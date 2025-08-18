Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 9:16

Долг Volkswagen за 16,9 млрд внезапно оказался в руках неизвестной компании

Компания "Камея" получила права требования к Volkswagen по иску НАЗ на 16,9 млрд рублей

Кто бы мог подумать, что многомиллиардные споры вокруг Volkswagen в России получат неожиданное продолжение? История с НАЗом и немецким автогигантом вышла на новый виток, когда права требования по крупному иску перешли в руки неизвестной широкой публике компании.

Долги меняют владельца

Нижегородский автомобильный завод (НАЗ), ранее известный как ГАЗ, передал право требования к концерну Volkswagen московскому АО "Камея". Сумма претензий внушительная: 16,9 млрд рублей и ещё 40 тысяч евро. Интересно, что сама "Камея" зарегистрирована совсем недавно — в январе 2025 года, с уставным капиталом всего 10 тысяч рублей.

В центре конфликта оказались поставки дизельных двигателей. Летом 2024 года арбитражный суд Нижегородской области обязал Volkswagen выплатить НАЗу компенсацию за срыв контрактов. Речь шла о недопоставленных моторах для сборки автомобилей и даже о таре для комплектующих.

Попытки оспорить решение

Volkswagen пытался оспорить судебное решение, но все жалобы оказались безрезультатными. Более того, юристы концерна не смогли воспрепятствовать и передаче прав требования новому игроку. Суд подтвердил, что в процессе разбирательства НАЗ указал "Камею" в качестве правопреемника и юридически закрепил этот статус.

"Камея" в ходе сделки выплатила НАЗу 120 млн рублей — этот факт стал ключевым доказательством реальности соглашения. Попытки адвокатов Volkswagen представить договор уступки как фиктивный суд отклонил.

Загадочная "Камея"

Что известно о компании, внезапно оказавшейся владельцем иска против немецкого автогиганта? Пока немногое. Организация зарегистрирована в Москве в январе 2025 года и официально занимается управлением холдинговыми структурами. Генеральным директором значится Оксана Калинина. Финансовой отчётности компания пока не раскрывала.

