Кашель лишил мужчину речи и чуть не перекрыл дыхание

67-летний житель Тюменской области уже шесть лет борется с онкологическим заболеванием гортани. После операции, в ходе которой была удалена часть органа, мужчине установили голосовой протез — именно благодаря ему он мог говорить.

Но 10 августа из-за сильного кашля устройство выпало. Ситуация оказалась крайне опасной: протез мог перекрыть дыхательные пути и вызвать удушье.

Экстренная помощь

Пациент оперативно обратился в Областную больницу № 4 в городе Ишим.

ЛОР-врач Александр Гартунг провёл обследование и рентген, который показал, что протез ушёл в пищевод.

Врач аккуратно извлёк устройство и снова установил его на место.