Подростки в Подмосковье отрезали девочка волосы ножницами

В подмосковном Дрожжино полиция возбудила уголовное дело после того, как группа подростков напала на 10-летнюю девочку. По всей видимости, подростки совершили хулиганство — отрезали девочке прядь волос.
Инцидент произошёл 21 августа на детской площадке. По данным следствия, конфликт начался из-за того, что девочка сделала замечание подросткам, которые использовали нецензурную брань. Группа подростков напала на девочку, прижала её к дому и отрезала ей волосы ножницами.
Мать девочки сообщила, что она намерена добиться справедливого наказания для виновных. Следователи устанавливают личности подозреваемых, чтобы привлечь их к ответственности по статье "Хулиганство".
Прошлым летом в Подмосковье произошла похожая ситуация. Двое мужчин напали на молодого человека из-за его внешности и частично скальпировали его.
Недавно в московском метрополитене произошёл инцидент, где лысый мужчина выражал неодобрение короткой стрижке незнакомки и даже выгнал её из вагона.
Фото: From Wikimedia Commons/ неизвестный автор (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО
В Финляндии в городе Миккели около российской границы Североатлантический альянс намерен разместить бронетанковую бригаду, численность которой будет составлять 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti.
Ирландский наемник пропал без вести на Украине
Юный ирландский наемник, Алекс Рыжук, отправившийся на Украину воевать за нее в составе ВСУ, исчез без вести в зоне боевых действий на востоке страны несколько недель назад. Его судьба, по информации ирландской газеты Irish Examiner, предположительно, трагична.
РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ
Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.
Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу
Роскачество провела исследование рынка биологически активных добавок (БАД) на популярных онлайн-площадках и выявила более 400 товаров с запрещенными ингредиентами.