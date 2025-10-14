Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:17

Премиум уходит в прошлое, народные авто берут реванш: как ставка VW на Skoda сработала

Volkswagen Group увеличила продажи на 1,2% за девять месяцев 2025 года

В автомобильной индустрии 2025 год стал испытанием даже для самых устойчивых брендов. На фоне падения спроса на премиальные модели и ослабления позиций в Китае концерн Volkswagen Group сумел показать рост продаж — пусть и не рекордный, но уверенный. За девять месяцев компания реализовала 6,6 миллиона автомобилей, что на 1,2% больше, чем годом ранее. За этим результатом стоит продуманная ставка на массовые бренды и расширение линейки электрокаров.

Ставка на Skoda и массовый сегмент

Главным драйвером роста стал бренд Skoda. Чешская марка показала лучший результат среди всех подразделений концерна, увеличив продажи сразу на 14,1%. Всего за девять месяцев клиенты приобрели 765,7 тысячи автомобилей Skoda против 671,3 тысячи годом ранее. Особенно заметным был скачок в третьем квартале — плюс 15,1%.

Эти успехи объясняются не только привлекательными ценами, но и обновлением модельного ряда. Кроссоверы Kodiaq и Karoq, а также хэтчбек Fabia продолжают пользоваться устойчивым спросом в Европе и на развивающихся рынках. Добавили интереса и новые электроверсии Enyaq — практичные, современные и адаптированные к европейским стандартам зарядки.

Seat и Cupra тоже укрепили позиции, пусть и в меньшей степени. Совокупные продажи брендов выросли на 4,1%, достигнув 439,5 тысячи единиц. Особенно активно развивается Cupra, которую концерн позиционирует как молодежный и спортивный суббренд.

Проблемы премиальных брендов

Совсем иная динамика наблюдается у люксового направления VW Group. Audi потеряла около 5% продаж, Bentley и Lamborghini — от 2 до 3%, а Porsche показал спад на 6%. Эксперты связывают это с насыщением премиального сегмента, ростом конкуренции со стороны китайских марок и изменением покупательских привычек: все больше клиентов выбирают электромобили среднего класса, а не дорогие спортивные модели.

Тем не менее, Porsche остается важнейшим активом концерна. На фоне снижения объемов компания сохраняет высокую рентабельность, а запуск обновленных Taycan и Macan EV должен вернуть интерес аудитории уже к концу года.

Электрификация как стратегический курс

Одним из ключевых факторов роста стали электромобили. За девять месяцев 2025 года Volkswagen Group увеличила их продажи на 42%, а подключаемых гибридов — на 55%. Ведущие позиции занимают модели ID.4 и ID.7, а также электрокроссоверы Audi Q4 e-tron и Skoda Enyaq. В Европе спрос на такие машины растет стремительнее всего — благодаря государственным субсидиям и расширению сети зарядных станций.

В США концерн также усилил позиции в сегменте электрокаров, где основное внимание уделено локализации производства и созданию собственных сборочных мощностей для аккумуляторов. Это помогает Volkswagen Group сокращать зависимость от китайских поставщиков.

Региональные контрасты: Европа растет, Китай буксует

В Северной Америке продажи концерна снизились почти на 8%, в Китае — на 4%. Для VW Group Поднебесная остается важнейшим рынком, однако конкуренция здесь стремительно усиливается: местные производители BYD, Nio и Geely предлагают более доступные электромобили с расширенной функциональностью и современными технологиями.

В Европе и странах Латинской Америки, напротив, концерн демонстрирует стабильный рост. Успех объясняется адаптацией модельного ряда под местные реалии — от компактных электрокаров до доступных кроссоверов с гибридными установками.

Сравнение брендов Volkswagen Group

Бренд Продажи (тыс. шт.) Изменение к 2024 г. Особенности
Skoda 765,7 +14,1% Лидер по темпам роста
Seat/Cupra 439,5 +4,1% Акцент на молодежный сегмент
Volkswagen 4 100 +2,3% Основная доля продаж
Audi 1 180 -5% Потеря части премиальной аудитории
Porsche 220 -6% Снижение спроса, но высокая маржинальность

Как концерн удерживает позиции

Volkswagen Group активно инвестирует в цифровизацию и "умные" технологии. В 2025 году компания обновила систему программного обеспечения для своих электрокаров, улучшив интерфейс и стабильность работы мультимедиа. Также концерн объявил о расширении линейки гибридов, включая новые версии Tiguan и Passat.

Важную роль играет унификация платформы MEB, на которой строятся электромобили всех брендов концерна. Это снижает затраты на производство и ускоряет выпуск новых моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ставка исключительно на премиальный сегмент.
• Последствие: потеря доли рынка из-за конкуренции и экономического охлаждения.
• Альтернатива: диверсификация — развитие Skoda, Seat, Cupra и массовых EV-моделей.

• Ошибка: зависимость от китайского рынка.
• Последствие: снижение продаж при ослаблении спроса.
• Альтернатива: активное продвижение в Европе и США, локализация сборки.

• Ошибка: медленный переход к "зеленым" технологиям.
• Последствие: снижение привлекательности для покупателей.
• Альтернатива: ускорение электрификации, запуск новых ID-моделей.

А что если…

Если бы Volkswagen Group не сделала ставку на электрокары, концерн рисковал бы потерять не только темпы роста, но и лояльность клиентов. Переход на экологичные технологии уже перестал быть модным трендом — это стратегическая необходимость. В ближайшие годы именно доля электромобилей будет определять позиции бренда на мировом рынке.

FAQ

Какую долю рынка занимают электромобили VW Group?
Около 10% всех продаж концерна приходится на полностью электрические модели, и эта доля продолжает расти.

Какие модели стали самыми популярными в 2025 году?
Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan и ID.4 вошли в тройку лидеров по продажам.

Что ждет VW Group в Китае?
Концерн планирует перезапуск совместных проектов с местными компаниями и вывод новых EV-платформ, ориентированных на китайских покупателей.

Мифы и правда

Миф: Volkswagen Group отстает от Tesla.
Правда: по объему электромобильных продаж концерн уже входит в тройку мировых лидеров.

Миф: премиальные бренды концерна в кризисе.
Правда: несмотря на падение объемов, они остаются прибыльными.

Миф: Skoda — бюджетный бренд.
Правда: Skoda уверенно движется в сторону среднего сегмента, предлагая технологии уровня Volkswagen.

