае появился повод присмотреться к кроссоверу заново. На этой неделе стартовали продажи самой доступной версии удлинённого Tiguan L образца 2025 года. Цена в 181,8 тысячи юаней — примерно 2 миллиона рублей по нынешнему курсу — делает его самым бюджетным предложением в линейке.

Новый формат "L"

В Поднебесной производство автомобиля ведётся на совместном предприятии SAIC и Volkswagen. Удлинённая версия традиционно ориентирована на китайский рынок, где просторный салон — один из главных факторов выбора. Длина машины достигает 4733 мм, а колёсная база составляет внушительные 2791 мм. Ширина — 1839 мм, высота — 1673 мм.

Экстерьер в целом остался без радикальных перемен. Переднюю часть украшает фирменная узкая решётка радиатора с хромированными планками, а по центру красуется логотип бренда. В стандартной комплектации предлагаются полностью светодиодные фары с автоматическим управлением и функцией "Проводи меня домой". Сзади внимание привлекает скрытая выхлопная система, а в колёсных арках — 18-дюймовые литые диски.

Что внутри?

В салоне новая версия оказалась скромнее старших комплектаций. Вместо привычного 10,3-дюймового виртуального щитка приборов теперь установлен 8-дюймовый экран. Зато мультимедийная система сохранила крупный 12-дюймовый сенсорный монитор. На руле — многофункциональные клавиши, трёхспицевый дизайн.

Некоторые привычные для Tiguan опции в этой версии отсутствуют. Покупатели не получат панорамный люк, дистанционное управление через приложение и электроскладывающиеся зеркала. Это объясняет привлекательный ценник и позиционирование автомобиля как самого доступного в линейке.

Двигатель и техника

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л. с. и крутящим моментом 250 Н·м. Сочетается он с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с "мокрым" двойным сцеплением. Важный момент: полного привода здесь нет — модель оснащается только передним.

