Электрический купе-кроссовер Volkswagen уходит в историю — причина вас удивит

Это конец одной из самых амбициозных попыток Volkswagen закрепиться в нише "электрических купе-кроссоверов".

ID.5, задумывавшийся как эффектная альтернатива Tiguan, уйдёт с конвейера уже в 2027 году.

Официальное подтверждение пришло от самой VW Group, а причиной стали скромные продажи и пересмотр приоритетов: концерн сделает ставку на электромодели, которые приносят больше прибыли.

Почему ставка не сыграла

История ID.5 — наглядный пример того, что даже у гигантов автомобильной индустрии не каждая идея оказывается жизнеспособной.

Модель строилась на базе ID.4, но в более "спортивном" купеобразном кузове. План был прост: привлечь покупателей, ищущих стильный кроссовер с динамичным силуэтом. На практике же клиенты выбрали проверенную и более практичную версию — ID.4.

Технических различий между ними почти не было:

одинаковая платформа MEB;

схожие аккумуляторные блоки;

идентичные электромоторы.

Главным отличием стала покатая крыша и немного иной дизайн. Но, как показал рынок, этого оказалось недостаточно, чтобы оправдать выпуск отдельной модели.

Оптимизация по-немецки

По информации Motor.es, решение о прекращении производства — часть жёсткой оптимизации модельного ряда.

ID.5 изначально позиционировали как премиум-версию в линейке электрических SUV, однако реальность скорректировала амбиции. Volkswagen предпочёл сосредоточить силы на моделях, востребованных в массовом сегменте, а нишевые проекты оставить за бортом.

Что дальше

В 2026 году ID.4 получит серьёзный рестайлинг: обновлённый дизайн, доработанное ПО и, вероятно, улучшенную энергоэффективность.

На смену ID.5 никто не придёт — его место в модельной гамме останется пустым.

Для компании это шаг к рационализации затрат: в условиях конкуренции и роста производства электрокаров инвестировать в "имиджевые", но непопулярные модели становится всё менее оправданно.