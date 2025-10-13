План “Б” на колёсах: как Volkswagen понял, что без партнёров ему не догнать Tesla

Volkswagen пересматривает свою стратегию: компания делает ставку на сотрудничество с технологическими партнёрами и меняет роль дочернего подразделения Cariad. Если раньше оно отвечало за полную разработку программного обеспечения, то теперь будет выступать координатором, объединяющим внутренние и внешние решения. Это решение стало результатом анализа ошибок последних лет, когда собственные разработки не оправдали ожиданий.

Почему Volkswagen меняет подход

Последние годы показали: самостоятельное создание сложных цифровых платформ требует не только огромных ресурсов, но и гибкости, которой часто не хватает крупным корпорациям. Внутренние задержки Cariad привели к срыву сроков запуска ключевых электромобилей, включая Porsche Macan и Audi Q6 e-tron. Теперь концерн решает действовать иначе — объединяя усилия с компаниями, которые уже доказали эффективность в сфере автопрограммирования.

"Мы создаём универсальное программное обеспечение для разных брендов и моделей", — сказал генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм.

По его словам, новая стратегия позволит экономить средства за счёт масштабирования решений внутри всей группы. Партнёрами уже стали китайская Xpeng и американская Rivian — обе компании известны своими разработками для электромобилей и цифровыми экосистемами.

Новая роль Cariad

Cariad теперь сосредоточится на интеграции внешних решений, сохранив за собой контроль над ключевыми областями — автономным вождением, мультимедийными системами и облачными сервисами. То есть компания не отказывается от технологий, а меняет акцент с изолированной разработки на координацию.

По данным Financial Times, внутренние команды, работавшие над провалившимися проектами, частично расформированы. Из компании ушёл главный инженер-программист Санджай Лал вместе с частью команды. Зато выросло число специалистов, отвечающих за интеграцию стороннего софта. В совместное предприятие с Rivian Volkswagen инвестировал более пяти миллиардов долларов, а штат увеличился до 1300 человек.

Генеральный директор Cariad Питер Бош отметил, что за последние два года удалось добиться прогресса в объединении разрозненных направлений разработки. Теперь цель — создать централизованную систему, способную быстро адаптировать технологии под нужды разных брендов концерна.

Сравнение стратегий: "всё своё" против "открытого партнёрства"

Подход Преимущества Недостатки Внутренняя разработка Полный контроль над процессом, защита данных Высокие затраты, медленная адаптация, риск отставания Внешнее партнёрство Быстрая интеграция, доступ к инновациям, гибкость Зависимость от партнёров, необходимость адаптации

Как адаптировать технологии Rivian под разные типы двигателей

Одной из сложностей станет интеграция программного обеспечения Rivian, изначально созданного для электромобилей, в платформы с гибридными и традиционными ДВС. Такая задача требует переработки архитектуры управления двигателем и энергопитанием. Однако компания считает это временной мерой: продление жизненного цикла бензиновых моделей необходимо, пока электромобили не станут массовыми и доступными.

Советы шаг за шагом: как концерн выстраивает новую экосистему

Определение ключевых компетенций. Cariad сохраняет разработки в областях, которые критичны для безопасности и фирменного опыта вождения. Поиск технологических партнёров. Сотрудничество с Xpeng и Rivian даёт доступ к уже готовым решениям в области цифровых панелей, ассистентов и управления батареями. Интеграция и тестирование. В новых моделях Volkswagen программное обеспечение будет тестироваться на совместимость между брендами (Audi, Porsche, Skoda и др.). Цифровая унификация. Цель — создать единую платформу, на которой можно строить автомобили любых классов — от городских электрокаров до спортивных кроссоверов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка централизованно создать единую систему без внешней поддержки.

Последствие: многолетние задержки и рост затрат.

Альтернатива: гибридная модель, где базовые решения разрабатываются внутри, а инновации берутся у технологических партнёров.

Ошибка: ставка на изолированную структуру без гибких команд.

Последствие: отсутствие связи между отделами и дублирование функций.

Альтернатива: использование методологии agile и распределённой разработки с единым координационным центром Cariad.

А что если стратегия не сработает?

Если ставка на партнёрства не оправдает ожиданий, Volkswagen рискует столкнуться с зависимостью от внешних технологий. В этом случае компания может потерять контроль над ключевыми решениями, особенно в области данных и пользовательских интерфейсов. Однако эксперты считают, что современные автоконцерны не могут развиваться без коллабораций — слишком быстры темпы цифровой трансформации.

Плюсы и минусы нового курса

Плюсы Минусы Сокращение расходов на разработку Сложность адаптации внешнего кода Быстрая интеграция инноваций Потеря части независимости Рост скорости вывода моделей на рынок Риск несовместимости систем Гибкость и масштабируемость Потребность в дополнительной защите данных

FAQ

Какое преимущество даст сотрудничество с Rivian?

Оно ускорит внедрение технологий автономного вождения и улучшит интерфейсы электромобилей.

Будет ли Volkswagen продолжать собственные разработки?

Да, но в меньшем объёме. Cariad сохранит контроль над ключевыми технологиями.

Когда появятся первые результаты?

Обновлённая архитектура ПО начнёт внедряться в новых моделях в 2026 году, включая электрокары Volkswagen ID. и гибриды Audi.

Мифы и правда

Миф: Volkswagen полностью отказался от собственных программных разработок.

Правда: компания просто перераспределила роли между внутренними и внешними командами.

Миф: партнёрство с Rivian сделает концерн зависимым от американских технологий.

Правда: сотрудничество строится на взаимной интеграции решений, а не на замене существующих систем.

Миф: Cariad потеряет значение в новой структуре.

Правда: напротив, теперь она становится главным интегратором всего программного комплекса концерна.

Три интересных факта

• Volkswagen инвестировал в Rivian почти столько же, сколько в проект Trinity, ранее считавшийся флагманом цифровой трансформации.

• Xpeng стал первым китайским партнёром, получившим доступ к европейским архитектурам ПО Volkswagen.

• Cariad планирует создать "единый центр кода" в Европе, где будут объединены разработки всех брендов группы.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад автопроизводители считали ПО второстепенной частью автомобиля. Ситуация изменилась после того, как Tesla доказала, что программные обновления могут превращать машину в постоянно улучшающийся продукт. Теперь Volkswagen идёт тем же путём, стремясь к постоянному обновлению систем "по воздуху" (OTA) и созданию собственной экосистемы, где автомобиль станет цифровым сервисом.