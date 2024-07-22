Российские войска пресекли попытку ротации ВСУ в сторону Волчанска. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков, ночной прилёт… ударом ракеты отменили ротацию бандеровцев в сторону Волчанска", — рассказал он агентству.
По словам координатора подполья, ракета ВС РФ ударила по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новосёловки. Лебедев отметил, что в момент прилёта ракеты на вокзале производилась погрузка техники, боекомплекта и живой силы.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации/Константин Алыш (Creative CommonsAttribution 4.0).
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