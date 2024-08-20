В интервью телеканалу "Россия-1" командир спецподразделения "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о том, как выявляются преступления украинских военнопленных.

Генерал-майор Алаудинов, известный также как соратник лидера Чечни Рамзана Кадырова, отметил, что часто украинских солдат выдают их собственные средства записи, такие как GoPro, фотоаппараты и мобильные телефоны. На многих устройствах военнопленных можно увидеть доказательсва их военных преступлений.

Генерал-майор также отметил, что когда украинские военные попадают в плен, они стараются представить себя как представители гражданских профессий, таких как повара или водители. Однако информация, найденная в их электронных устройствах, часто противоречит их заявлениям.

Кроме того, Алаудинов упомянул, что среди пленных не только граждане Украины, но и иностранные наёмники.

6 августа украинские военные попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, но их продвижение успешно остановили. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что операция завершится полным поражением противника и восстановлением госграницы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sgt. Ezekiel Kitandwe