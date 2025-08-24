Кашель лишил мужчину речи и чуть не перекрыл дыхание
67-летний житель Тюменской области уже шесть лет борется с онкологическим заболеванием гортани. После операции, в ходе которой была удалена часть органа, мужчине установили голосовой протез — именно благодаря ему он мог говорить.
Но 10 августа из-за сильного кашля устройство выпало. Ситуация оказалась крайне опасной: протез мог перекрыть дыхательные пути и вызвать удушье.
Экстренная помощь
Пациент оперативно обратился в Областную больницу № 4 в городе Ишим.
ЛОР-врач Александр Гартунг провёл обследование и рентген, который показал, что протез ушёл в пищевод.
Врач аккуратно извлёк устройство и снова установил его на место.
"Когда пациент вновь получил возможность говорить, в его глазах читались радость и облегчение. Для людей с раком гортани способность разговаривать имеет огромное значение и напрямую влияет на качество жизни", — отметил врач.
