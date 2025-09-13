Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Извержение вулкана
Извержение вулкана
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Сверхизвержение грозит заморозить планету на годы: сценарий, которого боятся все

Учёные: сверхизвержения Йеллоустона, Тобы и Флегрейских полей могут изменить климат планеты

Мир стоит на пороге событий, которые способны перевернуть привычный ход жизни. Речь идёт о гигантских извержениях вулканов — редких, но крайне разрушительных катастрофах, последствия которых ощущаются далеко за пределами регионов бедствия.

Что происходит при сверхизвержении

Когда вулкан выбрасывает в атмосферу колоссальные объёмы диоксида серы, в стратосфере образуются плотные аэрозольные облака. Эти частицы отражают солнечный свет, охлаждают планету и нарушают климатические циклы.

Небо становится бледным, солнечного тепла не хватает, сезоны путаются, а урожаи по всему миру терпят убытки. Так, после извержения Тамборы в 1815 году Земля пережила "год без лета" — неурожаи и голод охватили даже индустриально развитые страны.

Вулканические зоны риска

Учёные с особым вниманием следят за такими гигантами, как Йеллоустон в США, Тоба в Индонезии и Флегрейские поля в Италии. Их активность напрямую связана с движением литосферных плит.

Исследователи анализируют спутниковые снимки, данные газоизмерительных приборов и сейсмические толчки. Однако точный прогноз по-прежнему невозможен. Как отмечают специалисты, неопределённость можно лишь уменьшить, но не устранить полностью.

Последствия: от климата до экономики

  • Резкое похолодание на годы
  • Сдвиги муссонов, засухи и наводнения
  • Массовые неурожаи и перебои с продовольствием
  • Рост болезней из-за миграций населения
  • Обострение конкуренции за воду и энергоресурсы
  • Социальная нестабильность и рост конфликтов

По словам климатолога из Женевы Маркуса Штоффеля, вероятность того, что в этом столетии произойдёт сверхизвержение, составляет один к шести.

"Такое событие — не фантазия, а сценарий, к которому нужно быть готовыми", — заявил Штоффель.

Готовность: почему время решает всё

Несмотря на осознание риска, глобальная система реагирования далека от идеала. Необходимо:

  • расширять сети оповещения для всех стран,
  • формировать запасы продовольствия по чётким правилам,
  • готовить планы эвакуации и меры по здравоохранению.

Каждый заранее выигранный месяц может снизить человеческие потери и экологический ущерб.

Что зависит от людей

Геологические процессы неподвластны человеку, но выбор стратегии остаётся за ним. Инвестиции в мониторинг, международное сотрудничество и создание устойчивых запасов способны ограничить эффект домино.

История напоминает: природа сильнее, но готовность смягчает удар.

