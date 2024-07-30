Власти запустили движение поездов по второму пути на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области после после ЧП с врезавшимся в состав грузового автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона. Движение поездов по запасной линии открыто во вторник в 9.25.
Напомним, что 29 июля в Волгоградской области из-за ДТП с выехавшим на железнодорожное полотно грузовиком "Камаз" сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер, часть из них опрокинулась. Причиной аварии стало грубое нарушение водителем правил ПДД. В результате аварии за медицинской помощью обратились 48 человек, 30 из них госпитализированы. Водитель грузовика, машинист поезда и один из пассажиров находятся в тяжёлом состоянии.
После ДТП поезда направлялись в обход, что вызвало задержки в железнодорожном расписании. 311 человек из сошедшего с рельсов поезда вечером 29 июля отправились в пункт назначения по изменённому маршруту в уцелевших вагонах. Остальных отправили позже резервным составом.
Фото: commons.wikimedia.org/Андрей Платонов (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).
Политолог Бридже: из-за политики Эрдогана Турция может сильно пострадать
В последние дни в ближневосточный конфликт активно вклинивается Анкара. В МИД Израиля Реджепа Эрдогана пригрозили повесить. В МИД Турции сравнили Биньямина Нетаньяху с Гитлером. Обмен любезностями продолжается после слов Эрдогана о том, что Турция может войти в Израиль как в Ливию и Карабах. На что глава израильского МИД предрёк, что смерть его будет подобна смерти Саддама Хусейна.
Российские миротворцы провели учения на территории Приднестровье
Во вторник информационное агентство РИА Новости получило сообщение от Олега Белякова, сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), о проведении российскими миротворцами учений на постах в зоне безопасности в Приднестровье.
В России повысили маневренность беспилотного автомобиля на 20%
Ученые из Московского физико-технического института разработали новый алгоритм для управления беспилотными автомобилями, который позволяет повысить их маневренность на 10-20%.
В Венесуэле произошли массовые беспорядки после выборов президента
В Венесуэле, включая столицу Каракас и остров Маргарита, произошли массовые беспорядки в связи с результатами президентских выборов.