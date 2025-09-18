Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Южная кузнечиковая мышь под луной
Южная кузнечиковая мышь под луной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:11

Почему не стоит спешить с ядами до конца сезона

Агроном Алексей Мармулев: мягкая зима спровоцировала нашествие полёвок

Сентябрь-2025 принёс садоводам под Новосибирском новую проблему: активное нашествие полёвок. Эти грызуны из семейства хомяковых стремительно готовятся к зиме, и дачные грядки стали их "кладовой". Морковь, свёкла, картофель — всё идёт в ход, а из земли уже торчат погрызенные овощи.

Почему так много полёвок в этом году

По словам заведующего кафедрой земледелия НГАУ Алексея Мармулева, нынешнее лето стало особенно урожайным на грызунов. Причина — мягкая и тёплая зима: животные легко пережили холода и стали размножаться в геометрической прогрессии.

"Очень сильно в этом году вредит полёвка. Она картофель у многих подъела, свёклу, и морковь, само собой. Пока никакую отраву раскладывать не надо, полевки еще будут мигрировать. Главное перед зимой убрать тщательно весь мусор и растительные остатки", — советует агроном.

Важно различать: полёвка и полевая мышь — разные виды. Но оба в этом сезоне обещают стать настоящим бедствием для огородников.

Что делать сейчас

Эксперты рекомендуют:

  • убирать ботву, мусор и растительные остатки — именно там грызуны устраивают гнёзда;

  • не спешить с ядами до конца сезона — полёвки ещё активно перемещаются;

  • внимательно осмотреть участок перед закрытием дачного сезона.

Когда и как применять приманки

После уборки урожая отраву раскладывают в разных местах участка, но так, чтобы её не достали птицы. Для этого используют обрезанные пластиковые бутылки, прикрывают сухой травой. Приманки зимой нужно периодически обновлять.

Альтернативные способы защиты

  • запах дегтя, кошачьих лотков, резины или палёного меха сбивает грызунов с запаха деревьев;

  • старые колготки или сетка-рабица могут служить механическим барьером;

  • отпугиватели частично помогают, но новые грызуны всё равно могут прийти от соседей.

Чем грозит нашествие

Если полёвок слишком много и пищи не хватает, они начинают объедать даже кусты крыжовника, малину, жимолость. А яблоня для них — настоящий деликатес.

Итог

Полёвки осенью ведут активную подготовку к зиме, и именно сейчас садоводам важно позаботиться о защите участка. Своевременная уборка мусора и грамотное использование приманок помогут снизить ущерб и сохранить урожай следующего года.

