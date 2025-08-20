Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
© Volkswagen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:09

Volkswagen делает ставку на гибрид: T-Roc 2026 скрывает больше, чем кажется

Гендиректор VW Шефер: T-Roc 2026 выйдет с гибридом, чтобы унифицировать платформу

Volkswagen решила сыграть ва-банк: новый T-Roc 2026 года дебютирует с гибридной установкой, и это может изменить стратегию бренда сразу на нескольких рынках. Впервые компания показала официальное изображение кроссовера, а вместе с ним — обозначила курс, который пока выглядит неожиданным для Европы.

Гибрид ради Европы и Южной Америки

Главным сюрпризом стал комментарий генерального директора VW Томаса Шефера в интервью Autocar. Отвечая на вопрос о выборе силовой установки, он подчеркнул, что некоторые регионы отдают предпочтение HEV.

А затем добавил важную деталь.

"Нам нужно было сделать HEV в любом случае, ведь Южной Америке нужен такой двигатель, и T-Roc производится в Южной Америке для Южной Америки и также в Китае", — заявил Шефер.

Таким образом, Volkswagen фактически подтвердил: гибрид для Европы — лишь часть большой стратегии. По сути, речь идёт о попытке унифицировать платформу T-Roc с базой южноамериканских моделей Nivus и T-Cross.

MQB Hybrid как универсальная основа

Если трактовать слова Шефера буквально, компания может пойти двумя путями:

  • внедрить совершенно новую архитектуру MQB Hybrid,

  • или адаптировать модернизированную платформу MQB-A0, сохранив элементы будущего T-Roc.

И в том, и в другом случае ставка делается на масштабируемость решений: единая база позволит одновременно удерживать цены и быстрее внедрять новые технологии.

Двигатели: от мягкого к полноценному

Первым в линейке появится 1.5 eTSI — мягкий гибрид, призванный заменить устаревающий 1.4 TSI. Этот мотор сохранит прежнюю динамику, но снизит уровень выбросов. В перспективе же на рынок выйдет полноценный гибрид, аналогичный системе Toyota Corolla. Именно он и станет главной новинкой европейского T-Roc 2026 года, после чего перейдёт и на модели для Южной Америки.

Влияние на Nivus и T-Cross

Фактически, срок дебюта T-Roc указывает на то, что новые поколения Nivus и T-Cross также не останутся без гибридных версий. Более того, инсайдеры предполагают, что подобное решение будет использовано и для промежуточного пикапа VW, рассчитанного на рынок Латинской Америки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В приложениях для аренды авто и самокатов нашли более 400 уязвимостей вчера в 17:58

Более 400 дыр в защите: каршеринг оказался открытой дверью для мошенников

В популярных сервисах каршеринга и кикшеринга в России нашли сотни уязвимостей. Какие данные под угрозой и как компании реагируют на опасность?

Читать полностью » Новый президент Польши Навроцкий отказался от Mercedes W140 и выбрал BMW 7 Series вчера в 15:05

Легендарный Mercedes отправили в прошлое: чем новый президент Польши удивил страну

Президент Польши Кароль Навроцкий пересел на бронированный BMW 7 Series — узнайте, чем этот лимузин лучше легендарного Mercedes W140.

Читать полностью » Психолог Дмитрий Деулин: любители громкого выхлопа часто обладают агрессивными чертами вчера в 15:00

Почему любовь к шумным авто может оказаться тревожным сигналом

Почему владельцы машин с громким выхлопом могут быть не просто любителями адреналина, а обладателями тёмных черт личности?

Читать полностью » Александр Коротков: проблемы качества кузова снижают стоимость китайских авто на вторичном рынке вчера в 14:55

Купил вчера — завтра устарела: почему новые китайские машины превращаются в "одноразовый товар"

Почему китайские автомобили теряют цену быстрее других? Эксперт раскрывает скрытые причины: от маркетинга и качества до перенасыщения рынка.

Читать полностью » Dodge Viper с двигателем Hurricane I6 выдал 900+ л.с. на испытаниях BoostedMotorsports вчера в 13:36

Мотор сменился, характер остался: новый Viper рвёт асфальт мощнее, чем раньше

Viper лишился культового V10, но обрёл рядную «шестёрку» Hurricane с турбиной. Итог — больше 900 л.с. и новый виток споров среди фанатов.

Читать полностью » Минский автозавод показал туристический автобус МАЗ-351.047 с ABS и ESP вчера в 13:16

Китайский мотор, белорусский дизайн: в Москве изобрели формулу независимости от "недружественных" стран

Минский автозавод представил туристический автобус МАЗ-351.047: 51 место, 400 л.с. и оригинальный дизайн без западных комплектующих.

Читать полностью » Обновлённый Nissan Pathfinder замечен на тестах перед выходом в 2026 модельном году вчера в 12:31

Новый Nissan Pathfinder обманул даже фанатов: сзади он похож на Ford Explorer

Первые фото Nissan Pathfinder 2026 показывают лёгкий рестайлинг: обновлённые бамперы, решётка и новый салон, который компания пока держит в секрете.

Читать полностью » В России с 2026 года повысят тарифы на техосмотр всех категорий транспорта вчера в 12:16

913 рублей уходит в прошлое: сколько придётся отдавать за ТО

С 2026 года техосмотр автомобилей в России подорожает почти в полтора раза, а с 2025-го вводится новая госпошлина. Кто заплатит больше?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Бриттани Хаммонд назвала 7 упражнений для подготовки к бурпи
Наука и технологии

Геологи: разлом Тинтина в Канаде способен вызвать землетрясение магнитудой 7,5
Красота и здоровье

Уплотнение и шелушение кожи вокруг соска могут указывать на рак молочной железы
Еда

Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция
Садоводство

6 эффективных шагов для дренажа и террасирования вашего участка в Тамбовской области
Питомцы

Учёные: домашние кошки живут дольше уличных в 3–4 раза
Авто и мото

iSeeCars: зимой выгодных сделок с подержанными машинами на 40% больше, чем летом
Туризм

Международный совет аэропортов: Дубай в 2024 году принял рекордные 92,3 млн пассажиров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru