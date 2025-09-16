Севилья вместо Вольфсбурга: где теперь будут собирать самые доступные электрокары Европы
Volkswagen принял стратегическое решение сосредоточить производство доступных электромобилей в Испании. Компания стремится уменьшить издержки и при этом предложить европейским покупателям конкурентоспособные модели, которые смогут противостоять китайским брендам.
Электромобили нового поколения
К 2026 году автоконцерн собирается вывести на рынок семейство компактных электрических машин под названием Electric Urban Car Family. В него войдут Cupra Raval, Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo и кроссовер ID. Cross. Особое внимание компания уделяет модели Volkswagen ID.1, которая появится в 2027 году и станет самой доступной в линейке — около 20 000 евро.
Ранее концерн уже пытался создавать недорогие электрические версии — Skoda Citigo iV, Seat Mii electric и Volkswagen e-up!. Однако каждая из них приносила убыток до 8000 евро, что сделало проект нерентабельным. Сейчас ставка делается на новые аккумуляторы LFP, позволяющие унифицировать платформу и сократить себестоимость.
Почему Испания?
Испанские заводы в Марторелле (пригород Барселоны) и Ландабене (Наварра) получили ключевую роль в новой стратегии. Производственные мощности здесь обеспечат снижение расходов на 600 миллионов евро. Дополнительным стимулом стали государственные субсидии и программа локализации, делающие такие автомобили более привлекательными для покупателей в ЕС.
Сравнение моделей
|Модель
|Год запуска
|Примерная цена
|Основные особенности
|Cupra Raval
|2026
|~25 000 €
|Спортивный дизайн, молодежный акцент
|Skoda Epiq
|2026
|~23 000 €
|Практичный кроссовер для семей
|Volkswagen ID. Polo
|2026
|~25 000 €
|Городской хэтчбек, альтернатива Polo
|ID. Cross
|2026
|~27 000 €
|Компактный SUV на одной платформе
|Volkswagen ID.1
|2027
|~20 000 €
|Самый доступный электромобиль концерна
FAQ
Как выбрать между Volkswagen ID.1 и Skoda Epiq?
ID.1 дешевле и компактнее, подойдёт для города. Epiq дороже, но практичнее для семьи.
Сколько стоит эксплуатация таких авто?
В среднем зарядка обходится в 2-3 раза дешевле бензина, а ТО минимальное — нет замены масла и фильтров.
Что лучше: подержанный бензиновый Polo или новый ID.1?
Для города выгоднее электромобиль: меньше расходов на топливо, налоговые льготы и бесплатная парковка в ряде стран.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили всегда дороже бензиновых аналогов.
-
Правда: новые ID.1 и ID. Polo сопоставимы по цене с машинами на ДВС.
-
Миф: батарея выходит из строя через 3-4 года.
-
Правда: современные LFP-аккумуляторы рассчитаны на 8-10 лет службы.
-
Миф: в Европе нет зарядной сети.
-
Правда: к 2025 году Евросоюз планирует 1 миллион зарядных станций.
3 интересных факта
• Впервые Volkswagen применит на массовых моделях полностью унифицированный аккумулятор.
• Испания станет одним из крупнейших центров производства электромобилей в Европе.
• Цена ID.1 сопоставима со стоимостью смартфона премиум-класса в пересчёте на ежемесячные платежи по кредиту.
