извержение вулкана на Марсе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:33

Температурная иллюзия: как атмосфера и влажность скрывают реальную мощь камчатского вулкана

Температура Западной фумаролы составила плюс 5-6 градусов — АиФ Камчатка

Температурное состояние одного из самых известных вулканов Камчатки остается стабильным и не вызывает опасений у специалистов. Очередные инструментальные наблюдения подтвердили отсутствие признаков аномальной активности, несмотря на зимние условия и сложную метеообстановку. Об этом сообщает издание "АиФ-Камчатка" со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Измерения на вершине Авачинского вулкана

Выезд к Авачинскому вулкану состоялся 5 января в рамках планового мониторинга. Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии провели дистанционные измерения температуры одной из активных фумарол. Для работы использовалась инфракрасная камера Optris PI640, позволяющая фиксировать тепловое излучение без прямого контакта с объектом.

Измерения проводились в районе так называемой "Западной" фумаролы, расположенной на вершине вулкана. По данным приборов, зафиксированная температура составила плюс 5-6 градусов Цельсия.

Почему данные отличаются от реальной температуры

Специалисты подчёркивают, что полученные значения не отражают фактическую температуру газовой струи. При прямых замерах она может достигать сотен градусов, однако дистанционный метод имеет объективные ограничения.

Как поясняют ученые, на результат влияет сразу несколько факторов: значительное расстояние до объекта — около 5 километров, высокая влажность воздуха, а также поглощение инфракрасного излучения атмосферой. В совокупности это приводит к занижению показателей при тепловизионной съёмке.

Контроль динамики и оценка активности

Несмотря на погрешности, дистанционные измерения считаются эффективным инструментом наблюдений. Они позволяют отслеживать динамику изменений, а не абсолютные значения температуры. В случае реального усиления активности фумаролы рост теплового излучения будет заметен даже при таком способе контроля.

По состоянию на начало января все показатели находятся в пределах фоновых значений. Это свидетельствует об отсутствии признаков аномальной вулканической активности и подтверждает стабильное состояние Авачинского вулкана на текущий момент.

Читайте также

Сверхмассивную чёрную дыру массой 50 млн Солнц нашли через 700 млн лет — New-Science.ru вчера в 13:18
Эволюция пошла не по плану: сверхмассивная чёрная дыра возникла раньше, чем должны были появиться её звёзды

Телескоп JWST нашёл в ранней Вселенной сверхмассивную чёрную дыру, которая слишком велика для своей галактики — и это меняет правила игры.

Читать полностью » Компьютеры зафиксировали странный сигнал в Антарктиде — Джулиус вчера в 10:12
Это не случайность: странный сигнал из Антарктиды может быть ключом к величайшей тайне человечества

В Антарктиде после подъема черных саркофагов на экранах компьютеров появилось предупреждение. Почему находку поспешили вернуть обратно?

Читать полностью » Мозг работает после остановки сердца до трех минут — Daily Express вчера в 10:06
Сердце остановилось, а сознание осталось: учёные обнаружили шокирующую задержку смерти

Ученые из Саутгемптонского университета выяснили, что сознание может сохраняться после остановки сердца. Что стоит за этими данными?

Читать полностью » Миграция Юпитера позволила Земле сохранить стабильную орбиту — Science Advances вчера в 9:53
Падение было неизбежным: Землю тянуло в Солнце, и вдруг вмешался неожиданный фактор

Исследование показывает, как ранняя миграция Юпитера изменила судьбу внутренних планет и помогла Земле занять устойчивое место в Солнечной системе.

Читать полностью » Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ вчера в 9:34
Космос снабдил Землю азотом для жизни: доказательство лежало в музее

Учёные СПбГУ нашли новый минерал с аммонием в метеорите Orgueil. Открытие может изменить взгляд на роль космических материалов в зарождении жизни.

Читать полностью » Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA вчера в 9:29
Астронавты спустились в ад с влажностью 99%: зачем Китай устроил им спелео-пытку для полёта на Луну

Китай впервые провёл спелеотренировку для астронавтов: 28 участников жили в пещере при 8°C и влажности до 99%, отрабатывая выживание и стресс.

Читать полностью » Редкий вид кораллов Paraminabea inflata впервые нашли в Гонконге — SCMP вчера в 8:38
У берегов мегаполиса нашли сокровища: редчайшие кораллы, которых больше нет нигде в Китае

У берегов Гонконга нашли два новых вида мягких кораллов: один стал третьим в регионе, другой впервые зарегистрировали у побережья Китая.

Читать полностью » Солнце уничтожит растения из-за нехватки CO₂ — учёные Чикагского университета вчера в 8:17
Солнце медленно убивает всё живое: учёные вычислили, когда на Земле закончится еда

Учёные смоделировали, как рост светимости Солнца постепенно снизит CO₂ и поставит под угрозу растительность. Два сценария дают разные сроки конца.

Читать полностью »

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

