Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volkswagen Sagitar
Volkswagen Sagitar
© commons.wikimedia.org by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:49

Новый Volkswagen Sagitar удивил Китаем: премиум-фишки добрались до бюджетного сегмента

Volkswagen представил в Китае седан Sagitar L 2026 года за 114,9 тыс. юаней

На китайский рынок вышла новая версия седана Volkswagen Sagitar L. Модель 2026 года предложена в трёх комплектациях, а стартовая цена составляет 114,9 тысячи юаней, что в пересчёте эквивалентно примерно 1,35 миллиона рублей. Несмотря на сравнительно доступный ценник, автомобиль получил целый ряд технологичных решений, которые раньше были доступны лишь в более дорогих моделях.

Современные технологии в оснащении

Одним из ключевых новшеств стала интеллектуальная головная оптика матричного типа. Такая система автоматически регулирует световой поток и исключает ослепление встречных водителей. В сегменте седанов подобная технология пока встречается нечасто, что выделяет Sagitar L на фоне конкурентов.

Интерьер также претерпел серьёзные изменения. Впервые в этой модели появился крупный 15-дюймовый "парящий" сенсорный экран мультимедийной системы. Он оснащён антибликовым покрытием, а также поддерживает голосовое управление и навигацию. Водителю доступны цифровая приборная панель с диагональю 10,25 дюйма и проекционный дисплей, который выводит на лобовое стекло скорость, дорожные знаки, сигналы тревоги и данные от систем помощи.

Удобство и безопасность

Volkswagen сохранил прежнюю колесную базу, но слегка увеличил габариты седана, что положительно сказалось на пространстве внутри салона. Помимо этого, обновлённая модель получила комплекс продвинутых ассистентов. Они работают на скоростях до 120 км/ч и помогают при перестроении, старте движения, а также поддерживают водителя во время длительных поездок. В комплексе доступна и функция автоматической парковки, которая облегчает манёвры в стеснённых условиях.

Отдельного упоминания заслуживает то, что большинство систем адаптированы именно под условия движения в Китае, где трафик плотный, а манёвры требуют высокой точности. Таким образом, Sagitar L стремится предложить не только комфорт, но и дополнительную уверенность за рулём.

Двигатель и трансмиссия

Техническая часть осталась прежней: под капотом устанавливается 1,5-литровый турбомотор, который развивает 160 л. с. и 250 Н*м крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Такой тандем обеспечивает сбалансированные характеристики — достаточную динамику и приемлемый расход топлива. Для китайского рынка это оптимальный вариант, учитывая местные особенности эксплуатации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Москве за восемь месяцев продали 95,6 тыс. машин — на четверть меньше, чем год назад сегодня в 5:47

Автопродажи в Москве рухнули на 21% — но хит августа удивил всех

В августе продажи новых автомобилей в Москве снизились на 21%. Лидером стал кроссовер Belgee X50, сместивший прежнего фаворита Geely Monjaro.

Читать полностью » Changan Deepal S05 в Европе подорожал почти втрое из-за пошлин сегодня в 5:43

Китайский электрокар стал премиумом в Европе: почему цена выросла почти втрое

Changan Deepal S05 вышел на европейский рынок и удивил покупателей резким скачком цены. Почему китайский кроссовер подорожал втрое — разберёмся в деталях.

Читать полностью » Mercedes-Benz EQS 2025 установил рекорд запаса хода 1205 км — данные компании сегодня в 3:36

Электромобиль, который оставил бензин позади: Mercedes показал будущее

Новый Mercedes-Benz EQS прошёл испытания в Германии и показал рекордный пробег. Как удалось почти вдвое увеличить дальность хода — в нашем материале.

Читать полностью » Импорт зимних шин в Россию увеличился на 36% во II квартале 2025 года — ЦРПТ сегодня в 4:22

Автомобилисты ахнули: одни размеры шин исчезают, другие выросли в 13 раз

Зимние шины в России дорожают медленнее инфляции, но рынок меняется: растет конкуренция с Китаем, падает производство и меняется структура спроса.

Читать полностью » сегодня в 3:31

Каждая поездка на Haval Jolion превращается в налог на комфорт: цифры бьют по нервам

Аналитики выяснили, сколько на самом деле стоит содержание Haval Jolion за три года. Итоговая сумма способна удивить даже опытных автолюбителей.

Читать полностью » Механики назвали главные причины утечки воздуха из шин сегодня в 3:26

Давление в шинах падает само по себе — мало кто знает настоящий источник

Даже новая шина может внезапно потерять давление. Разбираем все причины, способы экстренного ремонта и опасности езды на спущенном колесе.

Читать полностью » Audi подтвердила отказ от пятицилиндрового двигателя 2.5 TFSI из-за норм Евро-7 сегодня в 2:24

Евро-7 стирает прошлое: культовый двигатель Audi уходит в историю

Audi сворачивает производство культового двигателя, не сумевшего пережить новые нормы. Чем это грозит RS3 и сможет ли бренд сохранить спортивный характер?

Читать полностью » Под отзыв попали 23 тысячи Lada Niva Legend и Niva Travel — Росстандарт сегодня в 2:15

Владельцы Lada Niva в шоке: десятки тысяч машин срочно проверяют

АвтоВАЗ отзывает более 23 тысяч автомобилей Lada Niva из-за отсутствия важных систем безопасности. Какие модели оказались в списке и что сделают в сервисах?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тина Танг: укрепление приводящих мышц снижает риск травм бёдер и поясницы
Красота и здоровье

Новый мозговой имплант снижает хроническую боль на 50%: прорыв в нейромодуляции
Садоводство

Заболоченная почва вызывает гниль корней у хризантем — садоводы советуют дренаж
Еда

Картофель с подливкой в духовке приобретает насыщенный вкус от лимона
Культура и шоу-бизнес

Эд Ширан переезжает в США на постоянное место жительства
Питомцы

Ветеринары: у 60% кошек стресс проявляется потерей аппетита и изменением поведения
Авто и мото

Toyota вошла в топ-10 продаж в России в августе по данным "Автостата"
Наука и технологии

25 млн долларов на бурение: международная экспедиция изучает древний водоносный слой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet