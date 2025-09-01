Sagitar L раскрыт: Volkswagen готовит модель, которая затмит предшественника
На автосалоне в Китае дебютировал новый седан Volkswagen Sagitar L, который станет преемником нынешнего поколения модели.
Комплектации и цены
Автомобиль представлен в трёх версиях. Стоимость варьируется от 119,9 тыс. до 135,9 тыс. юаней (примерно ₽1,35-1,53 млн). Продажи планируется начать уже в третьем квартале текущего года.
Что изменилось
Главные обновления коснулись как внешности, так и технической части:
-
увеличенные размеры кузова,
-
переработанный дизайн передней части с интегрированными в решётку радиатора фарами,
-
обновлённый интерьер и силовая установка.
Технические характеристики
Sagitar для китайского рынка — это удлинённая версия Volkswagen Jetta.
Под капотом установлен турбированный 1.5-литровый двигатель мощностью 160 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым DSG с двойным сцеплением.
Оснащение
Модель получила современные системы, среди которых — функция распознавания светофоров, повышающая уровень безопасности и комфорта при движении в городе.
