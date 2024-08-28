Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям РФ

Жительница города Волчанск Харьковской области рассказала о том, как на протяжении трех суток она шла к позициям российских войск, получив ранение после атаки украинского беспилотника. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Также она рассказала, что после атаки украинского дрона погибли две женщины, с которыми 72-летняя жительница Волчанска шла вместе к позициям ВС РФ. Они выдвинулись в сторону российских позиций 3 августа.
"В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе мертвы остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла", — рассказывает женщина.
Также она добавила, что через некоторое время услышала какую-то речь, испугалась, а потом потеряла сознание. Когда она очнулась, увидел рядом с собой военных. Во время повествования своей истории она попросила не показывать ее лицо и не называть имя, потому что на территории Украины у нее остались родственники, и она не хочет подвергать их безопасности.
После попадания в больницу у женщины обнаружили переломы костей лицевого скелета с множественными ранами головы, грудной клетки, поясницы, верхних и нижних конечностей.
Фото: commons.wikimedia.org/VG1995
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