Новый Volkswagen Sagitar удивил Китаем: премиум-фишки добрались до бюджетного сегмента

На китайский рынок вышла новая версия седана Volkswagen Sagitar L. Модель 2026 года предложена в трёх комплектациях, а стартовая цена составляет 114,9 тысячи юаней, что в пересчёте эквивалентно примерно 1,35 миллиона рублей. Несмотря на сравнительно доступный ценник, автомобиль получил целый ряд технологичных решений, которые раньше были доступны лишь в более дорогих моделях.

Современные технологии в оснащении

Одним из ключевых новшеств стала интеллектуальная головная оптика матричного типа. Такая система автоматически регулирует световой поток и исключает ослепление встречных водителей. В сегменте седанов подобная технология пока встречается нечасто, что выделяет Sagitar L на фоне конкурентов.

Интерьер также претерпел серьёзные изменения. Впервые в этой модели появился крупный 15-дюймовый "парящий" сенсорный экран мультимедийной системы. Он оснащён антибликовым покрытием, а также поддерживает голосовое управление и навигацию. Водителю доступны цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма и проекционный дисплей, который выводит на лобовое стекло скорость, дорожные знаки, сигналы тревоги и данные от систем помощи.

Удобство и безопасность

Volkswagen сохранил прежнюю колесную базу, но слегка увеличил габариты седана, что положительно сказалось на пространстве внутри салона. Помимо этого, обновлённая модель получила комплекс продвинутых ассистентов. Они работают на скоростях до 120 км/ч и помогают при перестроении, старте движения, а также поддерживают водителя во время длительных поездок. В комплексе доступна и функция автоматической парковки, которая облегчает манёвры в стеснённых условиях.

Отдельного упоминания заслуживает то, что большинство систем адаптированы именно под условия движения в Китае, где трафик плотный, а манёвры требуют высокой точности. Таким образом, Sagitar L стремится предложить не только комфорт, но и дополнительную уверенность за рулём.

Двигатель и трансмиссия

Техническая часть осталась прежней: под капотом устанавливается 1,5-литровый турбомотор, который развивает 160 л. с. и 250 Н*м крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Такой тандем обеспечивает сбалансированные характеристики — достаточную динамику и приемлемый расход топлива. Для китайского рынка это оптимальный вариант, учитывая местные особенности эксплуатации.