Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Голос в теле
Голос в теле
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:28

Обычная простуда или опухоль? Что стоит за пропажей голоса

Оториноларинголог Марина Евсикова: потеря голоса может быть связана с инфекциями или стрессом

Потеря голоса — это не только неприятный симптом, но и сигнал организма о возможных проблемах. Причины могут быть гораздо серьёзнее, чем простое перенапряжение связок.

Возможные причины

Оториноларинголог Марина Евсикова отмечает, что голос может исчезнуть по самым разным причинам:

  • инфекции и воспаления,
  • чрезмерная нагрузка на голосовые связки,
  • рефлюксная болезнь,
  • опухоли гортани,
  • сильный стресс или психологическая травма.

"Хроническое отсутствие голоса может быть обусловлено психологическими причинами, например, травмирующим событием", — уточнила специалист.

Что делать при первых симптомах

Если голос пропал, не стоит откладывать визит к врачу. Сначала можно обратиться к терапевту или оториноларингологу. Обычно назначают противовоспалительные средства или рекомендуют щадящие немедикаментозные леденцы для облегчения состояния.

Когда нужно дополнительное обследование

"При потере голоса более четырех недель могут назначить дополнительное обследование для выявления причин", — говорится в материале.

Окончательная тактика лечения всегда зависит от того, что именно вызвало проблему — от банальной простуды до серьёзных заболеваний.

Итог

Игнорировать потерю голоса нельзя. Даже если причина кажется безобидной, только врач сможет исключить опасные факторы и назначить правильное лечение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ортопед назвал допустимый вес школьного рюкзака для разных классов сегодня в 0:24

Ошибка родителей: как неправильно выбранный рюкзак калечит спину ребёнка

Слишком тяжёлый или неправильно подобранный рюкзак может испортить осанку ребёнку. Как выбрать школьный портфель без вреда для здоровья?

Читать полностью » Эндокринолог предупредила о риске гормональных сбоев при хроническом недосыпе сегодня в 0:22

Обезжиренная диета ведёт к лишним проблемам: без жиров нет гормонов

Недосып, «обезжиренные» продукты и жизнь в стрессе — эндокринолог объяснила, какие повседневные ошибки чаще всего приводят к гормональным сбоям.

Читать полностью » Врач Минздрава: привычка сдерживать злость приводит к гормональным сбоям и нарушениям сна сегодня в 0:17

Взрыв без звука: что происходит с телом, когда человек сдерживает гнев

Сдерживаемая злость и обида могут ударить не только по психике, но и по щитовидке. Почему подавленные эмоции превращаются в болезнь?

Читать полностью » Терапевт Ольга Корхова: при жарке образуется акриламид и разрушаются витамины сегодня в 0:12

Жарка убивает продукты: что происходит на сковороде

Врач назвала жарку самым вредным способом готовки. Какие методы сохраняют витамины и полезные вещества и что стоит выбрать для здоровья?

Читать полностью » Кардиолог Чайковская рассказала, как свет во время сна блокирует выработку мелатонина вчера в 23:41

Тьма спасает, а свет разрушает: чем грозит ночной экран или телевизор

Сон при свете кажется безобидным, но врачи предупреждают: привычка способна создать канцерогенную среду в организме. Чем это грозит?

Читать полностью » Терапевт объяснила, чем ходьба полезнее бега для сердца и сосудов вчера в 23:29

Незаметный спорт для всех: почему именно шаги продлевают жизнь

Терапевт рассказала, почему простая привычка ходить пешком способна укрепить сердце, снизить холестерин и защитить сосуды от болезней.

Читать полностью » Исследования куркумы показывают снижение веса при диабете 2 типа: как это работает вчера в 23:25

Жёлтая специя против диабета: почему куркума стала главным сюрпризом медицины

Узнайте, как куркума и ее активный компонент куркумин могут помочь снизить вес и уменьшить окружность талии у пациентов с диабетом 2 типа.

Читать полностью » Врач-невролог Чен назвал эффективные методы развития долгосрочной памяти вчера в 23:21

Можно ли прокачать память, как мышцы? Врач рассказал о трёх простых упражнениях

Хотите, чтобы память работала надёжнее? Невролог Байбин Чен назвал три простых приёма, которые помогают мозгу запоминать информацию надолго.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Искусственная трава или натуральный газон: что выбрать для двора по рекомендациям дизайнеров
Спорт и фитнес

Нейт Фелисиано: сильные грудные мышцы повышают эффективность жимовых упражнений
Питомцы

Щенки чаще грызут поводок из-за скуки и тревоги
Авто и мото

BYD начала поставки в Европу из Таиланда: почти тысяча электромобилей Dolphin минует новые пошлины ЕС
Дом

Подходящие ароматы для интерьера в преддверии осени
Еда

Как сделать салат Мужской каприз с говядиной: советы по приготовлению
Спорт и фитнес

Упражнения сидя с гантелями для людей с ограниченной подвижностью — рекомендации тренеров
Еда

Приготовить салат с варёной колбасой, морковью и свежим огурцом: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru