Volkswagen оказался в ловушке электромобилей: ID.4 бьёт антирекорды

Volkswagen столкнулся с непростой ситуацией на американском рынке, где продажи электромобилей продолжают стремительно падать. Особенно заметным оказался провал модели ID.4, на которую концерн изначально возлагал большие надежды. Этот кроссовер должен был составить конкуренцию Tesla Model Y, но реальность показала, что интерес покупателей оказался намного скромнее прогнозов.

Снижение спроса и удар по статистике

За первые полгода 2025 года продажи Volkswagen ID.4 в США сократились на 19%. Если рассматривать второй квартал отдельно, падение оказалось катастрофическим — минус 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для компании это стало тревожным сигналом, ведь именно американский рынок считался одним из ключевых в стратегии электрификации.

Ситуация обостряется и общими тенденциями: по итогам 2024 года концерн реализовал лишь 17 тысяч электрокроссоверов ID.4, тогда как годом ранее продажи составляли около 38 тысяч машин. Эти цифры наглядно демонстрируют, что дальнейший выпуск модели прежними темпами попросту теряет экономический смысл.

Решение Volkswagen: сокращение производства

На фоне столь резкого спада концерн принял решение снизить объемы выпуска ID.4 на заводе в Чаттануге (штат Теннесси). Уже с конца октября предприятие покинут 160 сотрудников. Чтобы смягчить удар для людей, компания предусмотрела ряд мер: выплаты составят 80% от привычной зарплаты, а социальные гарантии будут сохранены.

Представители бренда подчёркивают, что речь не идёт об отказе от модели или отказе от электромобилей в целом. По словам менеджмента, это лишь вынужденная корректировка планов под реальные рыночные условия.

Почему ставка на ID.4 не сработала

Изначально Volkswagen планировал вывести ID.4 в лидеры сегмента, сделав его массовым доступным электромобилем. Однако конкуренция с Tesla оказалась куда сложнее, чем предполагалось. Американский рынок привык к тому, что электрокары Tesla задают стандарты в плане технологий, инфраструктуры зарядки и имиджа.

Кроме того, эксперты отмечают, что в США пока сохраняется ограниченный интерес к электромобилям со стороны массового покупателя. Дорогостоящая зарядная инфраструктура, высокая стоимость самих машин и нестабильная политика субсидий делают выбор в пользу электротранспорта менее очевидным.

Другие модели без изменений

Любопытно, что параллельно с падением спроса на ID.4 другие автомобили завода в Чаттануге продолжают выпускаться в прежних объёмах. Речь идёт о моделях Atlas и Atlas Cross Sport, которые по-прежнему пользуются устойчивым спросом у покупателей. Это показывает, что проблема не в площадке или производственных мощностях, а именно в конкретной модели.