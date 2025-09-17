Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Остров Искья
Остров Искья
© commons.wikimedia.org by Retaggio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Под Неаполем нашли скрытый вулкан: новое открытие пугает учёных

Учёные из Италии обнаружили подводную кальдеру и оползень у острова Искья

Недавние открытия в районе Флегрейских полей добавили ещё больше вопросов к уже и без того непростой картине этого региона. Исследователи из Национального института геофизики и вулканологии совместно с Национальным исследовательским советом провели анализ дна Тирренского моря и обнаружили неизвестную ранее кальдеру и обширный подводный оползень рядом с островом Искья. Эти находки помогают лучше понять процессы, происходящие в зоне высокой вулканической активности.

Что удалось выявить учёным

Работы проводились в 2022 году с применением магнитометрических исследований. Полученные данные показали наличие аномалий, которые, по мнению специалистов, связаны с затопленным древним вулканом. Кроме того, удалось зафиксировать крупный оползень протяжённостью в десятки километров. Такая структура указывает на серьёзные геологические события, вызванные нестабильностью склонов вулканического происхождения.

"Магнитные линеаменты совпадают с известными региональными разломами и указывают на новый тип подводной структуры", — отметил исследователь из Национального института геофизики.

По сути, речь идёт о сложной системе, в которой вулканическая и тектоническая активность тесно переплетаются.

Сравнение: разные типы геологических объектов

Объект Особенности Опасность для региона
Кальдера Крупная впадина, образованная в результате извержений Может вызывать повторную активизацию вулканизма
Подводный оползень Сход огромных масс грунта по склону Опасность цунами и разрушения береговой линии
Тектонический разлом Трещина в земной коре Повышает вероятность землетрясений
Затопленный вулкан Древний объект под водой Источник новых извержений в будущем

Эти процессы взаимосвязаны, и именно поэтому Флегрейские поля считаются одной из самых изучаемых зон вулканической активности Европы.

Советы шаг за шагом: как действовать жителям и туристам

  1. Следить за официальными предупреждениями гражданской защиты региона Кампания.

  2. Пользоваться мобильными приложениями, которые фиксируют землетрясения и подают сигнал тревоги.

  3. Туристам выбирать лицензированные экскурсии, где соблюдаются правила безопасности.

  4. Жителям иметь под рукой базовый набор: фонарь, аптечку, воду, радиоприёмник.

  5. Не игнорировать тренировки по эвакуации, которые регулярно проводятся на Искье и в Неаполе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование предупреждений об активности. Последствие: риск оказаться в зоне землетрясения или обвала. Альтернатива: использовать сервисы оповещения и проверять данные об активности.

  • Ошибка: самовольные походы в зоны, закрытые для туристов. Последствие: угроза жизни при подвижках грунта или внезапных выбросах газа. Альтернатива: посещать объекты только с проводником.

  • Ошибка: отсутствие плана эвакуации. Последствие: паника и потеря времени в критический момент. Альтернатива: заранее знать маршруты и ближайшие пункты сбора.

А что если…

А что если подводный оползень у Искьи станет триггером для цепочки событий? В этом случае может образоваться локальное цунами, которое затронет побережье Неаполитанского залива. Но эксперты отмечают, что пока речь идёт о гипотетическом сценарии, а регулярный мониторинг позволяет снизить риски.

Плюсы и минусы изучения подводной геологии

Плюсы Минусы
Возможность прогнозировать извержения Высокая стоимость исследований
Повышение безопасности населения Ограниченные данные из-за труднодоступности дна
Создание карт риска Сложность интерпретации магнитных аномалий
Развитие науки и технологий Постоянная неопределённость в прогнозах

FAQ

Как выбрать надёжный источник информации о вулканах?
Лучше всего следить за бюллетенями Национального института геофизики и вулканологии и уведомлениями службы гражданской защиты Италии.

Сколько стоит туристическая экскурсия по Флегрейским полям?
Средняя цена варьируется от 40 до 80 евро в зависимости от программы и сопровождения гида.

Что лучше: Искья или Неаполь для проживания во время поездки?
Для спокойного отдыха подойдёт Искья, для насыщенной культурной программы — Неаполь.

Мифы и правда

  • Миф: Флегрейские поля — спящий вулкан, значит опасности нет.

  • Правда: активность фиксируется постоянно, и учёные считают регион одним из самых нестабильных.

  • Миф: подводные вулканы не представляют угрозы.

  • Правда: они могут вызвать цунами и влияют на сейсмику.

