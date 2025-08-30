Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Извержение Йеллоустоуна
Извержение Йеллоустоуна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:24

Ледники тают — вулканы просыпаются: как климат запускает цепную реакцию, о которой молчит наука

Метод аргоновой датировки раскрыл опасную связь таяния ледников и пробуждения вулканов

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон в Соединенных Штатах выразили тревогу по поводу растущего риска пробуждения многочисленных неактивных вулканов по всему миру. Согласно их выводам, изменение климатических условий и ускоренное таяние ледяных покровов могут стать катализаторами для новых мощных извержений, что представляет угрозу для жизни миллионов людей и окружающей среды.

В ходе научных работ было установлено, что во времена последнего ледникового периода, примерно 26-18 тысяч лет назад, толстые слои льда оказывали значительное давление на земную кору. Это давление сдерживало проявление вулканической активности, подавляя выход магмы на поверхность. Однако с началом глобального потепления и ускорением таяния ледников давление на земную кору снижается, что способствует расширению газов внутри магматических камер и увеличению вероятности извержений.

Исследование шести чилийских вулканов

Группа ученых под руководством Пабло Морено-Ягера провела детальный анализ шести чилийских вулканов, среди которых был и Мочо-Чошуэнко — один из самых известных дремлющих вулканов региона.

В рамках исследования использовались методы аргоновой датировки и анализа кристаллов, что позволило определить возраст накопленных в магме слоев и понять динамику их активности.

Результаты показали, что наличие толстого ледника над магматическими камерами долгое время подавляло извержения. Но после отступления льда активность резко возрастает: начинается цепь извержений, которая может продолжаться длительное время.

Риски для других регионов мира

Подобные сценарии могут реализоваться не только в Южной Америке, но и в других регионах планеты. В частности, ученые отмечают опасность в Антарктиде, где быстрое таяние ледников уже вызывает изменения в геологической активности.

Аналогичные процессы наблюдаются в Северной Америке — например, в Йеллоустонском национальном парке — а также в Новой Зеландии и России. В этих регионах снижение ледяного покрова может привести к пробуждению давно спящих вулканов.

Влияние вулканической активности на климат

Ученые подчеркивают двойственный эффект от извержений вулканов. С одной стороны, крупные выбросы аэрозолей и пепла способны временно охладить планету — это было зафиксировано после извержения Пинатубо в 1991 году. Однако с другой стороны, множественные или крупные извержения могут высвободить значительные объемы парниковых газов — диоксид углерода и метан — что усугубит глобальное потепление.

Таким образом формируется опасный порочный круг: изменение климата вызывает ускоренное таяние ледников и снижение давления на земную кору, что способствует пробуждению вулканов. В свою очередь, активизация вулканической деятельности приводит к выбросам парниковых газов и аэрозолей, усиливая глобальное потепление. Этот цикл создает угрозу для устойчивого развития планеты и требует пристального внимания со стороны ученых и политиков.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что некоторые спящие вулканы могут оставаться неактивными сотни или даже тысячи лет до следующего пробуждения (Источник: US Geological Survey).
2. Вулканические извержения могут влиять на климат даже на глобальном уровне: например, после извержения Эль-Чичон в Гватемале в 2018 году наблюдалось кратковременное похолодание по всему миру (Источник: NASA).
3. Ученые обнаружили случаи, когда таяние ледников приводило к активации подземных разломов и повышению сейсмической активности в регионах с давно спящими вулканами (Источник: Nature Communications).

Исследования показывают важность мониторинга изменений ледяных покровов и геологической активности во всем мире. Ускоренное таяние льда не только способствует повышению уровня моря, но и может стать триггером для новых мощных извержений спящих вулканов. Это подчеркивает необходимость разработки систем раннего предупреждения и международного сотрудничества для минимизации возможных последствий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили хоспис VIII века в Беркшире с останками больных раком вчера в 22:39

Пристанище для страждущих: что скрывалось за стенами древней обители

Необычное открытие в Кукхэме, Беркшир, раскрывает тайны раннесредневекового здравоохранения. Найденный монастырь может быть первым хосписом Англии!

Читать полностью » Археологи нашли древние захоронения кочевников в Баткенской области Кыргызстана вчера в 22:27

Тайны древних захоронений: что откроют раскопки в сердце Центральной Азии

В Кыргызстане найдены захоронения возрастом 2000 лет. Учёные раскрывают тайны кочевых народов Шелкового пути — и приглашают всех увидеть историю вживую.

Читать полностью » Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет вчера в 21:36

Мгновение, длящееся миллиарды лет: как короткий всплеск раскрыл долгую историю космоса

Обнаружен самый далёкий быстрый радиовсплеск FRB 20240304B. Сигнал шёл 11 млрд лет и раскрывает тайны магнитных полей и звездообразования в юной Вселенной.

Читать полностью » Археологи обнаружили доказательства обширной денежной циркуляции в древней Юго-Восточной Азии вчера в 21:24

От Бангладеш до Вьетнама: общая валюта древности ставит под сомнение историю региона

Уникальное исследование монет I тысячелетия н. э. раскрывает торговые связи древней Юго-Восточной Азии. Узнайте, как валюта объединяла целые регионы!

Читать полностью » Археологи обнаружили останки жертв чумы: что это значит для науки вчера в 20:33

Тайна 5000-летней чумы: какая загадочная форма унесла жизни миллионов

Учёные обнаружили следы древней чумы у 4000-летней овцы. Это меняет представления о путях распространения одной из самых смертоносных болезней в истории.

Читать полностью » Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах вчера в 20:20

Новые горизонты: что открывают исследования ионных жидкостей для астрономии

Новые исследования показывают, что жизнь на других планетах может существовать в ионной жидкости, открывая новые горизонты в поисках внеземной жизни.

Читать полностью » Ученые впервые успешно пересадили человеку генетически модифицированное легкое свиньи 28.08.2025 в 19:10

Врачи совершили невозможное: человеческий организм впервые принял легкое свиньи

Китайские ученые впервые успешно пересадили свиные легкие человеку. Этот прорыв в ксенотрансплантации открывает новые горизонты в медицине и лечении.

Читать полностью » Сахарная меласса как кормовая добавка: исследования ВНИИ животноводства вчера в 19:01

Сахарная промышленность: как отходы превращаются в корм для животных

Учёные Пермского Политеха нашли способ превращать отходы сахарного производства в дешёвый и питательный кормовой белок. Экономия — до 10 раз, эффективность растёт, проблема утилизации решается.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Татьяна Лампа перечислила эффективные упражнения wall sit для ног и ягодиц
Садоводство

Садовник Линдси Честейн: салат, томаты, клубнику и розы нельзя поливать из шланга
Дом

Как правильно стирать постельное бельё для идеальной свежести
Дом

Что нужно знать перед стиркой штор: полный чек-лист
Еда

Как приготовить мясо с соевым соусом: простой рецепт для домашней кухни
Авто и мото

Юрист Цветкова объяснила, когда аресты на имущество не касаются купленного автомобиля
Красота и здоровье

Диетолог Нурия Дианова назвала творог полезным продуктом для здоровья печени
Еда

Как сделать рыбный пирог без духовки: простой рецепт для занятых
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru