Sagitar L раскрыт: Volkswagen готовит модель, которая затмит предшественника

На автосалоне в Китае дебютировал новый седан Volkswagen Sagitar L, который станет преемником нынешнего поколения модели.

Комплектации и цены

Автомобиль представлен в трёх версиях. Стоимость варьируется от 119,9 тыс. до 135,9 тыс. юаней (примерно ₽1,35-1,53 млн). Продажи планируется начать уже в третьем квартале текущего года.

Что изменилось

Главные обновления коснулись как внешности, так и технической части:

увеличенные размеры кузова,

переработанный дизайн передней части с интегрированными в решётку радиатора фарами,

обновлённый интерьер и силовая установка.

Технические характеристики

Sagitar для китайского рынка — это удлинённая версия Volkswagen Jetta.

Под капотом установлен турбированный 1.5-литровый двигатель мощностью 160 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым DSG с двойным сцеплением.

Оснащение

Модель получила современные системы, среди которых — функция распознавания светофоров, повышающая уровень безопасности и комфорта при движении в городе.