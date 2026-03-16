Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 17:55

Кошелёк почувствует это осенью: новые цифры в квитанциях за ЖКХ готовят волгоградцам весомый сюрприз

В Волгоградской области с 1 октября 2026 года ожидается вторая волна индексации тарифов на коммунальные услуги, которая приведет к росту платежей в среднем на 9,4%. Решение о пересмотре стоимости услуг было озвучено в региональном комитете тарифного регулирования по итогам работы за прошлый год. Суммарное повышение за текущий период станет результатом двухэтапного изменения цен, затронувшего интересы более семисот ресурсоснабжающих организаций. На фоне общего удорожания ресурсов специалисты зафиксировали локальное снижение стоимости лишь по одной позиции — обращению с твердыми коммунальными отходами.

Двухэтапная механика роста тарифов

График изменения цен на услуги жилищно-коммунального комплекса в текущем году сформирован федеральными трендами. Первое повышение произошло в январе и составило 1,7%, что было обусловлено корректировкой ставки налога на добавленную стоимость. Предстоящий октябрьский этап станет более ощутимым для семейных бюджетов, добавив к текущим чекам еще почти десять процентов.

Председатель профильного комитета Светлана Горелова уточнила, что средний индекс изменения платы по региону зафиксирован на отметке 9,4%. Такой подход позволяет распределить финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить синхронизацию с общегосударственной экономической повесткой. Регулирование затрагивает деятельность 732 компаний, работающих в сфере водоснабжения, тепла и энергетики.

Основная задача профильных ведомств заключается в поиске компромисса между инвестиционными потребностями инфраструктуры и платежеспособностью населения. Модернизация изношенных сетей и обновление технического парка требуют стабильного финансирования, которое закладывается в тарифную сетку. Это позволяет предприятиям избегать критических убытков при сохранении бесперебойности подачи ресурсов.

Баланс интересов и ситуация с мусором

Несмотря на общую тенденцию к повышению, структура платежей претерпела неоднородные изменения. Исключением из правил стала услуга по вывозу мусора, стоимость которой с начала года фактически снизилась. Этот факт выделяет статью обращения с отходами на фоне остальных коммунальных услуг, которые последовательно дорожают на протяжении последних двенадцати месяцев.

Члены общественного совета при комитете подчеркивают, что текущая политика ценообразования направлена на сохранение социальной стабильности. По мнению экспертов, важно не допустить ситуации, при которой содержание жилья станет непосильным бременем для граждан. При этом отрасль нуждается в средствах для капитального ремонта магистральных трубопроводов и закупки нового оборудования.

"При формировании тарифной сетки в регионах крайне важно соблюдать жесткий баланс между запросами ресурсоснабжающих организаций и реальными доходами населения. Модернизация коммунальной инфраструктуры требует колоссальных вложений, но перекладывать все издержки исключительно на плечи потребителей невозможно. Мы видим, как в Волгоградской области стараются удерживать планку доступности услуг через поэтапную индексацию. Октябрьское повышение является плановым инструментом, который позволит компаниям сохранить темпы обновления сетей без ущерба для стабильности поставок."

Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Контроль за исполнением тарифных планов со стороны государства остается плотным, чтобы исключить необоснованное завышение цен со стороны частных операторов. Профессор Волгоградского госуниверситета Людмила Богачкова подтвердила, что существующая модель управления отраслью оправдывает себя. По ее словам, региону удается избегать резких скачков тарифов, которые могли бы дестабилизировать социально-экономическую обстановку.

Сравнение с субъектами Южного округа

При сопоставлении с соседними территориями Волгоградская область демонстрирует умеренные показатели стоимости коммунального набора. Уровень цен в регионе по-прежнему классифицируется как один из самых низких в Южном федеральном округе. Это преимущество сохраняется даже с учетом двукратного повышения ставок в течение одного календарного года.

Эффективность работы тарифного комитета подтверждается отсутствием системных сбоев и банкротств среди крупных поставщиков ресурсов, несмотря на инфляцию. Специалисты продолжают мониторинг доступности услуг, анализируя каждое обращение от ресурсоснабжающих организаций на предмет экономической обоснованности их затрат. Такой фильтр отсекает лишние расходы, не позволяя им попасть в квитанции жителей.

В долгосрочной перспективе тарифная политика региона ориентирована на то, чтобы коммунальный комплекс оставался инвестиционно привлекательным для частного бизнеса. Успешная модернизация транспорта и инженерных коммуникаций напрямую зависит от прозрачности финансовых потоков. Ожидается, что после октябрьского повышения тарифы останутся стабильными до следующего планового периода индексации.

Проверено экспертом: эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова
Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".

