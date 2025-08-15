Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:18

Земля может остаться без лета на десятилетия — вот что грозит после извержения

Климатолог Маркус Штоффель: супервулканы могут вызвать глобальное похолодание

Когда гигантский вулкан просыпается, последствия ощущает весь мир. Не только лава или пепел становятся проблемой — климатический и социальный баланс нарушаются на годы, а иногда и десятилетия. История и современные наблюдения убеждают: такой сценарий не просто гипотеза, а вполне возможное будущее.

Как извержение меняет климат

По данным adcf.org, супервулкан выбрасывает в атмосферу колоссальные объёмы пепла и диоксида серы. Эти вещества, поднявшись в стратосферу, превращаются в аэрозоли, которые отражают солнечный свет обратно в космос. Планета быстро охлаждается, нарушаются привычные циклы времён года, снижается уровень освещённости.

Такая "стратосферная завеса" приводит к резкому падению температур, сбоям атмосферной циркуляции, чередованию проливных дождей и продолжительных засух. Энергосистемы и транспорт работают на пределе, пытаясь справиться с возросшим спросом и сокращением ресурсов.

Уроки прошлого: "Год без лета"

В 1815 году извержение вулкана Тамбора вызвало аномальное похолодание, вошедшее в историю как "Год без лета". Урожай в ряде стран погиб, что привело к голоду даже в индустриально развитых регионах. Радиационная аномалия и нестабильные поставки усилили кризис, показав, насколько уязвимы глобальные цепочки снабжения.

Супервулканы под пристальным наблюдением

Сегодня особое внимание уделяется трём потенциальным источникам катастрофы: Йеллоустоуну (США), Тобе (Индонезия) и Флегрейским полям (Италия). Их активность напрямую связана с движением тектонических плит, вызывая землетрясения в населённых районах. Но главная опасность — в мощных газовых облаках, способных изменить климат планеты.

Вероятность такого события вызывает оживлённые дискуссии. По оценке климатолога из Женевы Маркуса Штоффеля, к концу XXI века риск гигантского извержения составит один к шести. "Это серьёзный вызов для международной координации и реальной подготовки", — климатолог Маркус Штоффель.

Современные методы слежения

Учёные применяют сложные системы мониторинга:

  • датчики замеряют уровень газов;
  • спутники фиксируют деформации земной поверхности;
  • радары отслеживают подъём магмы.

Микроземлетрясения, новые трещины и характерный грохот помогают повышать точность прогнозов. Однако момент разрыва всё ещё невозможно предсказать точно — это и остаётся самой уязвимой частью системы.

Последствия для человечества

Масштабное извержение быстро бьёт по сельскому хозяйству. Фотосинтез замедляется, урожай сокращается, скот страдает от нехватки кормов. Запасы иссякают, цены растут, а международная логистика парализуется. Похолодание может затянуться на годы, вызвав цепную реакцию:

  • обвальное падение урожайности,
  • сбои муссонов, засухи и наводнения,
  • эпидемии на фоне миграции и дефицита ресурсов,
  • рост риска военных конфликтов из-за нехватки продовольствия и воды.

При длительной темноте и холоде, предупреждают эксперты, возможен эффект массового вымирания. Политическая нестабильность растёт, институты перегружены, а экосистемы несут невосполнимые потери.

Что можно сделать

Мир способен снизить последствия удара, если действовать заранее: усилить системы наблюдения, создать стратегические запасы, сохранить семенные фонды и разработать планы распределения ресурсов. Гигантское извержение всё равно станет тяжёлым испытанием, но грамотное управление рисками спасёт миллионы жизней. И чем раньше начнётся подготовка, тем меньше места останется панике.

