Из мирового лидера в должники: громкое падение Volkswagen в России

Российская судебная практика в очередной раз показала, что крупные международные корпорации не застрахованы от локальных претензий и обязательств. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование компании "Камея" и ввёл процедуру банкротства в отношении немецкого концерна Volkswagen AG. Однако речь идёт не о глобальном процессе, а о локальной процедуре, в рамках которой будут задействованы только активы автогиганта, находящиеся на территории России.

История конфликта

Предпосылкой для нынешнего судебного решения стал давний спор между Volkswagen и российскими партнёрами. Ещё в 2024 году суд встал на сторону АО "Автомобильный завод НАЗ" и обязал немецкий концерн выплатить около 17 млрд рублей за срыв контракта по сборке автомобилей Skoda и VW в России. Тогда предприятие из Нижнего Новгорода заявило, что потеряло значительные средства и упущенную выгоду из-за внезапного прекращения сотрудничества.

Вскоре права на взыскание этого долга перешли к АО "Камея", которое приобрело их всего за 120 млн рублей. Именно эта компания и стала инициатором процесса банкротства, посчитав, что иными путями взыскать долг с Volkswagen не удастся.

Позиция Volkswagen

Представители концерна настаивали, что в России их активов практически не осталось, а все ключевые функции выполняла "Фольксваген Групп Рус". Эта структура ещё в 2023 году была продана с согласия российской правительственной комиссии. По словам юристов VW, компания не имеет достаточной связи с российской юрисдикцией, чтобы к ней применялись процедуры банкротства.

Вместо признания требований кредитора, концерн предлагал отложить рассмотрение дела для оформления документов. Но суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Аргументы кредитора

Со стороны "Камеи" прозвучали заявления о том, что исполнительное производство не принесло результатов. Кредитор уверен: у Volkswagen в России остались активы, на которые можно обратить взыскание. Среди них назывались права на интеллектуальную собственность и отдельное имущество, представляющее интерес для потенциальных покупателей.

"Мы видим основания для запуска вторичного банкротства, чтобы обратить взыскание на оставшиеся активы", — заявили юристы "Камеи".

Решение суда

После полуторачасового перерыва арбитраж принял решение ввести в отношении Volkswagen локальную процедуру банкротства и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Это означает, что российские активы компании будут включены в конкурсную массу и выставлены на торги. Полученные средства пойдут на погашение долга перед кредиторами.