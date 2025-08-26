Под капотом прячется сюрприз: чем новый Volkswagen Golf R удивит даже фанатов марки

Самый быстрый и экстремальный Golf в истории может появиться уже совсем скоро. На легендарной трассе Нюрбургринг журналисты заметили прототип обновлённого Volkswagen Golf R — и похоже, что это будет не просто рестайлинг, а настоящий подарок поклонникам марки к юбилею модели.

Новый облик и технические намёки

Испытания на "Северной петле" показали, что у хэтчбека изменился передок: на капоте появились вентиляционные прорези, а бампер обзавёлся массивными воздухозаборниками. Это прямой сигнал — мотору требуется больше воздуха, значит, инженеры подняли мощность.

Задняя часть автомобиля осталась привычной: четыре фирменных патрубка выхлопной системы никуда не делись, а бампер сохранил очертания текущего поколения. Подобная "скрытность" часто означает, что главные изменения прячутся под капотом.

350 сил против 333

Официальных характеристик пока нет, однако инсайдеры утверждают, что новинка может выйти под именем Golf R 350. Если прогнозы верны, хэтчбек получит 2,0-литровый турбомотор TSI, форсированный до 350 л. с. Для сравнения: нынешний Golf R развивает 333 силы. Прибавка, как ожидается, станет возможной благодаря внедрению мягкогибридной системы с 48-вольтовым стартер-генератором.

Чтобы справиться с возросшей динамикой, инженеры наверняка доработают тормоза и подвеску. Подобные изменения характерны для "юбилейных" серийных машин, которым нужно соответствовать статусу топовой версии.

Юбилей и скорость под 300 км/ч

Volkswagen готовит премьеру не случайно: в 2026 году исполнится ровно 20 лет с момента появления первой версии Golf R. Текущий вариант с пакетом R Performance способен разогнаться до 270 км/ч, но, по слухам, новая модификация сможет достичь отметки в 300 км/ч.

При этом компания не исключает, что Golf R 350 будет выпущен ограниченной серией. Подобная практика уже встречалась у Volkswagen: редкие версии всегда ценятся выше и становятся коллекционными.