Ностальгия на новых рельсах: Волга вернётся, но на китайской платформе

Легендарная "Волга" готовится к возвращению. Горьковский автозавод объявил о планах возобновить выпуск легковых машин под этим брендом. Первые автомобили должны выйти с конвейера уже весной 2026 года, что станет знаковым событием для российского автопрома.

Когда стартует производство

О планах рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Коллеги с ГАЗа уже несколько раз озвучивали и передоговаривались на предмет партнерских отношений с разными коллегами. Насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", — сказал Денис Мантуров.

По его словам, выпуск машин наладят в Нижегородском автомобильном кластере. За производство будет отвечать АО "Производство легковых автомобилей", которое арендует мощности у ГАЗа. По оценке главы Минпромторга Антона Алиханова, ежегодный объём выпуска может составить около 100 тысяч машин.

Смена партнёров

Изначально проект связывали с китайской Changan, однако позднее появились сообщения о новом технологическом партнёре — Geely. Инсайдерские источники утверждают, что модели для будущих "Волг" уже определены, а первый московский офис бренда готовится к открытию. Штат сотрудников набран, что указывает на серьёзность намерений.

Возможные модели

Одной из базовых платформ может стать бизнес-седан Geely Preface, появившийся в России в августе прошлого года. Автомобиль продаётся в двух комплектациях, оснащается 200-сильным двигателем и стоит от 3,36 до 3,57 млн рублей. Если наладить локальное производство, цена может снизиться, что сделает модель более конкурентоспособной.

Ранее на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" в 2024 году публике показали прототипы "Волги" на базе Changan: седан Volga C40, компактный кроссовер Volga K30 и среднеразмерный кроссовер Volga K40. Их премьера прошла в Нижнем Новгороде в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина.

Сравнение: прошлые и будущие "Волги"

Поколение Особенности Производство Классическая "Волга" (ГАЗ-21, ГАЗ-24) рамная конструкция, атмосферные двигатели, статус служебного авто 1950-2000-е Volga Siber на базе Chrysler Sebring, попытка обновить модель 2008-2010 Современные Volga (план) локализация Geely, кроссоверы и седаны, до 100 тыс. машин в год старт в 2026

Советы шаг за шагом: как оценить перспективы новой "Волги"

Следите за официальными заявлениями ГАЗа и Минпромторга о партнёрах и модельном ряде. Сравните будущие модели с одноклассниками: ценник и комплектации должны быть конкурентными. Учтите локализацию: если машины будут собираться в России, это повлияет на цену и доступность запчастей. Оцените спрос на вторичке: бренд "Волга" может вызвать интерес коллекционеров и поклонников марки. Если рассматриваете покупку, закладывайте время: первые партии выйдут только к весне 2026-го.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ориентироваться только на бренд "Волга" → риск переплатить за ностальгию → сравнивайте с конкурентами в сегменте.

Думать, что это полностью российская разработка → разочарование в китайских платформах → заранее изучите базовые модели Geely.

Ждать быстрый старт массового производства → риск задержек → учитывайте, что локализация может занять время.

А что если…

А что если "Волга" действительно вернётся в сегмент бизнес-седанов и кроссоверов и станет конкурентом корейским и китайским маркам? В этом случае бренд может обрести вторую жизнь и занять нишу между массовыми моделями и премиум-сегментом.

Плюсы и минусы возрождения "Волги"

Плюсы Минусы возрождение легендарного бренда возможные задержки производства локализация производства в РФ зависимость от иностранных технологий доступность запчастей при локализации риск завышенной цены выпуск до 100 тыс. машин в год неопределённость с модельным рядом внимание со стороны государства конкуренция с китайскими марками

FAQ

Когда стартует производство?

Первые партии ожидаются весной 2026 года.

Кто будет технологическим партнёром?

По последним данным — Geely, хотя ранее проект связывали с Changan.

Какие модели войдут в линейку?

Ожидаются седаны и кроссоверы, среди возможных кандидатов — Geely Preface.

Мифы и правда

Миф: новая "Волга" будет полностью российской.

Правда: в основе — платформы зарубежных партнёров, вероятно Geely.

Миф: цена будет ниже китайских аналогов.

Правда: снижение возможно при локализации, но прогнозировать уровень пока рано.

Миф: "Волга" вернётся в класс люксовых авто.

Правда: речь идёт о бизнес-сегменте и массовых кроссоверах.

Сон и психология

Для многих россиян "Волга" остаётся символом статуса и уюта прошлых десятилетий. Возрождение бренда может сыграть не только экономическую, но и эмоциональную роль. Владельцы ожидают ощущение "старой школы" в сочетании с современными технологиями.

Три интересных факта

Первая "Волга" ГАЗ-21 вышла в 1956 году и стала символом советского автопарка. Последний массовый проект под этим брендом — Volga Siber, созданный на базе Chrysler Sebring. В 2024 году на выставке ЦИПР показали концепты Volga C40, K30 и K40, но их судьба пока не определена.

