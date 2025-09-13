Подземный гигант шевелится: что происходит с землёй у Неаполя

Флегрейские поля продолжают напоминать о своей вулканической природе. После землетрясений 1 сентября, когда главный толчок достиг магнитуды 4,0, учёные зафиксировали заметные подвижки земной поверхности. Станция GNSS, установленная на территории Военно-воздушной академии в Поццуоли, показала смещение на 2,5 сантиметра в юго-юго-западном направлении и проседание грунта на 2 сантиметра.

Данные наблюдений

Близлежащая станция у горы Монте-Олибано подтвердила эту тенденцию: земля сдвинулась на 1 сантиметр и просела ещё на 1 сантиметр. Эти данные регулярно публикуются Везувийской обсерваторией INGV.

"Подобное поведение уже наблюдалось во время прошлых сейсмических роёв, но тогда смещения были меньше", — подчёркивают специалисты INGV.

С апреля по август 2024 года скорость подъёма поверхности в районе максимальной деформации — Рионе Терра в историческом центре Поццуоли — составляла около 20 миллиметров в месяц. С конца августа она снизилась до 10 миллиметров.

Периоды активизации

Зимой 2025 года ситуация снова изменилась. Между 15 и 16 февраля станции в зоне максимальной деформации зафиксировали подъём земли примерно на 1 сантиметр. Затем, в период с 15 по 19 февраля, произошло ускорение: средний подъём достигал уже 30 миллиметров в месяц. К апрелю скорость вновь снизилась, составив около 15 миллиметров. В целом с ноября 2005 года поверхность в районе Рионе Терра поднялась на 151 сантиметр, из них 32 сантиметра — только с января 2024 года.

Научный взгляд

Параллельно с наблюдениями идёт работа по исследованию природы этих процессов. Учёные из Института геологических наук и ресурсов Земли CNR-IGG, филиалов INGV и компании Steam srl изучили состав фумарольных газов Сольфатары и другие геологические данные. Их выводы опубликованы в журнале Solid Earth.

Исследователи пришли к выводу, что брадисейсмический кризис связан с промежуточным водоносным горизонтом на глубине 2,7-4 км. Именно там происходит постепенный нагрев и рост давления, что и приводит к деформации земной поверхности. Эта модель позволяет не только объяснить нынешние явления, но и оценить возможные сценарии их развития в будущем.