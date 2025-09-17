Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ГАЗ-24-24 Волга КГБ
ГАЗ-24-24 Волга КГБ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:08

Ностальгия на новых рельсах: Волга вернётся, но на китайской платформе

Новая Волга займёт нишу бизнес-седанов и кроссоверов — планы ГАЗа

Легендарная "Волга" готовится к возвращению. Горьковский автозавод объявил о планах возобновить выпуск легковых машин под этим брендом. Первые автомобили должны выйти с конвейера уже весной 2026 года, что станет знаковым событием для российского автопрома.

Когда стартует производство

О планах рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Коллеги с ГАЗа уже несколько раз озвучивали и передоговаривались на предмет партнерских отношений с разными коллегами. Насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", — сказал Денис Мантуров.

По его словам, выпуск машин наладят в Нижегородском автомобильном кластере. За производство будет отвечать АО "Производство легковых автомобилей", которое арендует мощности у ГАЗа. По оценке главы Минпромторга Антона Алиханова, ежегодный объём выпуска может составить около 100 тысяч машин.

Смена партнёров

Изначально проект связывали с китайской Changan, однако позднее появились сообщения о новом технологическом партнёре — Geely. Инсайдерские источники утверждают, что модели для будущих "Волг" уже определены, а первый московский офис бренда готовится к открытию. Штат сотрудников набран, что указывает на серьёзность намерений.

Возможные модели

Одной из базовых платформ может стать бизнес-седан Geely Preface, появившийся в России в августе прошлого года. Автомобиль продаётся в двух комплектациях, оснащается 200-сильным двигателем и стоит от 3,36 до 3,57 млн рублей. Если наладить локальное производство, цена может снизиться, что сделает модель более конкурентоспособной.

Ранее на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" в 2024 году публике показали прототипы "Волги" на базе Changan: седан Volga C40, компактный кроссовер Volga K30 и среднеразмерный кроссовер Volga K40. Их премьера прошла в Нижнем Новгороде в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина.

Сравнение: прошлые и будущие "Волги"

Поколение Особенности Производство
Классическая "Волга" (ГАЗ-21, ГАЗ-24) рамная конструкция, атмосферные двигатели, статус служебного авто 1950-2000-е
Volga Siber на базе Chrysler Sebring, попытка обновить модель 2008-2010
Современные Volga (план) локализация Geely, кроссоверы и седаны, до 100 тыс. машин в год старт в 2026

Советы шаг за шагом: как оценить перспективы новой "Волги"

  1. Следите за официальными заявлениями ГАЗа и Минпромторга о партнёрах и модельном ряде.

  2. Сравните будущие модели с одноклассниками: ценник и комплектации должны быть конкурентными.

  3. Учтите локализацию: если машины будут собираться в России, это повлияет на цену и доступность запчастей.

  4. Оцените спрос на вторичке: бренд "Волга" может вызвать интерес коллекционеров и поклонников марки.

  5. Если рассматриваете покупку, закладывайте время: первые партии выйдут только к весне 2026-го.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ориентироваться только на бренд "Волга" → риск переплатить за ностальгию → сравнивайте с конкурентами в сегменте.

  • Думать, что это полностью российская разработка → разочарование в китайских платформах → заранее изучите базовые модели Geely.

  • Ждать быстрый старт массового производства → риск задержек → учитывайте, что локализация может занять время.

А что если…

А что если "Волга" действительно вернётся в сегмент бизнес-седанов и кроссоверов и станет конкурентом корейским и китайским маркам? В этом случае бренд может обрести вторую жизнь и занять нишу между массовыми моделями и премиум-сегментом.

Плюсы и минусы возрождения "Волги"

Плюсы Минусы
возрождение легендарного бренда возможные задержки производства
локализация производства в РФ зависимость от иностранных технологий
доступность запчастей при локализации риск завышенной цены
выпуск до 100 тыс. машин в год неопределённость с модельным рядом
внимание со стороны государства конкуренция с китайскими марками

FAQ

Когда стартует производство?
Первые партии ожидаются весной 2026 года.

Кто будет технологическим партнёром?
По последним данным — Geely, хотя ранее проект связывали с Changan.

Какие модели войдут в линейку?
Ожидаются седаны и кроссоверы, среди возможных кандидатов — Geely Preface.

Мифы и правда

  • Миф: новая "Волга" будет полностью российской.
    Правда: в основе — платформы зарубежных партнёров, вероятно Geely.

  • Миф: цена будет ниже китайских аналогов.
    Правда: снижение возможно при локализации, но прогнозировать уровень пока рано.

  • Миф: "Волга" вернётся в класс люксовых авто.
    Правда: речь идёт о бизнес-сегменте и массовых кроссоверах.

