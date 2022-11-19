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В Петербурге тайком продают стратегический проект Смольного - не начатый автовокзал
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  • Опубликована сегодня в 11:03

В Петербурге тайком продают стратегический проект Смольного - не начатый автовокзал "Южный" с гостиницей за 500 млн рублей

Осенью 2021 года представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили о том, что ООО "Вернисаж" готова вложить 1,15 млрд рублей в возведение автовокзала "Южный" и гостиницы на Витебском проспекте около метро "Купчино". В 2022 году это "право" тайно пытаются продать вместе со статусом стратегического партнерства.

По договору объект должны были сдать к 2027 году. Саму фирму Смольный включил в реестр стратегических партнеров со всеми сопутствующими "бонусами" — то есть участок отдается без проведения торгов, арендная плата за использование участка составляет 1,5% от кадастровой стоимости и рядом других.

Журналисты "Аргументов недели" выяснили, что на данный момент право на реализацию проекта вместе с бизнес-преференциями по статусу стратегического партнерства продается по цене примерно в половину стоимости инвестиционного проекта, т. е. за 500 млн рублей. Выходит, что в Северной столице некие дельцы "втихую" торгуют "стратегическим партнерством", дающим преференции при реализации инвестиционных проектов.

Дело в том, что "пакетом" предлагается проект еще одной гостиницы с еще одним стратегическим партнером ООО "Лидер" — тезкой крупного девелопера. Этот объект также расположен в непосредственной близости от объекта транспортной инфраструктуры — Финляндского вокзала стоит столько же — полмиллиарда, а статус стратегического партнера смольного инвестор точно также, как и ООО "Вернисаж" получил еще в 2018 году, правда строительство так и не было начато.

Как подчеркивают журналисты, реализация этих проектов была не возможна при губернаторстве Георгия Полтавченко — его заместитель Игорь Албин считал фирмы сомнительными и организовал дополнительные проверки, однако после прихода к власти Александра Беглова обоим проектам был дан "зеленый свет". По документам контроль возлагается на вице-губернатора Максима Соколова, который в 2022 году покинул Смольный и перешел на другую работу в "АвтоВАЗ".

Примечательно, что СМИ связывают компанию "Вернисаж" с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, с очень большой вероятностью через несколько аффилированных лиц ею управляет его дочь Лейла Алиева.

Александр Беглов также является выходцем из Баку. Фамилию действующего губернатора уже давно связывают с другим азербайджанским миллиардером Вагифом Мамишевым, бизнес которого буквально расцвел именно во времена правления нынешнего градоначальника.

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