  • Миф: если давно не было извержения, значит оно не повторится.

  • Правда: история региона показывает цикличность извержений.

3 интересных факта

  1. Название "Флегрейские поля" переводится как "пылающие".

  2. Искья — не только курорт, но и вулканический остров с горячими источниками.

  3. Последнее серьёзное извержение в районе произошло в 1538 году и образовало гору Монте-Нуово.

Исторический контекст

  • В античные времена римляне использовали термальные источники Искьи и Пузцуоли.

  • В Средневековье монахи фиксировали странные подземные шумы и подземные толчки.

  • В XX веке начался систематический мониторинг, а после 1980-х годов были разработаны карты риска для региона Кампания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетическая уникальность папуасов: изоляция сохранила следы межвидовых контактов с денисовцами вчера в 20:16

Жители Папуа-Новой Гвинеи хранят тайны древних миграций: их геном удивляет учёных

Почему жители Папуа-Новой Гвинеи так сильно отличаются внешне, но генетически связаны с азиатами? Новое исследование с ИИ раскрывает древние корни.

Читать полностью » Эндрес: сложность клеток указывает на внеземное вмешательство в возникновение жизни вчера в 19:33

Жизнь на Земле — это не случайность: учёные нашли доказательства, что инопланетяне могли спланировать

Может ли жизнь на Земле быть результатом терраформирования внеземными цивилизациями? Новое исследование ставит под сомнение традиционные теории абиогенеза.

Читать полностью » В мегалитическом некрополе Лос-Миланес обнаружили следы кремации эпохи медного века вчера в 19:09

Кремация — не для бронзового века: в Испании её практиковали уже 4800 лет назад

Учёные из Испании доказали: кремация на Пиренейском полуострове началась 4800 лет назад — на полторы тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

Читать полностью » В Турции раскопали идолов и керамику бронзового века — находке 4500 лет вчера в 18:22

Без этих ритуалов община могла погибнуть — археологи раскрыли древний страх

Турции найдено поселение с артефактами бронзового века: идолы у очага и керамика раскрывают тайны духовной и повседневной жизни древних общин.

Читать полностью » Найдены фрагменты раковин Paradentalium с следами охры в пещере Эль-Тесоро в Испании вчера в 18:06

Тайна скафоподов раскрыта: окаменелые раковины были амулетами, а не случайными находками

Почему древние люди собирали окаменелые раковины и превращали их в украшения? Новое исследование пещер Испании раскрывает неожиданные подробности.

Читать полностью » Копчёные мумии Азии старше египетских на тысячи лет вчера в 17:32

Дым скрывает секреты мумий Азии: что знали древние охотники, чего не знают современные археологи

Новые открытия раскрывают, как древние жители Азии коптили тела 10 тысяч лет назад, бросая вызов традиционным представлениям о мумиях. Что скрывают эти ритуалы?

Читать полностью » Додда: геофизическая разведка выявила подземный комплекс у древней башни на острове Парос вчера в 17:16

Башня на Паросе казалась одинокой, но под ней — целый город: геофизика разоблачает иллюзию пустоты

В международной команде археологов впервые применили подземную геофизическую разведку, чтобы разгадать тайны древнегреческой башни на Паросе и предложить новый метод защиты сельского наследия от туризма и застройки.

Читать полностью » Вымирание динозавров после удара астероида Чиксулуба изменило геологию Земли 66 млн лет назад вчера в 16:58

Астероид разрушил эпоху, но динозавры оставили наследство: ирония в слоях, где хаос рождает порядок

Узнайте, как исчезновение гигантов перевернуло Землю: реки сместились, леса разрослись, а геология изменилась навсегда. Что скрывают древние слои?

Читать полностью »

Новости
Еда

Пошаговый рецепт торта Славянка с масляным кремом и халвой
Садоводство

Агрономы объяснили, почему нельзя хранить картофель на свету и в полиэтиленовых пакетах
Туризм

В Краснодаре открыли международные рейсы в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван
Культура и шоу-бизнес

Билли Лурд и Джессика Барден присоединились к актёрскому составу "Монстра"
Авто и мото

ЦОДД: количество погибших в авариях в Москве сократилось на 29% в 2025 году
Еда

Рыба лакомка из горбуши в духовке получается с сырной корочкой
Питомцы

Резкие перемены в быту становятся причиной плача у взрослых кошек
Дом

В Москве и Петербурге назвали нормы площади для получения жилья от государства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet