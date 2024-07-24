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Вулкан Безымянный на камчатке продолжает нарастающую активность
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Вулкан Безымянный на камчатке продолжает нарастающую активность

На Камчатке продолжается активность вулкана Безымянный. По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая Геофизическая служба РАН", в среду днем произошел выброс пепла на высоту 5 километров над уровнем моря.

Специалисты отмечают, что из-за облачности визуальная оценка масштабов извержения затруднена. Анализ ситуации проводится на основе сейсмических данных.

Ранее геофизики предупреждали о возможном усилении активности Безымянного. Согласно прогнозам, ожидались пепловые выбросы высотой более 6 километров над уровнем моря.

Эксперты полагают, что текущая эксплозивная фаза извержения началась с менее интенсивных выбросов, однако в ближайшее время возможно усиление активности. Ученые настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения вулкана и прилегающих территорий. Особую опасность представляют восточные и юго-восточные склоны вулканической постройки.

Накануне МЧС, ссылаясь на данные ученых, сообщало о вероятности крупного извержения Безымянного в течение месяца. Прогнозировалась возможность пепловых выбросов до 15 километров над уровнем моря, а также схода пирокластического потока протяженностью до 10 километров в юго-восточном направлении.

Вулкан Безымянный, считающийся одним из наиболее активных в мире, расположен на Камчатке неподалеку от Ключевской сопки. Его высота составляет 2882 метра. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района — находится примерно в 40 километрах от вулкана.

Фото: From Wikimedia Commons/ Juan Francisco (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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