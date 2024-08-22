Подростки в Подмосковье отрезали девочка волосы ножницами

В подмосковном Дрожжино полиция возбудила уголовное дело после того, как группа подростков напала на 10-летнюю девочку. По всей видимости, подростки совершили хулиганство — отрезали девочке прядь волос.

Инцидент произошёл 21 августа на детской площадке. По данным следствия, конфликт начался из-за того, что девочка сделала замечание подросткам, которые использовали нецензурную брань. Группа подростков напала на девочку, прижала её к дому и отрезала ей волосы ножницами.

Мать девочки сообщила, что она намерена добиться справедливого наказания для виновных. Следователи устанавливают личности подозреваемых, чтобы привлечь их к ответственности по статье "Хулиганство".

Прошлым летом в Подмосковье произошла похожая ситуация. Двое мужчин напали на молодого человека из-за его внешности и частично скальпировали его.

Недавно в московском метрополитене произошёл инцидент, где лысый мужчина выражал неодобрение короткой стрижке незнакомки и даже выгнал её из вагона.

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