Mobile menu button
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:31

Volkswagen нажал на паузу: легендарный Golf стал жертвой мировой чиповой войны

Reuters: Volkswagen подтвердил приостановку сборки Golf в Германии

Немецкий концерн Volkswagen неожиданно столкнулся с новой волной проблем в цепочке поставок. На этот раз — из-за международного конфликта вокруг производителя микросхем Nexperia. Ситуация вынудила автогиганта приостановить сборку легендарной модели Golf, что вызвало тревогу в европейской автомобильной отрасли.

Почему Volkswagen останавливает производство

Со следующей среды конвейеры, на которых выпускается VW Golf, будут временно остановлены. Издание Bild сообщило, что остановка связана с нехваткой электронных компонентов, без которых производство современных автомобилей становится невозможным.
Во вторник компания официально подтвердила частичную приостановку, но отрицала прямую связь с конфликтом между Нидерландами и Китаем.

"Представитель Volkswagen отказался комментировать то, что он назвал домыслами", — сообщает Reuters.

Проблема оказалась глубже, чем казалось на первый взгляд. Голландские власти вмешались в деятельность компании Nexperia, которая поставляет микрочипы множеству автоконцернов, включая VW.

Что произошло с Nexperia

Nexperia — крупный игрок на рынке полупроводников, базирующийся в Нидерландах, но принадлежащий китайской корпорации Wingtech. В сентябре правительство Нидерландов решило взять компанию под государственный контроль, сославшись на угрозу национальной безопасности.
Официально власти заявили, что таким образом хотят предотвратить возможное изъятие технологий китайским владельцем.

Это решение вызвало бурную реакцию Пекина. Китай ответил блокировкой экспорта готовых микрочипов Nexperia, из-за чего поставки в Европу практически остановились. В результате десятки автопроизводителей — от Volkswagen и Audi до Stellantis и Renault — оказались в ситуации, когда даже кратковременная задержка поставок может остановить производство целых моделей.

"Меры, принятые голландской стороной в отношении Nexperia Semiconductor, серьёзно повлияли на стабильность глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек", — говорится в заявлении Министерства торговли Нидерландов.

Как дефицит чипов влияет на автопром

Современный автомобиль содержит от 1 до 3 тысяч микросхем. Они отвечают за всё - от работы двигателя и систем безопасности до мультимедиа и навигации.
Без этих компонентов сборка даже одной машины становится невозможной.
Проблема усугубляется тем, что глобальная цепочка поставок чипов по-прежнему уязвима после кризиса 2020-2022 годов.

Аналитики отмечают, что Volkswagen может сократить производство не только Golf, но и других популярных моделей. Аналогичные трудности в 2021–2023 годах уже приводили к снижению объёмов выпуска у BMW, Mercedes-Benz и Toyota.

Сравнение: кто пострадал от дефицита сильнее

Производитель Основные модели, затронутые дефицитом Последствия
Volkswagen Golf, Passat Приостановка линий, временная консервация цехов
BMW 3 Series, X5 Уменьшение поставок дилерам на 10%
Mercedes-Benz C-Class, EQA Задержка в производстве до 3 недель
Renault Clio, Captur Снижение выпуска на 12% в Европе
Stellantis Peugeot 3008, Fiat 500 Перенос заказов на 2026 год

Что могут сделать автопроизводители

Чтобы минимизировать риски, компании всё чаще переходят на гибкую систему снабжения.

  1. Производство критически важных микросхем размещают ближе к сборочным площадкам.

  2. Разрабатывают собственные чипы — например, Tesla и Mercedes уже инвестировали в полупроводниковые стартапы.

  3. Диверсифицируют поставщиков, чтобы не зависеть от одного региона.

Эксперты прогнозируют, что Volkswagen в ближайшие месяцы может использовать складские запасы компонентов, чтобы частично сохранить выпуск кроссоверов и электромобилей, где задействованы аналогичные микросхемы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка на поставщиков из Азии без страховых запасов.

  • Последствие: остановка конвейеров и многомиллионные убытки.

  • Альтернатива: локализация производства микросхем в Европе и создание независимых контрактных фабрик, подобных инициативе Intel в Германии.

А что если ситуация затянется?

Если экспортная блокировка сохранится дольше трёх месяцев, Volkswagen рискует сократить производство более чем на 100 тысяч автомобилей. Это может затронуть не только Golf, но и электрические модели ID.3 и ID.4. В этом случае компания вынуждена будет временно перевести часть сотрудников на сокращённый график.

Аналитики считают, что ключ к решению кризиса — дипломатические переговоры между Брюсселем и Пекином. Пока стороны занимают жёсткие позиции, автопром остаётся заложником политических решений.

Плюсы и минусы кризиса

Плюсы Минусы
Стимулирует развитие собственного производства чипов Срывы поставок и убытки
Повышает внимание к технологической независимости Европы Увеличение стоимости автомобилей
Усиливает кооперацию между автоконцернами и ИТ-компаниями Замедление выхода новых моделей

FAQ

— Когда возобновится производство VW Golf?
Точные сроки не названы. По предварительным оценкам, сборка может возобновиться в течение 3-4 недель после восстановления поставок чипов.

— Повлияет ли это на цены автомобилей?
Да, дилеры уже сообщают о сокращении складских запасов и возможном росте цен на Golf и другие модели на 5-7%.

— Какие модели в приоритете у Volkswagen?
Компания намерена поддерживать выпуск электрокаров ID-серии и кроссоверов Tiguan, где используются альтернативные комплектующие.

Мифы и правда

Миф: кризис чипов остался в прошлом.
Правда: мировое производство полупроводников до сих пор не восстановилось полностью, и любая политическая напряжённость может вызвать новые сбои.

Миф: автоконцерны могут легко заменить поставщика.
Правда: разработка и сертификация нового поставщика занимает месяцы, иногда — годы.

Миф: остановка VW Golf — исключение.
Правда: аналогичные приостановки происходят и у других брендов, просто не все компании делают их публичными.

3 интересных факта

  1. Один Volkswagen Golf содержит около 1 200 микросхем.

  2. Nexperia была основана в 2017 году после разделения с Philips Semiconductors.

  3. Китай производит более 60% мирового объёма упаковки микрочипов.

Исторический контекст

2021 год стал переломным моментом для мировой автоиндустрии. Тогда пандемия, рост спроса на электронику и остановка заводов в Азии привели к первой волне дефицита полупроводников.
Сегодняшний конфликт вокруг Nexperia показывает, что Европа так и не смогла создать устойчивую систему поставок.

