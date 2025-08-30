Ледники тают — вулканы просыпаются: как климат запускает цепную реакцию, о которой молчит наука

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон в Соединенных Штатах выразили тревогу по поводу растущего риска пробуждения многочисленных неактивных вулканов по всему миру. Согласно их выводам, изменение климатических условий и ускоренное таяние ледяных покровов могут стать катализаторами для новых мощных извержений, что представляет угрозу для жизни миллионов людей и окружающей среды.

В ходе научных работ было установлено, что во времена последнего ледникового периода, примерно 26-18 тысяч лет назад, толстые слои льда оказывали значительное давление на земную кору. Это давление сдерживало проявление вулканической активности, подавляя выход магмы на поверхность. Однако с началом глобального потепления и ускорением таяния ледников давление на земную кору снижается, что способствует расширению газов внутри магматических камер и увеличению вероятности извержений.

Исследование шести чилийских вулканов

Группа ученых под руководством Пабло Морено-Ягера провела детальный анализ шести чилийских вулканов, среди которых был и Мочо-Чошуэнко — один из самых известных дремлющих вулканов региона.

В рамках исследования использовались методы аргоновой датировки и анализа кристаллов, что позволило определить возраст накопленных в магме слоев и понять динамику их активности.

Результаты показали, что наличие толстого ледника над магматическими камерами долгое время подавляло извержения. Но после отступления льда активность резко возрастает: начинается цепь извержений, которая может продолжаться длительное время.

Риски для других регионов мира

Подобные сценарии могут реализоваться не только в Южной Америке, но и в других регионах планеты. В частности, ученые отмечают опасность в Антарктиде, где быстрое таяние ледников уже вызывает изменения в геологической активности.

Аналогичные процессы наблюдаются в Северной Америке — например, в Йеллоустонском национальном парке — а также в Новой Зеландии и России. В этих регионах снижение ледяного покрова может привести к пробуждению давно спящих вулканов.

Влияние вулканической активности на климат

Ученые подчеркивают двойственный эффект от извержений вулканов. С одной стороны, крупные выбросы аэрозолей и пепла способны временно охладить планету — это было зафиксировано после извержения Пинатубо в 1991 году. Однако с другой стороны, множественные или крупные извержения могут высвободить значительные объемы парниковых газов — диоксид углерода и метан — что усугубит глобальное потепление.

Таким образом формируется опасный порочный круг: изменение климата вызывает ускоренное таяние ледников и снижение давления на земную кору, что способствует пробуждению вулканов. В свою очередь, активизация вулканической деятельности приводит к выбросам парниковых газов и аэрозолей, усиливая глобальное потепление. Этот цикл создает угрозу для устойчивого развития планеты и требует пристального внимания со стороны ученых и политиков.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что некоторые спящие вулканы могут оставаться неактивными сотни или даже тысячи лет до следующего пробуждения (Источник: US Geological Survey).

2. Вулканические извержения могут влиять на климат даже на глобальном уровне: например, после извержения Эль-Чичон в Гватемале в 2018 году наблюдалось кратковременное похолодание по всему миру (Источник: NASA).

3. Ученые обнаружили случаи, когда таяние ледников приводило к активации подземных разломов и повышению сейсмической активности в регионах с давно спящими вулканами (Источник: Nature Communications).

Исследования показывают важность мониторинга изменений ледяных покровов и геологической активности во всем мире. Ускоренное таяние льда не только способствует повышению уровня моря, но и может стать триггером для новых мощных извержений спящих вулканов. Это подчеркивает необходимость разработки систем раннего предупреждения и международного сотрудничества для минимизации возможных последствий.