Сон и психология

Для многих россиян "Волга" остаётся символом статуса и уюта прошлых десятилетий. Возрождение бренда может сыграть не только экономическую, но и эмоциональную роль. Владельцы ожидают ощущение "старой школы" в сочетании с современными технологиями.

Три интересных факта

  1. Первая "Волга" ГАЗ-21 вышла в 1956 году и стала символом советского автопарка.
  2. Последний массовый проект под этим брендом — Volga Siber, созданный на базе Chrysler Sebring.
  3. В 2024 году на выставке ЦИПР показали концепты Volga C40, K30 и K40, но их судьба пока не определена.

Исторический контекст

  • 1956 — старт производства ГАЗ-21 "Волга".
  • 1980-е — "Волга" становится символом престижного служебного авто.
  • 2008 — запуск Volga Siber, который не оправдал ожиданий.
  • 2010 — прекращение выпуска легковых машин ГАЗ.
  • 2024 — презентация концептов на базе Changan.
  • 2026 — планируемый запуск серийного производства "Волги" совместно с Geely.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт рассказал о рисках загрязнения топлива при заправке сразу после разгрузки бензовоза сегодня в 9:20

Вредное топливо: почему заправка сразу после разгрузки бензовоза — это серьёзная ошибка

Почему заправка сразу после бензовоза может быть опасной? Специалист объясняет, какие риски возникают и как избежать загрязнения топлива.

Читать полностью » Carvago сравнила падение цен: MG ZS минус 32,6%, Renault Captur минус 20% за год сегодня в 8:27

Дешевле только сначала: как китайские авто превращаются в головную боль на вторичке

Китайские авто завоёвывают Европу и бьют рекорды продаж, но за низкой ценой скрывается риск, о котором стоит знать каждому покупателю.

Читать полностью » В ГАИ напомнили: перевёрнутый номер может обернуться серьёзным штрафом и лишением прав сегодня в 8:11

Перевёрнутый номер — ваша путёвка в штрафную зону: что вам нужно знать

Установка номера задней стороной вперёд может обернуться не только штрафом, но и лишением прав. Узнайте, почему это серьёзное нарушение.

Читать полностью » Toyota объявила о возвращении легендарного двигателя 4A-GE на рынок в 2025 году сегодня в 7:26

Toyota воскресила сердце легенды: мотор, ради которого влюблялись в вождение

Toyota возвращает легендарный мотор 4A-GE, сохранив дух классики и добавив современные улучшения. Зачем компания сделала этот шаг?

Читать полностью » сегодня в 7:19

Цены на автомобили в России падают: какие модели подешевели большего всего в августе 2025 года

Три популярных кроссовера сильно подешевели в августе. Как это повлияло на российский рынок автомобилей и что ожидать дальше?

Читать полностью » Hyundai построит первый в Европе завод электромобилей в Турции к 2026 году — Мурат Беркель сегодня в 6:36

Hyundai ломает стереотипы — электромобили будут собирать там, где этого никто не ждал

Hyundai готовит масштабный проект в Турции: первый завод бренда в Европе, где будут выпускать только электромобили. Что это изменит для рынка?

Читать полностью » Эксперты предупредили о рисках простоя автомобиля: влияние на жидкости и аккумулятор сегодня в 6:11

Миф о безвредном простое авто: чего стоит опасаться, если машина стоит долго без движения

Эксперт рассказал о последствиях долгого простоя автомобиля и ключевых аспектах, на которые стоит обратить внимание перед эксплуатацией.

Читать полностью » Слабые места Ford Mondeo V: основные проблемы моторов и подвески по данным экспертов сегодня в 5:24

Комфорт бизнес-класса за копейки, но с ремонтом на сотни тысяч: реальность Mondeo V

Ford Mondeo V сочетает комфорт и надёжность, но может подкинуть сюрпризы владельцу. Какие поломки встречаются чаще всего и как их избежать?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Евгений Ладушкин: простуда замедляет реакцию водителя на 10–15%
Наука

Вашингтонский университет: таяние антарктических ледников связано не с западными, а с северными ветрами
Еда

Торт с безе и орехами получается нежным и воздушным
Красота и здоровье

Эндокринолог Павлова: физическая активность помогает замедлить набор жира на животе
Авто и мото

Демпфер для бензина: порог хотят поднять с 10% до 20% — Минфин
Питомцы

Аквариумные рыбки залегают на дно: основные причины и способы решения
ПФО

В Пензенской области 2,5% родителей полностью отказались от вакцинации детей — Минздрав
Садоводство

Хранение петрушки в масле или уксусе позволяет сохранить зелень на 3–6 месяцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet