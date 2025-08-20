Volkswagen делает ставку на гибрид: T-Roc 2026 скрывает больше, чем кажется
Volkswagen решила сыграть ва-банк: новый T-Roc 2026 года дебютирует с гибридной установкой, и это может изменить стратегию бренда сразу на нескольких рынках. Впервые компания показала официальное изображение кроссовера, а вместе с ним — обозначила курс, который пока выглядит неожиданным для Европы.
Гибрид ради Европы и Южной Америки
Главным сюрпризом стал комментарий генерального директора VW Томаса Шефера в интервью Autocar. Отвечая на вопрос о выборе силовой установки, он подчеркнул, что некоторые регионы отдают предпочтение HEV.
А затем добавил важную деталь.
"Нам нужно было сделать HEV в любом случае, ведь Южной Америке нужен такой двигатель, и T-Roc производится в Южной Америке для Южной Америки и также в Китае", — заявил Шефер.
Таким образом, Volkswagen фактически подтвердил: гибрид для Европы — лишь часть большой стратегии. По сути, речь идёт о попытке унифицировать платформу T-Roc с базой южноамериканских моделей Nivus и T-Cross.
MQB Hybrid как универсальная основа
Если трактовать слова Шефера буквально, компания может пойти двумя путями:
-
внедрить совершенно новую архитектуру MQB Hybrid,
-
или адаптировать модернизированную платформу MQB-A0, сохранив элементы будущего T-Roc.
И в том, и в другом случае ставка делается на масштабируемость решений: единая база позволит одновременно удерживать цены и быстрее внедрять новые технологии.
Двигатели: от мягкого к полноценному
Первым в линейке появится 1.5 eTSI — мягкий гибрид, призванный заменить устаревающий 1.4 TSI. Этот мотор сохранит прежнюю динамику, но снизит уровень выбросов. В перспективе же на рынок выйдет полноценный гибрид, аналогичный системе Toyota Corolla. Именно он и станет главной новинкой европейского T-Roc 2026 года, после чего перейдёт и на модели для Южной Америки.
Влияние на Nivus и T-Cross
Фактически, срок дебюта T-Roc указывает на то, что новые поколения Nivus и T-Cross также не останутся без гибридных версий. Более того, инсайдеры предполагают, что подобное решение будет использовано и для промежуточного пикапа VW, рассчитанного на рынок Латинской Америки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru