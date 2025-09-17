Ностальгия на новых рельсах: Волга вернётся, но на китайской платформе
Легендарная "Волга" готовится к возвращению. Горьковский автозавод объявил о планах возобновить выпуск легковых машин под этим брендом. Первые автомобили должны выйти с конвейера уже весной 2026 года, что станет знаковым событием для российского автопрома.
Когда стартует производство
О планах рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Коллеги с ГАЗа уже несколько раз озвучивали и передоговаривались на предмет партнерских отношений с разными коллегами. Насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", — сказал Денис Мантуров.
По его словам, выпуск машин наладят в Нижегородском автомобильном кластере. За производство будет отвечать АО "Производство легковых автомобилей", которое арендует мощности у ГАЗа. По оценке главы Минпромторга Антона Алиханова, ежегодный объём выпуска может составить около 100 тысяч машин.
Смена партнёров
Изначально проект связывали с китайской Changan, однако позднее появились сообщения о новом технологическом партнёре — Geely. Инсайдерские источники утверждают, что модели для будущих "Волг" уже определены, а первый московский офис бренда готовится к открытию. Штат сотрудников набран, что указывает на серьёзность намерений.
Возможные модели
Одной из базовых платформ может стать бизнес-седан Geely Preface, появившийся в России в августе прошлого года. Автомобиль продаётся в двух комплектациях, оснащается 200-сильным двигателем и стоит от 3,36 до 3,57 млн рублей. Если наладить локальное производство, цена может снизиться, что сделает модель более конкурентоспособной.
Ранее на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" в 2024 году публике показали прототипы "Волги" на базе Changan: седан Volga C40, компактный кроссовер Volga K30 и среднеразмерный кроссовер Volga K40. Их премьера прошла в Нижнем Новгороде в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина.
Сравнение: прошлые и будущие "Волги"
|Поколение
|Особенности
|Производство
|Классическая "Волга" (ГАЗ-21, ГАЗ-24)
|рамная конструкция, атмосферные двигатели, статус служебного авто
|1950-2000-е
|Volga Siber
|на базе Chrysler Sebring, попытка обновить модель
|2008-2010
|Современные Volga (план)
|локализация Geely, кроссоверы и седаны, до 100 тыс. машин в год
|старт в 2026
Советы шаг за шагом: как оценить перспективы новой "Волги"
-
Следите за официальными заявлениями ГАЗа и Минпромторга о партнёрах и модельном ряде.
-
Сравните будущие модели с одноклассниками: ценник и комплектации должны быть конкурентными.
-
Учтите локализацию: если машины будут собираться в России, это повлияет на цену и доступность запчастей.
-
Оцените спрос на вторичке: бренд "Волга" может вызвать интерес коллекционеров и поклонников марки.
-
Если рассматриваете покупку, закладывайте время: первые партии выйдут только к весне 2026-го.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ориентироваться только на бренд "Волга" → риск переплатить за ностальгию → сравнивайте с конкурентами в сегменте.
-
Думать, что это полностью российская разработка → разочарование в китайских платформах → заранее изучите базовые модели Geely.
-
Ждать быстрый старт массового производства → риск задержек → учитывайте, что локализация может занять время.
А что если…
А что если "Волга" действительно вернётся в сегмент бизнес-седанов и кроссоверов и станет конкурентом корейским и китайским маркам? В этом случае бренд может обрести вторую жизнь и занять нишу между массовыми моделями и премиум-сегментом.
Плюсы и минусы возрождения "Волги"
|Плюсы
|Минусы
|возрождение легендарного бренда
|возможные задержки производства
|локализация производства в РФ
|зависимость от иностранных технологий
|доступность запчастей при локализации
|риск завышенной цены
|выпуск до 100 тыс. машин в год
|неопределённость с модельным рядом
|внимание со стороны государства
|конкуренция с китайскими марками
FAQ
Когда стартует производство?
Первые партии ожидаются весной 2026 года.
Кто будет технологическим партнёром?
По последним данным — Geely, хотя ранее проект связывали с Changan.
Какие модели войдут в линейку?
Ожидаются седаны и кроссоверы, среди возможных кандидатов — Geely Preface.
Мифы и правда
-
Миф: новая "Волга" будет полностью российской.
Правда: в основе — платформы зарубежных партнёров, вероятно Geely.
-
Миф: цена будет ниже китайских аналогов.
Правда: снижение возможно при локализации, но прогнозировать уровень пока рано.
-
Миф: "Волга" вернётся в класс люксовых авто.
Правда: речь идёт о бизнес-сегменте и массовых кроссоверах.
Сон и психология
Для многих россиян "Волга" остаётся символом статуса и уюта прошлых десятилетий. Возрождение бренда может сыграть не только экономическую, но и эмоциональную роль. Владельцы ожидают ощущение "старой школы" в сочетании с современными технологиями.
Три интересных факта
- Первая "Волга" ГАЗ-21 вышла в 1956 году и стала символом советского автопарка.
- Последний массовый проект под этим брендом — Volga Siber, созданный на базе Chrysler Sebring.
- В 2024 году на выставке ЦИПР показали концепты Volga C40, K30 и K40, но их судьба пока не определена.
Исторический контекст
- 1956 — старт производства ГАЗ-21 "Волга".
- 1980-е — "Волга" становится символом престижного служебного авто.
- 2008 — запуск Volga Siber, который не оправдал ожиданий.
- 2010 — прекращение выпуска легковых машин ГАЗ.
- 2024 — презентация концептов на базе Changan.
- 2026 — планируемый запуск серийного производства "Волги" совместно с Geely.
