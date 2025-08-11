Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:56

Volkswagen ID.3 доказал, что электромобиль может служить дольше, чем думают

Через четыре года и 160 тысяч километров пробега электрический Volkswagen ID.3 преподнёс сюрприз — и весьма приятный. Немецкий автоклуб ADAC завершил масштабное ресурсное испытание версии Pro S и опубликовал результаты, которые превзошли ожидания даже скептиков.

Батарея, которая не сдалась

Главная интрига — состояние тягового аккумулятора. После четырёх лет эксплуатации он сохранил 91% первоначальной ёмкости. Это не просто выше среднего по рынку — показатель ощутимо превышает официальный стандарт Volkswagen, который гарантирует минимум 70% ёмкости спустя восемь лет или 160 000 км.

Интересно, что условия теста были далеки от идеальных. Более 40% всех зарядок проводились на станциях быстрой зарядки постоянным током — именно такой режим обычно сильнее всего нагружает батарею. К тому же машину иногда оставляли с полным зарядом, подключённую к сети на несколько дней, что производители тоже не рекомендуют. Несмотря на это, критической деградации не произошло.

Испытание на выносливость

Помимо батареи проверку прошли и другие узлы. Подвеска и рулевое управление показали отличную выносливость, выдержав весь срок тестов без серьёзных нареканий. Это особенно важно для электромобилей, так как из-за высокой массы батарей нагрузка на ходовую часть обычно выше.

Эксперты ADAC подчеркнули, что в процессе эксплуатации автомобиль регулярно получал обновления программного обеспечения. Эти апдейты включали улучшенный планировщик маршрута, который учитывает дорожную обстановку и уровень заряда при прокладке пути.

Умный апгрейд без визита в сервис

Программные улучшения не ограничились навигацией. Инженеры Volkswagen повысили эффективность электромобиля в условиях коротких поездок и низких температур (0-5 °C), что всегда было слабым местом электротранспорта. Ещё один приятный бонус — увеличение пиковой мощности зарядки до 170 кВт, что заметно сокращает время пополнения запаса хода.

