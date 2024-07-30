Власти запустили движение поездов по второму пути на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области после после ЧП с врезавшимся в состав грузового автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона. Движение поездов по запасной линии открыто во вторник в 9.25.

Напомним, что 29 июля в Волгоградской области из-за ДТП с выехавшим на железнодорожное полотно грузовиком "Камаз" сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда Казань — Адлер, часть из них опрокинулась. Причиной аварии стало грубое нарушение водителем правил ПДД. В результате аварии за медицинской помощью обратились 48 человек, 30 из них госпитализированы. Водитель грузовика, машинист поезда и один из пассажиров находятся в тяжёлом состоянии.

После ДТП поезда направлялись в обход, что вызвало задержки в железнодорожном расписании. 311 человек из сошедшего с рельсов поезда вечером 29 июля отправились в пункт назначения по изменённому маршруту в уцелевших вагонах. Остальных отправили позже резервным составом.

Фото: commons.wikimedia.org/Андрей Платонов (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).