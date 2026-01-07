Температурная иллюзия: как атмосфера и влажность скрывают реальную мощь камчатского вулкана

Температурное состояние одного из самых известных вулканов Камчатки остается стабильным и не вызывает опасений у специалистов. Очередные инструментальные наблюдения подтвердили отсутствие признаков аномальной активности, несмотря на зимние условия и сложную метеообстановку. Об этом сообщает издание "АиФ-Камчатка" со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Измерения на вершине Авачинского вулкана

Выезд к Авачинскому вулкану состоялся 5 января в рамках планового мониторинга. Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии провели дистанционные измерения температуры одной из активных фумарол. Для работы использовалась инфракрасная камера Optris PI640, позволяющая фиксировать тепловое излучение без прямого контакта с объектом.

Измерения проводились в районе так называемой "Западной" фумаролы, расположенной на вершине вулкана. По данным приборов, зафиксированная температура составила плюс 5-6 градусов Цельсия.

Почему данные отличаются от реальной температуры

Специалисты подчёркивают, что полученные значения не отражают фактическую температуру газовой струи. При прямых замерах она может достигать сотен градусов, однако дистанционный метод имеет объективные ограничения.

Как поясняют ученые, на результат влияет сразу несколько факторов: значительное расстояние до объекта — около 5 километров, высокая влажность воздуха, а также поглощение инфракрасного излучения атмосферой. В совокупности это приводит к занижению показателей при тепловизионной съёмке.

Контроль динамики и оценка активности

Несмотря на погрешности, дистанционные измерения считаются эффективным инструментом наблюдений. Они позволяют отслеживать динамику изменений, а не абсолютные значения температуры. В случае реального усиления активности фумаролы рост теплового излучения будет заметен даже при таком способе контроля.

По состоянию на начало января все показатели находятся в пределах фоновых значений. Это свидетельствует об отсутствии признаков аномальной вулканической активности и подтверждает стабильное состояние Авачинского вулкана на текущий момент.