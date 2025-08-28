Возвращение Volkswagen в Россию откладывается: позиция концерна стала ясна
Европейский офис Volkswagen Group прокомментировал возможность официального возвращения компании на российский рынок после окончания конфликта на Украине.
Позиция концерна
В ответ на запрос Autonews. ru представитель компании, руководитель отдела коммуникаций в области устойчивого развития и добросовестности коммуникации Николай Лауде заявил:
"Мы не хотим участвовать в каких-либо спекуляциях относительно будущего российского автомобильного рынка или возможной будущей деятельности Volkswagen Group и её брендов и просим с пониманием отнестись к этому".
Иными словами, концерн отказывается давать прогнозы и избегает любых предположений относительно перспектив работы в России.
Что было ранее
После начала военной операции на Украине все крупные западные автопроизводители объявили о приостановке своей деятельности на российском рынке.
Porsche подтвердила, что не смогла продать три дочерние компании в России, однако официальные поставки автомобилей прекратились ещё в марте 2022 года.
Volkswagen Group ранее сообщала, что полностью сняла с себя обязательства по постпродажному обслуживанию проданных в России автомобилей и поставке оригинальных запасных частей.
Итог
Официальных планов на возвращение у Volkswagen нет. Более того, в компании подчёркивают: любые разговоры о перспективах работы в России до завершения конфликта они считают спекулятивными.
