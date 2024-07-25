В селах Камчатки, Лазо и Атласово, зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла из-за извержения вулкана Безымянный 25 июля. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Пепловой выброс вулкана достиг высоты до 12 км, что создало высокий риск для авиации, и район признан опасным для приближения.

Популярный туристический маршрут "Вокруг Толбачиков" был закрыт. Извержение вулкана, расположенного в 40 км от Ключей, постепенно идет на спад.

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