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Подполье: российская армия пресекла ротацию ВСУ в сторону Волчанска
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Подполье: российская армия пресекла ротацию ВСУ в сторону Волчанска

Российские войска пресекли попытку ротации ВСУ в сторону Волчанска. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Харьков, ночной прилёт… ударом ракеты отменили ротацию бандеровцев в сторону Волчанска", — рассказал он агентству.

По словам координатора подполья, ракета ВС РФ ударила по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новосёловки. Лебедев отметил, что в момент прилёта ракеты на вокзале производилась погрузка техники, боекомплекта и живой силы.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации/Константин Алыш (Creative CommonsAttribution 4.0).

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