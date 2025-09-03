Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:29

Пятицилиндровый Golf возвращает азарт: характеристики раскрыты — и они впечатляют

Volkswagen выпустит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором в 2027 году

Volkswagen готовит прощальный аккорд для культового Golf с двигателем внутреннего сгорания. Последняя бензиновая версия появится в 2027 году и получит уникальный пятицилиндровый мотор, знакомый по Audi RS3. Этот шаг станет символом завершения эпохи до перехода бренда на массовую электрификацию.

Что изменится в двигателе

Новая версия будет оснащена 2,5-литровым мотором EA855 мощностью 294 кВт и крутящим моментом 480 Н·м. Это заметный рывок вперёд по сравнению с нынешним Golf R 333, где используется двухлитровый четырёхцилиндровый EA888 на 244 кВт.
Разгон до 100 км/ч сократится почти на секунду — до 3,8 секунды.

"Пятицилиндровый двигатель еще может развиваться", — отметил в 2023 году бывший глава Audi Sport Себастьян Грэмс.

Его слова подтверждает RS3 Performance Edition, где мощность достигла 401 л. с.

Экология и соответствие Евро-7

Несмотря на рост мощности, двигатель будет соответствовать стандарту Евро-7. Для этого инженеры модернизируют систему: появятся новые каталитические нейтрализаторы, фильтр твёрдых частиц и более чувствительные датчики NOx. При этом масса автомобиля увеличится примерно на 25 кг — до 1570 кг.

Инженерные доработки

Чтобы справиться с нагрузкой, инженеры усилят шасси, увеличат развал передних колёс до 2° и установят механический распределитель крутящего момента. Список улучшений также включает:

  • новые усиленные тормоза,
  • кованые алюминиевые диски,
  • семиспицевые спортивные шины.

Эти изменения помогут машине удерживать дорогу даже на пределе возможностей.

Спортивные амбиции

Volkswagen планирует вернуть Golf R на вершину рейтинговых таблиц Нюрбургринга. Сегодня лидерство удерживает GTI Edition 50, показавший время 7:46.13. Но пятицилиндровый Golf вполне может изменить расстановку сил.

