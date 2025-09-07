Символ доступности пересаживают на батарейку: что ждёт новый Volkswagen Polo

Volkswagen сделал громкое заявление: теперь имя Polo будет носить совершенно новый электрический хетчбэк, ранее известный под обозначением ID. 2. Эта модель станет частью стратегии немецкого концерна по укреплению позиций на фоне растущей конкуренции с китайскими производителями.

Новый этап в истории Polo

За десятилетия Polo стал одной из ключевых моделей Volkswagen: компактный, доступный и узнаваемый. В прошлом году только эта линейка разошлась по миру в количестве почти полумиллиона экземпляров. Теперь же бренд решено перенести в электрическую эпоху. Хетчбэк ID. Polo обещает сохранить философию практичного и массового автомобиля, но при этом открыть для покупателей доступный сегмент электрокаров.

Публично автомобиль покажут на автосалоне IAA в Мюнхене. Там он появится ещё в камуфляже, а полноценный дебют назначен на 2026 год. По задумке компании, новая модель станет отправной точкой для целого семейства "электро-Polo".

Цена и позиционирование

Ключевой аргумент в борьбе за покупателей — стоимость. Базовую версию ID. Polo планируют продавать дешевле 25 тысяч евро. Таким образом, Volkswagen стремится предложить массовому рынку бюджетный электромобиль, который сможет конкурировать с агрессивно выходящими на европейский рынок китайскими брендами.

Ставка сделана на сочетание доступной цены, узнаваемого имени и современного дизайна. Именно эти факторы, по мнению руководства Volkswagen, помогут модели добиться широкого успеха.

Перенос известных имен в будущее

Глава бренда Volkswagen Томас Шефер прямо заявил, что компания намерена использовать проверенные временем названия для электромобильных новинок.

"Названия наших моделей прочно закрепились в сознании людей. Вот почему мы переносим наши известные имена в будущее. ID. Polo — это только начало", — заявил глава бренда Volkswagen Томас Шефер.

Таким образом, покупатели не будут сталкиваться с абсолютно новыми и незнакомыми индексами, а будут видеть в витринах привычные имена — теперь уже в формате электрокаров.

Перспективы прибыли

Финансовая сторона проекта также играет ключевую роль. Финансовый директор концерна Арно Антлиц отметил, что именно ID. 2 (в будущем ID. Polo) может стать первым электрическим автомобилем Volkswagen, приносящим прибыль на уровне моделей с традиционными двигателями. Для компании это станет важным шагом: многие автопроизводители пока терпят убытки от электромобилей, жертвуя доходностью ради расширения рынка.