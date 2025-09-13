Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поццуоли
Поццуоли
© commons.wikimedia.org by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Подземный гигант шевелится: что происходит с землёй у Неаполя

INGV: после землетрясения в Поццуоли зафиксированы смещения грунта до 2,5 см

Флегрейские поля продолжают напоминать о своей вулканической природе. После землетрясений 1 сентября, когда главный толчок достиг магнитуды 4,0, учёные зафиксировали заметные подвижки земной поверхности. Станция GNSS, установленная на территории Военно-воздушной академии в Поццуоли, показала смещение на 2,5 сантиметра в юго-юго-западном направлении и проседание грунта на 2 сантиметра.

Данные наблюдений

Близлежащая станция у горы Монте-Олибано подтвердила эту тенденцию: земля сдвинулась на 1 сантиметр и просела ещё на 1 сантиметр. Эти данные регулярно публикуются Везувийской обсерваторией INGV.

"Подобное поведение уже наблюдалось во время прошлых сейсмических роёв, но тогда смещения были меньше", — подчёркивают специалисты INGV.

С апреля по август 2024 года скорость подъёма поверхности в районе максимальной деформации — Рионе Терра в историческом центре Поццуоли — составляла около 20 миллиметров в месяц. С конца августа она снизилась до 10 миллиметров.

Периоды активизации

Зимой 2025 года ситуация снова изменилась. Между 15 и 16 февраля станции в зоне максимальной деформации зафиксировали подъём земли примерно на 1 сантиметр. Затем, в период с 15 по 19 февраля, произошло ускорение: средний подъём достигал уже 30 миллиметров в месяц. К апрелю скорость вновь снизилась, составив около 15 миллиметров. В целом с ноября 2005 года поверхность в районе Рионе Терра поднялась на 151 сантиметр, из них 32 сантиметра — только с января 2024 года.

Научный взгляд

Параллельно с наблюдениями идёт работа по исследованию природы этих процессов. Учёные из Института геологических наук и ресурсов Земли CNR-IGG, филиалов INGV и компании Steam srl изучили состав фумарольных газов Сольфатары и другие геологические данные. Их выводы опубликованы в журнале Solid Earth.

Исследователи пришли к выводу, что брадисейсмический кризис связан с промежуточным водоносным горизонтом на глубине 2,7-4 км. Именно там происходит постепенный нагрев и рост давления, что и приводит к деформации земной поверхности. Эта модель позволяет не только объяснить нынешние явления, но и оценить возможные сценарии их развития в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Магнитное поле Земли защищает от космического излучения — учёные вчера в 21:20

Магнитное поле Земли скрывает древний секрет: что знали древние цивилизации о нашем щите

Новое исследование раскрывает тайну происхождения магнитного поля Земли миллиарды лет назад. Как оно защищало жизнь от космоса и что ждёт нашу планету? Наука, Земля, магнитное поле.

Читать полностью » Археологи нашли древнюю гробницу мессапов в Мандурии вчера в 20:48

Гробница Мандурии: метафора культурного сокровища, которое раскроет секреты за пару кликов

В Италии нашли древнюю гробницу мессапов IV века до н. э. — сокровище, раскрывающее секреты погребальных традиций. Археология оживает!

Читать полностью » Археологи нашли новую версию указа Птолемея III на стеле в Египте вчера в 20:13

Тайна Канопского декрета: одна стела меняет всё, что мы знали о иероглифах и потерянных городах

В Египте нашли уникальную стелу с Канопским указом — полной иероглифической версией декрета Птолемея III. Открытие обещает революцию в понимании древнего языка и истории.

Читать полностью » Ученые применяют слои данных для голографической стереосинтезации без лазерного оборудования вчера в 19:41

Забытая идея века: как простые фотографии оживают в голограммах без магии

Учёные возрождают идею Люмьера: голограммы без лазеров из слоёв искусства и данных. Что это даст музеям и медицине? Разберёмся в инновации, которая меняет взгляд на 3D.

Читать полностью » Археологи нашли солнечные часы в древнем городе Эги вчера в 19:14

От корабля к звёздам: как древний прибор взорвал представление о греческой науке

В древнем Эги нашли неповреждённые солнечные часы эллинистической эпохи. Артефакт раскрывает секреты астрономии и искусства древних греков. Что скрывает этот уникальный прибор?

Читать полностью » Гравитационные волны от слияния чёрных дыр подтвердили гипотезу Эйнштейна в LIGO вчера в 18:34

Космический апокалипсис в прямом эфире: столкновение чёрных дыр, потрясшее науку

Самое мощное столкновение чёрных дыр подтвердило теории Эйнштейна и Хокинга. Гравитационные волны от слияния гигантов раскрывают секреты Вселенной без искажений. Что ждёт физику дальше?

Читать полностью » Учёные описали рептилию Agriodontosaurus helsbypetrae из триасового периода вчера в 18:18

Загадка ладонного ящера: почему учёные шепчут о перевороте в истории жизни

Крошечная рептилия с гигантскими зубами из триаса переписывает историю лепидозавров. Открытие в Англии раскрывает раннюю эволюцию ящериц и змей.

Читать полностью » Сейсмические измерения показали твердое ядро Марса, по данным NASA вчера в 17:53

Шок в сердце Марса: твердое ядро, которое вот-вот перевернет все, что мы знали о Красной планете

Учёные обнаружили твердое ядро у Марса, проанализировав сейсмические волны от марсотрясений. Это открытие меняет взгляды на внутреннее строение Красной планеты и её эволюцию.

Читать полностью »

Новости
Дом

В Совфеде предложили запретить семейную ипотеку на студии и квартиры до 28 кв. м
Спорт и фитнес

Бег укрепляет сердце, йога снижает риск травм — врач ЛФК Зумруд Гаджиисаева
Красота и здоровье

Врач Сычугова: перерывы и эргономика помогают предотвратить боли в спине
Авто и мото

Россиянам объяснили схему угона автомобилей с помощью подложенных денег под дворниками
Спорт и фитнес

Упражнения для профилактики болей в шее назвал врач спортивной медицины Георгий Темичев
Еда

Греческий салат с креветками готовится с оливковым маслом и фетой
Технологии

The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365
Дом

Особенности жилья в Турции: планировки, санузлы и плитка вместо паркета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet