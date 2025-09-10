Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:59

Миллиард евро против отставания: Volkswagen вступает в гонку ИИ

Volkswagen рассчитывает сэкономить до 4 млрд евро благодаря интеграции ИИ

Volkswagen Group объявила о планах вложить до 1 млрд евро (1,18 млрд долларов) в развитие технологий искусственного интеллекта к 2030 году. Компания рассчитывает, что ИИ ускорит вывод новых моделей на рынок, повысит инновационность и снизит издержки.

Стратегия инвестиций

Инвестиции будут направлены на три ключевых направления:

  • Автомобили с поддержкой ИИ - сокращение сроков проектирования и повышения качества разработки.

  • Промышленные приложения - оптимизация сборки, потребления энергии и материалов, повышение кибербезопасности.

  • ИТ-инфраструктура - расширение корпоративного облака и обработка больших объёмов конфиденциальных данных.

"Искусственный интеллект — наш ключ к скорости, качеству и конкурентоспособности во всей цепочке создания стоимости. Наша цель: ни одного процесса без ИИ", — заявил Хауке Старс, член правления Volkswagen по ИТ.

Экономический эффект

По подсчётам компании, интеграция ИИ во все бизнес-процессы позволит сэкономить до 4 млрд евро к 2035 году за счёт повышения эффективности.

Конкретные проекты

  • В концерне уже используется более 1200 приложений на базе ИИ, ещё несколько сотен находятся в разработке.

  • Совместно с Dassault Systèmes Volkswagen создаёт инженерное приложение для виртуальных испытаний и симуляции компонентов. Оно должно сократить цикл разработки автомобилей до 36 месяцев или меньше, что на год быстрее текущего уровня.

  • ИИ внедряется в производство для повышения энергоэффективности и оптимизации логистики.

  • В планах создание промышленной модели ИИ, основанной на реальных данных о проектировании и производстве. Она может использовать инфраструктуру Catena-X - платформы обмена данными, созданной Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, BASF, SAP, Siemens и другими партнёрами.

Политический контекст

Volkswagen подчеркнула, что для успеха Европы в глобальной гонке ИИ требуется политическая поддержка: создание условий для инноваций, программы финансирования и поддержка университетских стартапов, чтобы ускорить превращение научных разработок в рыночные продукты.

