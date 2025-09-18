Почему не стоит спешить с ядами до конца сезона
Сентябрь-2025 принёс садоводам под Новосибирском новую проблему: активное нашествие полёвок. Эти грызуны из семейства хомяковых стремительно готовятся к зиме, и дачные грядки стали их "кладовой". Морковь, свёкла, картофель — всё идёт в ход, а из земли уже торчат погрызенные овощи.
Почему так много полёвок в этом году
По словам заведующего кафедрой земледелия НГАУ Алексея Мармулева, нынешнее лето стало особенно урожайным на грызунов. Причина — мягкая и тёплая зима: животные легко пережили холода и стали размножаться в геометрической прогрессии.
"Очень сильно в этом году вредит полёвка. Она картофель у многих подъела, свёклу, и морковь, само собой. Пока никакую отраву раскладывать не надо, полевки еще будут мигрировать. Главное перед зимой убрать тщательно весь мусор и растительные остатки", — советует агроном.
Важно различать: полёвка и полевая мышь — разные виды. Но оба в этом сезоне обещают стать настоящим бедствием для огородников.
Что делать сейчас
Эксперты рекомендуют:
-
убирать ботву, мусор и растительные остатки — именно там грызуны устраивают гнёзда;
-
не спешить с ядами до конца сезона — полёвки ещё активно перемещаются;
-
внимательно осмотреть участок перед закрытием дачного сезона.
Когда и как применять приманки
После уборки урожая отраву раскладывают в разных местах участка, но так, чтобы её не достали птицы. Для этого используют обрезанные пластиковые бутылки, прикрывают сухой травой. Приманки зимой нужно периодически обновлять.
Альтернативные способы защиты
-
запах дегтя, кошачьих лотков, резины или палёного меха сбивает грызунов с запаха деревьев;
-
старые колготки или сетка-рабица могут служить механическим барьером;
-
отпугиватели частично помогают, но новые грызуны всё равно могут прийти от соседей.
Чем грозит нашествие
Если полёвок слишком много и пищи не хватает, они начинают объедать даже кусты крыжовника, малину, жимолость. А яблоня для них — настоящий деликатес.
Итог
Полёвки осенью ведут активную подготовку к зиме, и именно сейчас садоводам важно позаботиться о защите участка. Своевременная уборка мусора и грамотное использование приманок помогут снизить ущерб и сохранить урожай следующего года.
