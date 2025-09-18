Почему не стоит спешить с ядами до конца сезона

Сентябрь-2025 принёс садоводам под Новосибирском новую проблему: активное нашествие полёвок. Эти грызуны из семейства хомяковых стремительно готовятся к зиме, и дачные грядки стали их "кладовой". Морковь, свёкла, картофель — всё идёт в ход, а из земли уже торчат погрызенные овощи.

Почему так много полёвок в этом году

По словам заведующего кафедрой земледелия НГАУ Алексея Мармулева, нынешнее лето стало особенно урожайным на грызунов. Причина — мягкая и тёплая зима: животные легко пережили холода и стали размножаться в геометрической прогрессии.

"Очень сильно в этом году вредит полёвка. Она картофель у многих подъела, свёклу, и морковь, само собой. Пока никакую отраву раскладывать не надо, полевки еще будут мигрировать. Главное перед зимой убрать тщательно весь мусор и растительные остатки", — советует агроном.

Важно различать: полёвка и полевая мышь — разные виды. Но оба в этом сезоне обещают стать настоящим бедствием для огородников.

Что делать сейчас

Эксперты рекомендуют:

убирать ботву, мусор и растительные остатки — именно там грызуны устраивают гнёзда;

не спешить с ядами до конца сезона — полёвки ещё активно перемещаются;

внимательно осмотреть участок перед закрытием дачного сезона.

Когда и как применять приманки

После уборки урожая отраву раскладывают в разных местах участка, но так, чтобы её не достали птицы. Для этого используют обрезанные пластиковые бутылки, прикрывают сухой травой. Приманки зимой нужно периодически обновлять.

Альтернативные способы защиты

запах дегтя, кошачьих лотков, резины или палёного меха сбивает грызунов с запаха деревьев;

старые колготки или сетка-рабица могут служить механическим барьером;

отпугиватели частично помогают, но новые грызуны всё равно могут прийти от соседей.

Чем грозит нашествие

Если полёвок слишком много и пищи не хватает, они начинают объедать даже кусты крыжовника, малину, жимолость. А яблоня для них — настоящий деликатес.

Итог

Полёвки осенью ведут активную подготовку к зиме, и именно сейчас садоводам важно позаботиться о защите участка. Своевременная уборка мусора и грамотное использование приманок помогут снизить ущерб и сохранить урожай следующего года.