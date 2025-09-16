Севилья вместо Вольфсбурга: где теперь будут собирать самые доступные электрокары Европы

Volkswagen принял стратегическое решение сосредоточить производство доступных электромобилей в Испании. Компания стремится уменьшить издержки и при этом предложить европейским покупателям конкурентоспособные модели, которые смогут противостоять китайским брендам.

Электромобили нового поколения

К 2026 году автоконцерн собирается вывести на рынок семейство компактных электрических машин под названием Electric Urban Car Family. В него войдут Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo и кроссовер ID. Cross. Особое внимание компания уделяет модели Volkswagen ID.1, которая появится в 2027 году и станет самой доступной в линейке — около 20 000 евро.

Ранее концерн уже пытался создавать недорогие электрические версии — Skoda Citigo iV, Seat Mii electric и Volkswagen e-up!. Однако каждая из них приносила убыток до 8000 евро, что сделало проект нерентабельным. Сейчас ставка делается на новые аккумуляторы LFP, позволяющие унифицировать платформу и сократить себестоимость.

Почему Испания?

Испанские заводы в Марторелле (пригород Барселоны) и Ландабене (Наварра) получили ключевую роль в новой стратегии. Производственные мощности здесь обеспечат снижение расходов на 600 миллионов евро. Дополнительным стимулом стали государственные субсидии и программа локализации, делающие такие автомобили более привлекательными для покупателей в ЕС.

Сравнение моделей