Горьковская марка вернулась в строй: Нижегородский бизнес-омбудсмен нашел весомый повод отказаться от новой модели

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий оценил перспективы возрожденного бренда VOLGA на внутреннем рынке. По его прогнозам, основными заказчиками новых машин выступят государственные структуры, крупные корпорации и частные организации. Ситуацию в российском автомобилестроении уполномоченный связывает с увеличением утилизационного сбора, который существенно влияет на конечную стоимость транспорта. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Несмотря на рыночные ожидания, сам правозащитник не собирается обновлять личный автопарк современной моделью горьковского бренда. Солодкий отдает предпочтение классике советского производства, акцентируя внимание на ценности исторической техники.

"Я горжусь тем, что у меня есть 21-я "Волга" 1965 года выпуска. Я считаю, что это лучшая инвестиция", — отметил Павел Солодкий.

Как подчеркнул уполномоченный, сейчас отрасль сталкивается с определенными трудностями из-за высокой финансовой нагрузки на покупателей. По его словам, размер сборов иногда оказывается сопоставим с ценой самого автомобиля. При этом вопрос массовости продаж новых седанов и кроссоверов остается открытым.