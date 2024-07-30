Вооруженные силы Российской Федерации, в частности подразделения группировки "Днепр", провели успешную операцию по нанесению ударов по позициям украинских военных формирований. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, в ходе этих действий были достигнуты значительные результаты.
Российские войска атаковали подразделения 141-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Операция охватила несколько населенных пунктов, включая Новоданиловку, Лобковое и Каменское в Запорожской области, а также Тягинку в Херсонской области.
По данным российского оборонного ведомства, в результате этих действий противник понес существенные потери. Сообщается о ликвидации до 90 украинских военнослужащих. Кроме того, была уничтожена военная техника и оборудование, в том числе:
- Три автомобиля
- 122-миллиметровая гаубица Д-30
- Станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н"
- Четыре полевых склада с боеприпасами
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