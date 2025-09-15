Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Логотип Volkswagen
Логотип Volkswagen
© commons.wikimedia.org by Christoph Braun is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:53

Из мирового лидера в должники: громкое падение Volkswagen в России

Арбитражный суд Москвы запустил локальное банкротство Volkswagen из-за долга перед российским кредитором

Российская судебная практика в очередной раз показала, что крупные международные корпорации не застрахованы от локальных претензий и обязательств. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование компании "Камея" и ввёл процедуру банкротства в отношении немецкого концерна Volkswagen AG. Однако речь идёт не о глобальном процессе, а о локальной процедуре, в рамках которой будут задействованы только активы автогиганта, находящиеся на территории России.

История конфликта

Предпосылкой для нынешнего судебного решения стал давний спор между Volkswagen и российскими партнёрами. Ещё в 2024 году суд встал на сторону АО "Автомобильный завод НАЗ" и обязал немецкий концерн выплатить около 17 млрд рублей за срыв контракта по сборке автомобилей Skoda и VW в России. Тогда предприятие из Нижнего Новгорода заявило, что потеряло значительные средства и упущенную выгоду из-за внезапного прекращения сотрудничества.

Вскоре права на взыскание этого долга перешли к АО "Камея", которое приобрело их всего за 120 млн рублей. Именно эта компания и стала инициатором процесса банкротства, посчитав, что иными путями взыскать долг с Volkswagen не удастся.

Позиция Volkswagen

Представители концерна настаивали, что в России их активов практически не осталось, а все ключевые функции выполняла "Фольксваген Групп Рус". Эта структура ещё в 2023 году была продана с согласия российской правительственной комиссии. По словам юристов VW, компания не имеет достаточной связи с российской юрисдикцией, чтобы к ней применялись процедуры банкротства.

Вместо признания требований кредитора, концерн предлагал отложить рассмотрение дела для оформления документов. Но суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Аргументы кредитора

Со стороны "Камеи" прозвучали заявления о том, что исполнительное производство не принесло результатов. Кредитор уверен: у Volkswagen в России остались активы, на которые можно обратить взыскание. Среди них назывались права на интеллектуальную собственность и отдельное имущество, представляющее интерес для потенциальных покупателей.

"Мы видим основания для запуска вторичного банкротства, чтобы обратить взыскание на оставшиеся активы", — заявили юристы "Камеи".

Решение суда

После полуторачасового перерыва арбитраж принял решение ввести в отношении Volkswagen локальную процедуру банкротства и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Это означает, что российские активы компании будут включены в конкурсную массу и выставлены на торги. Полученные средства пойдут на погашение долга перед кредиторами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подушки двигателя выходят из строя после 70–150 тыс. км — предупреждают специалисты сегодня в 4:10

Опоры двигателя рушат комфорт водителей медленно, но верно: первые сигналы видно без сервиса

Подушки двигателя незаметны, но именно они отвечают за комфорт и целостность мотора. Как понять, что им пришёл конец, и проверить их самому?

Читать полностью » Эксперт Наварро рассказал о необходимости реформы системы экологических маркировок автомобилей в ЕС сегодня в 3:48

Маркировка, которая не спасает природу: как ЕС подвёл водителей и экологов

В Европе обсуждают переход к новой системе экологической маркировки автомобилей, которая будет учитывать реальные выбросы. Реформа должна устранить существующие парадоксы и повысить справедливость.

Читать полностью » Вода в цилиндрах: управляющий директор FRANK AUTO предупредила о риске капитального ремонта сегодня в 3:26

Один неверный заезд в лужу на автомобиле способен обойтись в сотни тысяч рублей

Даже мелкая лужа способна убить двигатель: что такое гидроудар, как он возникает и почему ремонт после него обходится в сотни тысяч рублей.

Читать полностью » Tesla увеличит производство на заводе в Германии несмотря на падение продаж в Европе сегодня в 2:38

Продажи Tesla в Европе падают, но завод в Германии увеличивает производство — что скрывает компания

Завод Tesla в Германии увеличивает производство, несмотря на падение продаж в Европе. Как компания планирует справиться с вызовами на рынке?

Читать полностью » Топ-10 серийных машин с максимальной скоростью свыше 380 км/ч сегодня в 2:10

Гонка за скоростью: кто реально стал королём дороги, а кто — лишь легендой

Топ-10 самых быстрых машин в мире: реальные рекорды, скандалы и уникальные технологии, которые изменили историю автопрома.

Читать полностью » Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков сегодня в 1:36

Когда тормоза работают, а огни — нет: сценарий самой опасной аварии

Почему перестают гореть стоп-сигналы: от банальных лампочек до сложных электронных систем. Какие поломки исправить самому, а с чем лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Проблемы с коррозией у подержанных автомобилей Citroen C4: мнение экспертов сегодня в 1:35

Покупка подержанного Citroen C4: скрытые подводные камни, о которых знают не все

Citroen C4 второго поколения подвержен серьезным проблемам с кузовом и салоном. Какие слабые места у этой модели стоит учесть перед покупкой подержанного автомобиля?

Читать полностью » XPeng отзывает 48 тысяч автомобилей P7+ из-за неисправности в системе гидроусилителя руля сегодня в 0:52

Гидроусилитель под угрозой: как десятки тысяч XPeng P7+ могут стать смертельной ловушкой на дороге

XPeng отзывает 48 тысяч автомобилей P7+ из-за дефекта гидроусилителя руля. Проблема вызывает опасения, так как компания сначала скрывала информацию о неисправности.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс
Питомцы

Ветеринары: позы сна у собак помогают выявить доверие и болезни
Красота и здоровье

Гарвардские ученые доказали влияние ягод на память — сколько грамм нужно в неделю
Красота и здоровье

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о пользе стручковой фасоли для сердца и обмена веществ
Наука

5800-летняя березовая жвачка помогла определить внешность и рацион древней женщины
Авто и мото

Audi отказалась от выпуска RS6 e-tron из-за низкого спроса на спортивные электромобили
Авто и мото

Чёрный дым из выхлопной трубы: эксперты FRANK AUTO и Likvi назвали причины
Садоводство

В Удмуртии осенью собирают шишки, рябину, колосья и льняную соломку для декора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet