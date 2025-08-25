Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
© commons.wikimedia.org by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:04

Автомобиль, который мы знали как Jetta, возвращается — но в совершенно ином облике

Volkswagen Sagitar L 2026 выйдет в Китае 30 августа

Новый седан, который многие в России помнят под именем Jetta, готовится к возвращению, но уже в другом облике. Volkswagen Sagitar L 2026 выходит на китайский рынок 30 августа и сразу станет доступен для предзаказа. Именно там, в КНР, бренд FAW-Volkswagen представит обновленную модель, о которой стало известно ещё весной благодаря публикации данных в базе Минпрома Китая.

Новый образ и размеры

Автомобиль получил полностью переработанный дизайн: строгие линии кузова, скрытые дверные ручки и цельные светодиодные фары. Немцы сделали ставку на современный минимализм, добавив при этом выразительные акценты. Длина седана теперь составляет 4812 мм — это ощутимый прирост, но колесная база осталась прежней — 2731 мм.

Главный сюрприз ждет внутри. Производитель сделал ставку на технологии: огромный 15-дюймовый мультимедийный экран с разрешением 2K занимает центральное место в салоне. Кроме того, обновились материалы отделки — теперь больше мягких и премиальных элементов, а спортивные сиденья со стильной фирменной прострочкой придают интерьеру динамичный характер.

Техника и динамика

Под капотом располагается хорошо знакомый поклонникам концерна турбированный бензиновый двигатель 1.5 TSI мощностью 160 л. с. Он работает в паре с семиступенчатой "сухой" DSG. По данным Минпромторга Китая, такая комбинация обещает не только достойную динамику, но и экономичный расход топлива.

Volkswagen позиционирует Sagitar L как модель для тех, кто ценит сочетание практичности и комфорта с немецким стилем. Именно поэтому седан способен конкурировать с популярными машинами своего сегмента.

