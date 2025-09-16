Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Christoph Braun is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:54

Севилья вместо Вольфсбурга: где теперь будут собирать самые доступные электрокары Европы

Volkswagen сосредоточит производство доступных электромобилей в Испании к 2026 году

Volkswagen принял стратегическое решение сосредоточить производство доступных электромобилей в Испании. Компания стремится уменьшить издержки и при этом предложить европейским покупателям конкурентоспособные модели, которые смогут противостоять китайским брендам.

Электромобили нового поколения

К 2026 году автоконцерн собирается вывести на рынок семейство компактных электрических машин под названием Electric Urban Car Family. В него войдут Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo и кроссовер ID. Cross. Особое внимание компания уделяет модели Volkswagen ID.1, которая появится в 2027 году и станет самой доступной в линейке — около 20 000 евро.

Ранее концерн уже пытался создавать недорогие электрические версии — Skoda Citigo iV, Seat Mii electric и Volkswagen e-up!. Однако каждая из них приносила убыток до 8000 евро, что сделало проект нерентабельным. Сейчас ставка делается на новые аккумуляторы LFP, позволяющие унифицировать платформу и сократить себестоимость.

Почему Испания?

Испанские заводы в Марторелле (пригород Барселоны) и Ландабене (Наварра) получили ключевую роль в новой стратегии. Производственные мощности здесь обеспечат снижение расходов на 600 миллионов евро. Дополнительным стимулом стали государственные субсидии и программа локализации, делающие такие автомобили более привлекательными для покупателей в ЕС.

Сравнение моделей

Модель Год запуска Примерная цена Основные особенности
Cupra Raval 2026 ~25 000 € Спортивный дизайн, молодежный акцент
Skoda Epiq 2026 ~23 000 € Практичный кроссовер для семей
Volkswagen ID. Polo 2026 ~25 000 € Городской хэтчбек, альтернатива Polo
ID. Cross 2026 ~27 000 € Компактный SUV на одной платформе
Volkswagen ID.1 2027 ~20 000 € Самый доступный электромобиль концерна

FAQ

Как выбрать между Volkswagen ID.1 и Skoda Epiq?
ID.1 дешевле и компактнее, подойдёт для города. Epiq дороже, но практичнее для семьи.

Сколько стоит эксплуатация таких авто?
В среднем зарядка обходится в 2-3 раза дешевле бензина, а ТО минимальное — нет замены масла и фильтров.

Что лучше: подержанный бензиновый Polo или новый ID.1?
Для города выгоднее электромобиль: меньше расходов на топливо, налоговые льготы и бесплатная парковка в ряде стран.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили всегда дороже бензиновых аналогов.

  • Правда: новые ID.1 и ID. Polo сопоставимы по цене с машинами на ДВС.

  • Миф: батарея выходит из строя через 3-4 года.

  • Правда: современные LFP-аккумуляторы рассчитаны на 8-10 лет службы.

  • Миф: в Европе нет зарядной сети.

  • Правда: к 2025 году Евросоюз планирует 1 миллион зарядных станций.

3 интересных факта

• Впервые Volkswagen применит на массовых моделях полностью унифицированный аккумулятор.
• Испания станет одним из крупнейших центров производства электромобилей в Европе.
• Цена ID.1 сопоставима со стоимостью смартфона премиум-класса в пересчёте на ежемесячные платежи по кредиту.

