Volkswagen
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Десятилетие Volkswagen ID закончилось странным образом — детали держали в секрете

Десятилетие надежд и промахов завершилось неожиданно тихо. В Вольфсбурге решение прекратить выпуск моделей ID встретили аплодисментами — кажется, эти машины так и не стали близки даже собственным сотрудникам.

Начало эры электричества

В октябре 2016 года Volkswagen видел будущее исключительно в электромобилях. Новый глава концерна Герберт Дисс, пришедший из BMW, стремился очистить репутацию компании после громкого скандала "Дизельгейт". Его ставка была очевидна: сделать VW лидером в "зелёной" революции и показать, что марка умеет меняться.

Чтобы подчеркнуть разрыв с прошлым, компания представила совершенно новое семейство автомобилей с необычными названиями. На Парижском автосалоне 2016 года дебютировал концепт ID.3 — модель, которая три года спустя должна была стать "новым Golf или Beetle", как уверял Дисс.

Великие ожидания — и реальность

Серия ID обещала "Intelligent Design", визионерские технологии и новую страницу в истории VW. Но на практике ID.3 обернулся разочарованием: слабые продажи, проблемы с качеством и имиджем. Даже классический Golf, который в то время часто критиковали за консерватизм, разошёлся в разы лучше.

Компания пыталась расширить линейку: ID.4, ID.5, ID.7 и даже футуристичный ID. Buzz. Однако рынок так и не принял эту концепцию. В кулуарах всё чаще звучали разговоры о том, что электромобили с привычными именами вроде Golf или Passat смотрелись бы убедительнее.

Аплодисменты в Вольфсбурге

Окончательную точку поставил нынешний генеральный директор Томас Шефер. Как сообщает издание Wolfsburger Allgemeine, он объявил сотрудникам на внутренней встрече: производство моделей ID прекращается.

Реакция была однозначной: "зал взорвался аплодисментами", — пишут журналисты. Видимо, внутри компании никто особенно не жалел об этой линейке.

Что дальше?

Volkswagen не собирается отказываться от электромобилей. Но теперь они будут выходить под другими названиями. Возможно, мы увидим электроверсию Golf или Passat, а может, концерн решится на совершенно новые обозначения.

Один вопрос остаётся открытым: если переименовать провальный автомобиль, станет ли он лучше? Судя по опыту VW, ответ пока не очевиден.

